皇帝送禮學問大公開！故宮北院「賞賜有禮：清代文獻中的天子禮物」帶你看大臣收到的禮物

文∣許媛婷（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院提供

從古而今，「禮尚往來」這句話耳熟能詳，早已是存在於人類社會間的普世思維。在國立故宮博物院典藏文物中，必然有被皇帝當成禮物送給臣下的賞賜之禮，藏著讓人驚嘆「啊！原來這也是禮物？」的有趣發現。

今（114）年3月22日推出「賞賜有禮：清代文獻中的天子禮物」展覽，從歷史文獻的奏摺、文書、檔冊切入，藉由官員的謝恩摺，與清代皇帝親筆寫下的硃批，並搭配器物、書畫、古籍等具體物件，了解皇帝究竟賞給臣子何種禮物？從賞賜禮物的類型及其背後涵義，進而尋找尚未被發掘的有趣內容。展區分為四大單元，分別為：「禮何處來」、「升職加薪」、「好禮降臨」與「賞罰有道」，透過文武官員上摺謝恩第一手史料，認識清代皇帝恩威並施的賞賜制度。

禮何處來

西元十六世紀以後的後金政權，以至十七世紀清帝國的形成，不論塞外，還是朝堂之上，賞賜之禮未曾間斷。初期，後金第一位汗努爾哈齊（1559-1626）多以草原之物，像是牛、羊、馬、駝等動物為主要分賞物品。通常是受到馬上民族賴以維生狩獵牧養的草原經濟與生活方式影響，也跟滿人偏好野味的飲食習慣有關。除此之外，來自戰爭的獲利品與銀兩也會是賞賜的一部分。

1644年以後，大清正式建立政權。朝廷制度逐漸形成過程中，來自帝王的賞賜類型也日趨多元，從頂戴花翎、加銜賜號，或是御膳飲食、器皿、書籍到銀兩，皆成為賞賜之物。以下粗分成：從非物質性的賞賜，進而得以「升職加薪」；以及偏向物質性禮物的「好禮降臨」。

往大臣頭上看：升職加薪

官員們穿戴的朝服、吉服或常服的冠頂，有著鑲嵌寶石的「頂珠」（又稱「頂戴」）。不同等級的官員，冠頂使用的寶石就會不同。官員冠頂上除了頂戴，還有翎管及花翎。「翎管」長約六、七公分，翎管材質多樣，有玉、翡翠、琺瑯或瓷等材質，用來安插翎子之用。院藏翎管的數量十分豐富，以瓷製翎管為例，此次代表展出為湖綠釉翎管（圖1）及粉彩瓷翎管（圖2）。在1723年（雍正元年）鎮守陝西西寧等地總兵官黃喜林（?-1726）〈奏謝恩賜翎子〉，摺中寫到：「傳旨西寧總兵官黃喜林著賞給翎子戴。」；以及1724年（雍正二年）雲貴總督高其倬（1676-1738）〈奏謝恩賜翎管等物〉也提到獲賞了「內製翎管一個，并孔雀翎一根」（圖3）。

圖1 清 湖綠釉翎管 國立故宮博物院藏 中瓷001806

圖2 清 粉彩瓷翎管 國立故宮博物院藏 中瓷001746

圖3 清 雲貴總督高其倬 〈奏謝恩賜翎管等物品〉 雍正2年6月29日 國立故宮博物院藏 故宮015717

翎子指的就是官員帽子後方的羽毛，主要由皇帝賞賜給有功的官員。翎子分成藍翎和花翎兩種，藍翎是鶡雞身上的羽毛，一般賞賜給六品以下位階比較低的官員或侍衛；花翎則是賞賜給五品以上位階高的官員或勇士，是取自孔雀的羽毛，所以又稱「孔雀翎」。

