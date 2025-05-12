3千年前青銅器藏性別刻板？考古「婦」字探索上古女性史

婦—關於女人與掃帚的故事 我們習以為常的「婦」字，為什麼是由「女」與「帚」所組成？答案就藏在 1976 年從河南安陽殷墟出土的「婦好墓」中。中央研究院歷史語言研究所內田純子研究員，解析刻在青銅器上的「婦好」銘文，並對照多件商代青銅器考古證據，解開女人與掃帚的關聯，揭示了 3 千多年前形成的男女性別框架。

採訪撰文｜林亮妏

責任編輯｜田偲妤

美術設計｜蔡宛潔

中研院歷史語言研究所內田純子研究員，專長為商周青銅器研究。近年透過分析青銅器銘文，結合考古證據與文獻資料，重建上古女性史。

圖｜研之有物

午後，採訪團隊造訪內田純子老師的研究室，目光立即被陳列櫃上的青銅爵復原實驗製品所吸引。

裹著黑褐色、邊緣透著金黃光澤的小巧青銅爵，似乎正向我們訴說古代工藝鑄造的精湛技術與匠心獨運。內田老師解釋：「青銅器剛鑄造出來時，外表幾乎是暗黑褐色；經過手工精心打磨，才會轉變成漂亮的金黃色。」

所以青銅器在商朝可謂是金光閃閃、亮眼奪目，不過在當代博物館裡，我們看到考古挖掘出來的青銅器，通常是暗綠色，那是長年氧化的結果。

內田老師以塊範法鑄造的青銅爵，黑褐色的邊緣透著金黃光澤，只需稍加打磨就能重現金光閃閃的樣貌。

圖｜研之有物

曾經的金光閃耀，如今化為質樸青銅。內田老師談到青銅器時，眼神難掩喜悅的光芒，她依然清晰記得 1983 年的某日，在京都泉屋博古館邂逅商周青銅器的剎那，即對它獨特又充滿力量的樣貌深深著迷、震撼不已。

她引用考古家戈登．柴爾德（Gordon Childe）關於器物類型學的說法，闡述當年促使她投入青銅器研究的關鍵：

新的形式總是從舊的形式發展而來，因為當人類製造東西時，他們總是使用某樣東西作為模型。──戈登．柴爾德

柴爾德的理論令她體悟到，人類歷史上的所有物質文明發展，包括日用品的演變，都與自身息息相關。「這種思維方式讓我大開眼界！我深深相信，我所感興趣的青銅器就是這股趨勢的一部分，可以像其他考古材料一樣進行研究。」

轉眼間，內田老師已投入商周青銅器研究 40 多年，專注於探討工藝鑄造技術與歷史演變。近年，她更透過考古學視角來探索上古女性史。

藉由分析殷墟「婦好墓」等出土青銅器的外觀造型，以及其上的銘文「婦」、「帚」、「戈」等字體的變化，還原商代貴族婦女的「羽毛帚」物件樣式，更批判性地揭示 3 千多年前形成的男女性別框架。

誰是拿掃帚的女人？

研究問題源自一個簡單的好奇心：我們習以為常的「婦」字，為什麼是由「女」與「帚」所組成？女人與掃帚之間存在什麼樣的關聯？

身為一位女性研究者，內田老師坦率地說：「我對性別史一直很感興趣。」自 2000 年起，她長期參與日本學者小濱正子主辦的中國女性史讀書會，逐步開啟了考古學觀點的上古女性史研究。

研究內容包含：從殷墟墓葬探討上古女性的社會地位、兩性陪葬品種類與數量、大邑商男女分工等主題。在 2023 年發表的論文中，她提出了有趣的問題：婦好墓中為何會出現「婦」這個字？

婦好墓內部模擬

圖｜Wikimedia（Chris Gyford, CC BY-SA 3.0）

婦好墓是 1976 年出土於中國河南安陽小屯村的一座晚商墓葬。當時挖掘出 1900 多件保存完整的文物，包括青銅器、玉器、象牙器、貝殼等；它們有的體積龐大、有的裝飾華麗，顯示墓主人的高階社會地位。

