誰才是真正的端午主角？粽子背後藏著怨靈，三位投江者傳奇

（內容／林茂賢，編輯撰稿／一刻鯨選）

端午節是在農曆的五月五號，民間俗稱為「肉粽節」啦！

那過去呢，我們從課本裡面所得到的概念，就是為了紀念屈原。

其實呢，端午節自古以來，就是為了「驅除瘟疫」以及「龍圖騰崇拜」的一個結合。為什麼是為了驅逐瘟疫？因為端午節的時候，氣候開始要進入夏天。在春夏之交，這個疾病最容易流傳，所以我們都可以發現，很多的傳染病都是在夏天流傳的。那所以農曆的五月，我們稱為「惡月」，惡毒的惡；或毒月，有毒的意思。

那其實龍圖騰崇拜，就是龍象徵「雲」跟「雨」，它的目的也就是要祈求風調雨順。夏天要嘛就不下雨，要嘛就是豪雨成災，所以夏天即將來臨之前，我們要划龍舟，由這個龍所象徵的雲、雨，祈求能夠風調雨順。

至於端午節的由來，很多的民眾都會誤以為他是紀念屈原；其實端午節的由來有三個版本。

第一個版本的就是紀念忠臣屈原，因為他投汨羅江。

第二個版本是紀念伍子胥，因為伍子胥在死後，屍體被丟棄在錢塘江，還是跟水有關。

第三個版本，是為了紀念孝女曹娥，因為曹娥是死於舜江。

那這三位都是因為死在江中，所以有這三個版本的來源。那其中，最普遍的說法，就是因為紀念屈原。那屈原呢，他原本是楚國的三閭大夫，因為楚懷王聽信謠言放逐屈原，所以他寫了離騷；後來襄王即位，又把他流放到江南。屈原不忍心看到楚國滅亡，所以投汨羅江自盡。

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我們所熟知的版本就是屈原投江之後，百姓就投粽子在江中，避免屈原的遺體被這些魚類所吃掉。

歷代聖賢半身像-屈原(圖片來源：國立故宮博物院Opendata）

第二個版本，伍子胥的傳說，是吳王夫差沉迷西施，然後荒廢朝政；後來又聽信讒言賜劍給伍子胥，令他自盡。伍子胥在自刎之前，要人在他死後，將他的眼睛挖出來，掛在東城門上，他要親自看到越國消滅吳國。吳王夫差非常憤怒，就將伍子胥的屍首丟棄在錢塘江。那百姓呢，因為他衷心為國卻遭到賜死，而且陳屍江中，所以就投粽子到江中，而且又划龍舟要尋找他的屍體，這個後來呢，也跟屈原的傳說一樣了。

第三個版本是孝女曹娥的傳說。那曹娥的父親因為落水而亡，曹娥就沿江尋找他的父親，最後投江自盡；五天之後，人家就發現曹娥抱著她父親的屍體浮現在江面上，所以縣令特別勒石為碑，叫做「曹娥碑」。

這三個版本都是古代有關端午節的由來。

那端午節其實是取源於所謂的「政治神話」，不管是為了紀念屈原、紀念伍子胥或者紀念曹娥，都是跟江水有關；那其中屈原投汨羅江，最符合統治者的需求，所以後來就以屈原的版本，作為端午節起源的由來。

歐麗娟聲音課程《暢聊鄉土說故事：寶島的歲時節日》(圖片來源：一刻鯨選）

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