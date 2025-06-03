第7屆表演藝術金創獎公布複審名單 5組團隊9月試演角逐金獎

由廣藝基金會與文化內容策進院共同主辦的第七屆「表演藝術金創獎」，公布入選9月6日試演決選的五組團隊：玩勮工廠《烏秋—黑羽的斷翼者》動漫式武打音樂劇、高丞賢《Drag 后生還者》、動見体《KTV 多雲時晴偶陣雨》、喜歡唱片股份有限公司《阿嬤的過去進行式》、閱時原創BL音樂劇《我的當兵生活怎麼會男上加男》（以團隊名稱首字筆劃排列），這五組團隊將在廣藝廳競逐金、銀、銅獎，並展開「創投陪伴計畫」的下一階段，邁向作品孵化與市場接軌的新篇章。

本屆徵件吸引眾多創作者，作品題材多元，展現台灣表演藝術的創新能量。金創獎持續提供從創作孵化到市場推廣的全面支持，總獎金與試演資金達155萬元，預計投入總資金更上看1500萬元。

第七屆「表演藝術金創獎」五組試演決選團隊出爐

今年經初審脫穎而出的11組，進入5月14日的複審面談階段。評審們評選出五組優秀作品進入試演決選，提案各有千秋、別具特色與亮點。玩勮工廠的《烏秋—黑羽的斷翼者》，以動漫分鏡風格，講述反派角色烏秋的起源故事，華麗武打場景映照青少年在身份認同中的掙扎，引發自我突破的共鳴。高丞賢創作的「Drag 后生還者」，聚焦在末日背景下的變裝皇后故事，面對在喪屍危機中從衝突到團結，展現愛與生存的動人力量。動見体的《KTV 多雲時晴偶陣雨》，靈感來自李維菁小說，以KTV為空間設定，幽默短篇揭露人際禁忌與記憶的複雜性，挑戰情感界線。

喜歡唱片股份有限公司推出的「阿嬤的過去進行式」，關於失智症與家庭和解的音樂劇，透過「記憶創建」為概念，探索愛與和解的溫柔力量。閱時的原創BL音樂劇《我的當兵生活怎麼會男上加男》，以軍旅經驗為題，以輕盈喜劇筆法與奇幻敘事風格，暗藏對陽剛文化與集體焦慮的深層反思。

備取名單則是盜火劇團的瘋狂二部曲《新市村怪物事變》，姿蓉歌劇團的《不瘋？！布瘋的冥君之愛》。

本屆金創獎評審陣容包括文策院副院長胡婷俐、北藝中心董事王孟超、大清華傳媒總監製馬天宗、故事工廠執行長林佳鋒、榮耀基金會執行長孫瑞君、臺中國家歌劇院副總監鄢繼嬪，以及廣藝基金會執行長楊忠衡、副執行長林霈蘭、節目處總監陳鈺芬等九位，從創作理念、製作可行性、未來市場等面向，評選最具潛力與發展性的團隊。

金創獎自2019年創辦以來，成功孵化多部佳作，9月6日試演決選將揭曉金獎、銀獎、銅獎及佳作得主，跟隨五組團隊的創意火花，見證台灣表演藝術的未來！

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