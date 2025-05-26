從漫畫《乞丐頭與貓老大》靈感史料 解密台灣日治時期犬貓記事

圖‧文｜Rendezvous Studio

你曾在城市某個轉角，和一隻默默踱步的流浪貓對望嗎？

在《乞丐頭與貓老大》的故事裡，廢棄老屋是牠們安身立命的棲地，也是不被城市接納者的避風港。這群毛孩，不只是現代街頭的身影，在台灣的歷史中，也曾經真實地活在日治時期的街道與家戶之間。

在這篇文章中，讓我們跟著《乞丐頭與貓老大》的腳步，一邊翻開漫畫，一邊走進百年前動物們的城市故事——

滅鼠英雄的貓時代

日治初期，台灣面臨可怕的鼠疫肆虐。死亡率高達八成的黑死病，讓人心惶惶，也讓貓咪一夕之間變成了重要的「防疫戰士」。人們紛紛開始飼養貓隻捕鼠，養貓，成了一種防災手段。

但那時的貓咪，遠不像今天溫暖地窩在沙發上。牠們多是半放養的「家畜」，與狗、雞、豬一同畜養，不為陪伴，只為實用。甚至出現「黑毛白底」或「麒麟尾」（短尾貓）特別擅長抓老鼠的說法。

像是漢詩人楊仲佐就寫過「吾家養一貓，搏鼠技殊精」的詩句，說明貓咪的抓鼠能力遠比賣萌來得重要。

不過，也有一些養貓人，開始對這些「家畜」產生情感，像是台南作家吳新榮的日記中，就曾將他所飼養的貓狗雞鴨，視為家庭的一部分，稱呼牠們的名字，記錄牠們的生活與離去。

沒有流浪的流浪貓

在農業社會中，家屋與田野的界線模糊，貓咪們可以自由進出、捕鼠覓食，自然不會產生「流浪」這個概念。

直到戰後城市化與工業化的加速，家犬家貓從實用角色轉為「寵物」，飼養空間限制增加，加上1980年代寵物商品化的浪潮來臨，城市中無家可歸的犬貓，才成為所謂的「流浪動物」。

人與動物的關係，也逐漸緊繃。捕犬隊的業績壓力，甚至將貓咪納入捕捉對象——那是一段對動物來說極為艱難的過渡時代。

被視為「文明障礙」的狗狗們

和貓不同，狗在日治時期的命運更為多舛。1899年起，狂犬病爆發。日本總督府為防疫，訂立《飼犬規則》，規定未配戴狗環或鑑札者，一律視為「野犬」，可當街撲殺。

「新竹州畜犬鑑札紀念章」，畜犬鑑札即是當時家犬的身分證，飼主須向官方申請登記，犬隻才不會被當作野犬對待。圖片來源：國立台灣歷史博物館典藏。

狗狗的生死，就這樣決定於牠們脖子上是否掛著木牌。當時的殺犬人配備槍枝、刀棍，日夜於街頭巡視，連來不及登記的家犬也可能被誤殺，引起許多民怨。

文明、品種與價值的拉鋸

除了防疫的理由，這樣的政策背後，也隱含著殖民統治下對狗品種的審美與偏見。當時流行飼養進口名犬、日本犬，視台灣本地犬為「雜種」、不值得飼養。

〈いま流行の 原種犬の話 臺灣の生蕃犬も 立派な天然記念物〉，日治時期，日本政府曾將國內優良的狗種選為「天然紀念物」，而日日新報的編輯長木村泰治，由於喜愛台灣犬，也呼籲政府將其列入，報上正展示他所飼養的生蕃犬，但終至日治結束，台灣犬從未被列入考量。圖片來源：台灣日日新報。

狗，甚至成了「都市文明障礙」的象徵，牠們被驅逐、被撲殺，被排除在人類文明之外。

戰爭下的犧牲品

到了戰爭後期，狗狗的命運更加悲涼。日本軍方徵用軍犬參戰，並倡導「忠犬殉國」的故事，激起民眾愛國情感。更有提議全面徵用犬貓作為戰爭資源，雖未正式實施，但台灣總督府仍推動「野犬報國」，徵收犬隻皮革作軍用品，並徵收養狗稅，使得大量狗遭棄養。

〈父犬に劣らぬ働き 親子二代．軍用犬の譽れ〉，戰爭時期，被徵召的民間軍犬，經常會登報作為愛國宣傳，這隻戰歿的軍犬在爾後蔚為佳話。圖片來源：台灣日日新報

城市裡的狗，不論是家犬還是野犬，都難逃被捲入人類戰爭與政策的命運。

漫畫與歷史的對照：牠們，從未缺席

《乞丐頭與貓老大》裡的貓老大，不只是一隻有江湖地位的浪貓，也彷彿承載了牠的祖先們，在城市邊緣掙扎求生的歷史。

動物如何與人共處，是每一個城市進化中都無法忽視的課題。希望這部漫畫與這些歷史故事，能為我們帶來一點理解與同理，也許是對街角那隻熟面孔貓咪的一句輕聲問候，也許是對生命價值更多一點思考。

參考資料： 1. 李若文，〈殖民地臺灣的家犬觀念與野犬撲殺〉，《中正歷史學刊》第21期(2018/12)，頁31-71。 2. 龔玉玲，〈狂犬、名犬、流浪犬——台灣現代社會如何面對狗的生物性〉，國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士論文，2008。

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0013：乞丐頭與貓老大，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。