從媽祖到伯公！桃園客家民間信仰印象與文化多樣性

撰文｜羅烈師（國立陽明交通大學人文社會學系副教授兼系主任）

回望傳統——伯公與天公、三官大帝的緊密關聯

以伯公為信仰的聚落，可以說是傳統地方社會的最小單位（自然村），幾座伯公廟所聯合奉祀無廟的天公爐，則代表村落或村以下的聚落群（行政村為典型）。以水利灌溉系統所構成的村落範圍，輪值辦理年初許福與年底還福儀式，這一儀式的本質是許福與還福，而福神即為天公伯（三官大帝之賜福天官），伯公則接受聚落群的託付，轉奏三官乃至玉皇大帝。伯公與天公這種緊密關係既可能被視為伯公信仰，也可能被當成三官大帝信仰。

聯合幾個行政村則會形成地方公廟，其主神可以是關帝、媽祖、三山國王或五穀神農等，但是其年度祭儀往往仍以許福、還福為最盛大儀式，主神千秋聖誕則居次。當然這一層級的地方公廟如果就是三官大帝，也十分順理成章，桃園、新竹縣市這種現象最為普遍。全臺計有80 餘座三官大帝廟宇，而桃竹苗占了一半，其中桃園多年來更是辦理了三界爺文化祭。同時，還設立了「土地公文化館」，有固定的展示及活動。 圖／桃園客家專刊

信仰的交流——促成了跨界，也創造了認同

媽祖信仰代表客庄的向外跨界與對內認同，相異於閩南聚落3 月瘋媽祖，客家庄則是正月以聚落或聯庄形式，前往北港朝天宮進香。

在客庄，媽祖信仰是以配合著1 年上、中、下元，以及春祭和秋祭為經緯而構成。春祭和秋祭與農作期有較直接的關係，開春是一年中農人難得清閒的時節，趁此機會酬神演戲、娛神娛人，同時將媽祖納入當地的儀式，亦即「許福／春祭」中，也把正月的酬神戲稱為「媽祖戲」。

相對於客庄地方廟宇內的主神所顯現的鎮守、穩定、不動如山的形象，媽祖信仰之進香與遶境，則是跨界流動。進香過程中，香灰與香旗等聖物出了廟門，就代表村落與北港媽祖廟交會、理解和溝通。進香旅程中，村民見識了異地與他族群，村落年復一年跨越界線與他者相會，理解了自我，也創造了認同。

就以桃園市中壢區過嶺為例，民國110 年（2021，歲次辛丑）里民辦理「媽祖聖誕千秋祝壽大典暨北港媽收冬平安戲慶典」，鄰長、正副爐主與工作人員於正月開始籌備北港進香活動，接受里民報名，並收受香旗與金身。過嶺晚至農曆3 月13 日才前往北港朝天宮進香，次日返回中壢，遶境過嶺。接著辦理閹雞比賽、媽祖平安之夜晚會、求壽龜、擲聖杯拿獎金、獻午敬酬神、客家傳統大戲等活動，至4 月28 日（農曆3 月17 日）上午才由輪值鄰長恭請媽祖回鑾，返回北港朝天宮。

信仰照見族群——構成地方社會的重要力量

桃園最具族群代表性的信仰是義民廟，原本林爽文事件後（1788），乾隆皇帝頒了4 塊匾額，分別是泉州之「旌義」、漳州人的「思義」、廣東人的「褒忠」與平埔的「效順」。19 世紀中期時，竹塹地區的義民論述與粵人論述已相互結合，互為表裡，塑造了粵人保莊衛國的忠義形象，因而在臺灣的人群中，明確地區分出「粵人」這一身分認同的族群。

桃園的義民信仰包含平鎮褒忠祠與新竹新埔枋寮褒忠亭義民廟，以楊梅聯庄為例，1998 年在總正爐主陳泰春主持下，一方面29 個地方家族用「公號」之名，擔任爐主、四柱、緣首，組成祭典委員會，共同策劃及執行祭典；另一方面，聯庄區域內施行領調（每一輪值庄籌組辦理祭典的組織，既要捐獻金錢又得認領工作）和奉飯辦法，號召家戶參與，還有地方社團配合祭典推行義民活動。這些組織、制度與活動所構成的動員機制，使得枋寮褒忠亭義民廟的義民信仰得以跨區域傳播，從而構成楊梅庄地方社會。相同地，平鎮褒忠祠則與中壢仁海宮密切結合（13 大庄輪流主值祭祀活動），是構成中壢平鎮地方社會的重要力量。

除了義民信仰外，五穀神農也是桃園具有族群意涵的信仰。境內最重要的五穀爺信仰為龍潭龍元宮與新屋長祥宮。

青年的參與——創新而永續

儘管民間信仰通常被認為是傳統習俗，但桃園不乏年輕人參與，顯現了多元而創新的特色。例如桃園新屋長大的莊茹絜，推動「bro 公出道」計畫，為傳統信仰注入年輕活力；張書武傳承了「嘉天宮同義堂」的神將；曾呈鎧出身道士世家，也學習著成為專業道士；林洛擷則走入宮廟，成為青年導覽員。

當代社會雖科技日新月異，但傳統信仰未曾式微，反而因生活壓力與不確定感而更加興盛。以媽祖與王爺為主的迎神賽會席捲全臺，帶動各地仿效與參與熱潮。在桃園，這股力量深植於客家聚落，義民祭、三界爺文化祭、伯公文化節等地方慶典逐年擴大，展現出信仰與社區緊密交織的活力。走進楊梅、平鎮、龍潭等淺山地區，伯公廟隱於老樹綠蔭間，那份靜謐與神聖，映照出人與土地恆久不變的連結，也成為人們心靈寄託的所在。

這些扎根於人與土地的信仰，正是桃園客家文化的核心。桃園市內客家人口眾多，多元的信仰文化體現了敬天愛地、團結互助的客庄精神，也為城市注入深厚的人文底蘊。

●本文摘選桃園客家專刊《此時此客＠桃園》第42期電子書 內容，未經同意，請勿轉載。