在清代，能獲得孔雀翎是一件非常不容易的事，象徵著至高的恩寵和榮耀。孔雀翎越多，代表功勛越高，所以賞賜翎子以三眼花翎代表地位最為尊貴。頂戴、花翎，常被視為清代官員位階象徵。在清宮劇中，官員若是犯了錯，以致官位不保，就會被皇帝摘掉「頂戴花翎」，以示懲罰。

吃在嘴裏、拿在手上才有感：好禮降臨

根據院藏謝恩摺的內容，賞賜物品的種類多樣，寓意有別。從皇帝賜字、御書詩文、書籍、紙、硯、荷包、摺扇、緞匹、帽袍、牛、羊、馬、御膳食物、錠藥、補品；到玉扳指、瓷瓶、鼻煙壺、瑪瑙盒，甚至還有銀兩、銀錁等貨幣，琳琅滿目。禮物的種類與屬性，差異極大，我們難以判斷是否跟皇帝們的不同喜好有關。不過，賞賜之禮並非如想像般的金珠翠玉，更多是偏向日常器用的實用性考量。

官員們上奏的謝恩摺，有時會提到一種跟食物有關的特別禮物。滿語讀作「克什」（Kesi），原意為恩澤、恩賞之意。此一語彙源自滿族共食習俗或傳統，又常被寫作「克食」。

根據1717年（康熙五十六年）直隸總督趙弘爕（1656-1722）上奏：「又日賜克食貳次，悉從御膳分頒。更傳優旨，單賜微臣種種天廚至味，臣得嘗所未嘗。」可知克食大多來自御膳中的天廚美食分頒而來。令人想像不到的是，原來我們今日常吃的「哈密瓜」，在當時也是皇帝賞賜的克食種類之一。像是1725年（雍正三年），河南河北總兵官紀成斌（?-1732）收到雍正帝賞賜來自新疆、甘肅一帶哈密地區的「哈密瓜」，趕緊寫了奏摺謝恩，還不小心將「哈密瓜」寫成「哈蜜瓜」（圖4）。

圖4 清 河南河北總兵官紀成斌 〈奏謝恩賞哈密瓜摺〉 雍正3年9月26日 國立故宮博物院藏 故宮011582

此外，從騎射護具到珍玩嘉賞的扳指也是皇帝送給大臣的禮物。扳指，又作搬指、班指等，是射箭時套在大姆指上的指環，用來保護手指不被弓弦劃傷。1796年（嘉慶元年），荊州將軍成德（1728-1804）、湖北巡撫惠齡（1743-1804）、陝西興漢鎮總兵文圖（?-1800）、湖南總兵官富志那（?-1810），四人聯合上呈的謝恩摺中提到，嘉慶皇帝賞賜了白玉喜字扳指、火鐮包、荷包和錢糧等禮物，以獎勵捕捉白蓮教教徒有功的官員。這件以白玉製作而成的扳指，上面有浮凸的「喜」字（圖5），很可能就是嘉慶帝賞給成德等人的獎勵禮物。

圖5 清 玉喜字扳指 國立故宮博物院藏 故玉004379

秘密上奏的特殊權力：賞罰有道

你是否曾經好奇，皇上究竟如何得知何人值得賞賜？或應賞賜何種禮物給此人？事實上，這個問題沒有標準答案，但卻可從康熙朝官員秘密上奏的密摺制度裏找到蛛絲馬跡。

賞罰有道，「道」字既有「管道」之意，亦指「道理」。密摺制度從康熙朝晚期逐漸形成，自此之後，清帝國的皇帝們透過此一管道得以了解臣下、掌握政務，進而達到權力集中的目的。賞賜，有時並不全然都是饋贈，更有可能是一種責任的交換。奏摺中的君臣對話，正隱隱透出禮物背後那些複雜的社會關係學。

● 本文摘錄自《故宮文物月刊》506期05月號：〈「賞賜有禮：清代文獻中的天子禮物」展覽概述〉 。

「賞賜有禮：清代文獻中的天子禮物」

展覽時間：2025.03.22～06.08

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