這些物件經過科學探測，大約產製於西元前 1200 年的商朝，許多青銅器上刻有「婦好」、「司（后）母辛」等銘文字樣，推測墓主應該是一位名為「婦好」的商王配偶。

根據甲骨文的記載，商朝第 23 位君王武丁（西元前 1200 年左右在位）的其中一位妻子名為「婦好」。武丁統治期間，定都殷（今安陽市），由於國力強盛、經濟繁榮，史稱「武丁盛世」。

作為武丁的愛妻之一，婦好平日似乎十分繁忙，她要帶兵打仗、參與祭祀，還要懷孕生子。在殷墟出土的甲骨文中，發現許多關於婦好的卜辭，最著名的一件是詢問她分娩的事，從生產的日子推測吉凶與性別。

圖為龜腹甲卜辭《丙》0247。武丁卜問婦好分娩是否吉利（嘉）？結果「不嘉」，因為誕下一名女嬰，可見商代已有重男輕女的觀念。

圖｜中研院歷史語言研究所

刻在青銅器上代表「婦好」的銘文是由兩個「女」、一個「子」、一把「帚」所組成的象形文字，與甲骨文中的「婦」字相似，都刻畫了「女」人將雙手置於胸前的跪坐模樣，身旁還配備了一把有三根彎毛的掃「帚」。

甲骨文中的「婦」字（左）；代表「婦好」的銘文（右）

圖｜研之有物

不過有趣的是，商朝以「婦」字為名的女性，不只有「婦好」，甲骨文和銘文中還曾出現「婦井」、「婦妊」、「婦喜」等名字。

內田老師認為，由於「婦」字在後來的西周銘文中，出現頻率極低，因此推測「婦」字應該是商代特有的稱謂，在當時可能並非一般人名，只有王室貴族女性才能使用。

神秘的叉狀結構

那麼，為何掃帚會與商代的貴族女性相關聯呢？畢竟掃地通常被視為一種粗活，地位崇高又業務繁忙的婦好王后，應該很難每日負責打掃工作。

內田老師因而大膽假設：商代的掃帚可能並非全然用來灑掃，還可以作為貴族女性的身分配件。

這根特殊的掃帚究竟長什麼樣呢？內田老師觀察婦好墓青銅器上的各種「帚」字，發現頂端通常會雕刻三至四條曲線，但柄的底端卻有不同變化。

細看四張「帚」字的下半部：(1) 無附加物、(2) 一根短橫條、(3) 一個叉狀結構、(4) 一個叉狀結構與 H 形橫架。

圖｜《殷周時代青銅器の研究》（林巳奈夫，1986）

其中，第四張圖應該最接近完整的造型與置放方式。這把掃帚依附在 H 形橫架上，且穩固地置放在一個叉狀結構上。

無獨有偶地，對照青銅器銘文的「戈」字，也可以發現在其長柄的末端也有一個叉狀結構。

青銅器上的「戈」字

圖｜《三代吉金文存》（羅振玉，1936 初版、1983 再版）

戈是商代常見的武器，通常是代表男性身分地位的重要物件。雖然「戈」與「帚」看似無直接關聯，但兩者相仿的叉狀結構，反映出它們都配備有安置長柄的功能設計。

內田老師從出土的青銅器推測，商代的掃帚很可能設計有一個爪子形狀的底座，並配有一個插口套箍。

巧合的是，婦好墓正好出土了一件造型特殊的「青銅手」，高 13.8 公分，有四根著地的指頭。經過仔細對照，內田老師認為它的造型更像鳥爪，因為它的拇指對應於其他三指，與同為殷墟墓葬出土的「鳥尊」腳部相似。而且青銅手還帶有插口，可以作為套箍，用來固定掃帚的長柄。

青銅手，婦好墓出土。

圖｜中國社會科學院考古研究所

鳥尊，西北岡大墓出土。

圖｜中研院歷史語言研究所

從避邪聖物到打掃工具

為什麼要為掃帚設計鳥爪造型呢？

根據日本考古學家林巳奈夫的研究，中國古代文物經常設計成老鷹或貓頭鷹等鳥型，許多物件也刻有鉤喙猛禽等鳥紋，象徵朱鳥星宿，被視作王國神靈的侍從。

此外，在日本古語中，「帚」叫做「羽はき」（hahaki）意指由鳥羽毛製成的掃帚。在岐阜縣的美濃加茂市博物館，就藏有一把早年養蠶場使用的羽毛掃帚，由鳥羽捆綁後固定在短柄上製成，用來收集蠶繭。在傳統的茶道儀式中，也會採用柔軟精緻的羽毛小掃帚，作為清潔之用。

養蠶廠用來收集蠶繭的羽毛掃帚

圖｜美濃加茂市博物館

因此，內田老師推測，商朝的掃帚也可能是一把羽毛帚，頂端妝飾一根根鳥羽，帚柄的末端設置鳥爪套箍，使整體造型長的像一隻站立的鷹鳥。

這類掃帚具備了象徵神靈侍從的鷹鳥外觀或圖紋，又珍貴完善地置於 H 形橫架上，應該不是日常用品，更可能暗示了擁有者與眾不同的性別身分與社會地位。

羽毛帚想像圖

圖｜內田純子

內田老師認為，這些羽毛帚起初應該是作為貴族女性的身分配件，象徵她們身為國王的忠實侍從，能為國王掃除厄運。

日本漢學研究者白川靜則指出，商代貴族女性所持的掃帚，應該是與聖酒搭配使用的祭祀聖物，用來為祖廟舉行淨化儀式。

然而，隨著時間推移，羽毛帚的避邪功能逐漸被「羽毛扇」取代，在隨後朝代的雕刻或圖畫中，經常可見王公貴族身後手持羽毛扇的侍女或官員。

江蘇省六和橋出土的春秋時期（西元前 770-476 年）青銅器上有一處特別的刻紋，端坐在椅子上的貴族身後，有一名手持長柄扇子的女性，這把扇子還留有掃帚的形象。

圖｜內田純子提供

至於「掃帚」則落入尋常百姓家，成為女性操持家務的標誌。在戰國時代的文獻已出現「婦人執帚為家事」的記載。東漢《說文解字》則形容「婦，服也。從女，帚聲。」

北宋宋太宗編纂的《太平御覽》更提到：「《淮南子》曰周鼎不㸑而不可賤；掃帚日用而不足貴。」西漢淮南王劉安與其賓客編寫的《淮南子》同樣將掃帚視為不貴重的日用品，過往的聖物功能已消失無蹤。

都市化促成的性別分工

內田老師的研究顛覆了我們對掃帚僅是清潔工具的既定印象，同時也揭示了女性被賦予的家務灑掃職責，這樣的性別分工也許早在商代便已成形，進而在儒家的父權意識下被強化。

事實上，「女帚」與「男戈」的物質象徵並非憑空而來，而是與安陽殷墟（大邑商）都市化的急速發展密切相關。

考古資料顯示，殷墟遺址內並未發現農田痕跡，卻出土了大量青銅器、骨器、玉器等製造工坊遺跡，顯示大邑商的居民主要從事手工藝生產。這代表工商業與農業的專業化分工已成形，大邑商很可能是中國極早發展的大型都市。

都市化的發展也大幅加速了「男主外、女主內」的社會結構趨勢，甚至逐漸形塑出一種意識形態的倫理規範。

內田老師指出，大邑商高度專業化的手工藝生產，有利於那些能夠每天花時間磨練技藝、參與生產的男性。而且不只工商領域，在朝廷的文官、軍官等職業，也多由享有較多自由時間的都市男性主導。

透過 3D 列印分析青銅器構造，可以了解製作技術的複雜程度，需要仰賴專業分工與長期技藝訓練。

圖｜研之有物

與此同時，女性的時間精力則被分配給懷孕生產、養育子女等人類在生活上必須進行的「生命維持活動」，難以長時間在外工作、培養專業職能，極易遭受社會經濟與政治成就範疇的重重限制。

考察了大邑商的時代背景與特殊環境，內田老師總結：婦好墓出土的「婦」銘文與青銅器讓我們一窺商代女性的社會地位，也讓我們察覺，女性在都市化促使的社會分工下，逐漸將生活重心轉向家庭，而這樣的傾向一直延續至今。

「婦」這個字的使用，彷彿時刻提醒著我們：跨越千年的性別枷鎖尚未完全解除。

解除性別枷鎖，女性也能成為考古學家

女性適合當考古學家嗎？內田老師分享親身經歷。

圖｜研之有物

上古女性史的研究讓內田老師體悟到：「一旦知道了原因，我們就要努力思考如何修正它。我希望考古研究也有助於解決現代的性別問題。」

身為女性考古學者，她也經歷了諸多性別挑戰。回憶起畢業時面臨的職涯抉擇，曾有師長告訴她：「女性很難在考古學領域找到工作。」這番話曾令她感到沮喪，一度動搖對考古學的信念。

在日本，考古學長期被視為一門「男性學科」，由於涉及大量體力勞動，還要長期在外地工作，人們普遍認為更適合男性從事。最終，內田老師決定傾聽內心的聲音，掙脫傳統束縛。

為了追求理想，她帶著年幼的女兒們遠赴北京進修、親臨殷墟從事研究，2006 年更正式進入中研院任職。當時，兩個女兒年僅國中與國小，不會說中文的她們在語言與文化適應過程中壓力極大。

內田老師坦言：「我為了考古學，帶給孩子們許多麻煩，這讓我很自責。」不過經年累月的耳濡目染，讓小女兒也選擇走上攻讀考古學博士的道路，彼此顯然都以行動推翻了過往的性別認知框架。

考古學的專業絕非由性別決定，內田老師以行動證明了這點。

圖｜研之有物

內田老師認為，考古學不僅關乎挖掘文物，也必須依據實證來重構人們過去的生活與世界觀。相較於主要依賴「文字」的歷史學研究，考古學的核心關懷是透過「物質」遺存來探究人類歷史與社會文化。

畢竟，文字無法記錄世間萬象，許多日常生活痕跡未必能夠被完整記錄。因此，考古學藉由物質的挖掘、整理、分析、研究，填補文字記錄的缺漏，讓我們得以更全面地理解古代社會樣貌及人類文明發展。

她建議，如果想成為一名考古學家，需要培養敏銳的觀察力與團隊合作能力。唯有細膩觀察生活中的人事物，方能準確解讀這些歷史遺存的深層意涵；而在田野考掘及研究過程中，與不同領域的人攜手合作，更能激盪出意想不到的發現。

近年，她跟京都泉屋博古館、福岡芦屋釜之里資料館合作，透過親手製作的陶範模具，進行青銅器的鑄造實驗。「我們經歷無數次失敗，終於成功採用古法做出青銅器！」內田老師興奮地說。

這段探索青銅器鑄造工藝的歷程，將在中研院史語所的歷史文物陳列館展出，呈現青銅工藝之美。

從青銅器工藝到上古女性史，內田純子憑藉獨特的生命經驗與美感直覺，精雕細琢出一座交織物質文化與深邃思辨的考古世界。

延伸閱讀： 鄭雅如個人網頁 ● 內田純子研究員個人網頁 ● 【影片】文物裡的故事「商代青銅器陶範技術的復原」 ● Junko Uchida (2023.9) “Gender Roles in Bronze Age China: When and Why the Broom Inscription Became the Female Symbol,” in Women Across Asian Arts, Ling-en Lu and Allysa B. Peyton (eds), Florida: University Press of Florida, pp. 42-61. ● 林巳奈夫（1986）《殷周時代青銅器の研究（図版編）》東京：吉川弘文館出版。 ● 羅振玉《三代吉金文存》北京：中華書局（1934 初版）；上海：上虞百壽齋（1983 再版）。 ● 內田純子婦好性別史掃帚考古銘文青銅器

●本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「出身官奴的巾幗宰相：重探上官婉兒身分定位與死亡真相（上）」，未經同意，請勿轉載。