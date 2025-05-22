【琅琅上口】海苔熊／松屋：深夜裡接住我們的那一盞燈

第一次吃松屋，是一個深夜——

她說：「不管你工作到幾點，松屋的燈，永遠為你亮著。」

那一晚，我記住了不只是味道，還有那個在深夜裡閃閃發亮的她。

與松屋初遇

第一次知道這間店是我女朋友帶我去吃的。她的工作是無家者的社工，因為他們通常晚上才會回到定點睡覺，所以如果要帶東西給他們，或者是訪問他們提供協助的話，經常都是「夜訪」，這也意味著，工作結束往往都是一兩點了。「不管你工作到幾點，松屋的招牌，都永遠為你點亮。」她推薦我去吃的時候，眼睛就像吉伊卡哇一樣會閃閃發光。老實說，我的工作也不遑多讓，不論是接個案、錄影結束，常常都是10、11點，以前我通常都是便利商店「友善時光」帶了就走，御飯糰飲料什麼的。但大家都知道，我們這種助人專業，有時候情緒上的消耗需要食物來補足，可能只是好好吃一餐，就讓耗盡的電量有一種被填滿的感覺。

它的漢堡排醬料相當特別，和著肉一口咬下去，嘴唇上都沾滿了醬，用舌頭舔一圈，你會瞬間了解什麼叫做幸福的滋味，而且非常平價（雖然最近漲價了），裡面很好吃的生菜醬料、醃漬生薑、透心涼的開水，通通都是免費的，用餐環境舒適又開到好晚，真的是夜歸者的福音。

松屋一景。圖片／海苔熊 提供，編輯組圖

Always open，為你充滿電

「萬華區不是有很多無家者嗎？他們會散落在艋舺公園、台北車站，還有西門町。像屈臣氏前面固定有一兩位會睡那裡， 6號出口附近的椅子上，因為中間沒有柵欄，也有許多不良於行的無家者會直接躺在那。他們雖然沒有家，但松屋是他們的其中一個家。」女朋友小地瓜跟我說，不只是她，有些街友工作了一天，賺到的錢可能只夠吃一個便當，就連這裡面最便宜的定食也買不起，但因為半夜三更沒人、空的座位很多，夏天他們可以躲在裡面吹冷氣，喝免費的冰水；冬天時可以躲在裡面取暖；下雨天，當外面的街頭都溼答答的時候，只有這個店裡提供乾爽的空間。如果那個星期舉牌賺比較多，可能就會想自己吃一頓好的， $180的套餐定食裡面，有大大碗的咖哩飯、鮮味滿點的味噌湯、還有一盤滋味特別的沙拉。曾經有一位街友賺到的第一筆薪水（$500發傳單），就在這裡揮霍一空，但他臉上的笑容，還有他拿手機打給朋友炫耀時的時候講的那句話讓我印象深刻：「阿智，你知道我在吃蝦米？日本料理啦！我今天工作賺了$500 ，下次我再帶你來一起吃！」

小地瓜說，有時候看著他們「今朝有酒今朝醉，有錢可花持續花」不知道是一種憨直，還是一種詛咒。有的人工作了好長一段時間，卻連房子也租不起；還有人好不容易租到的房子，五坪小的房間，還要分給朋友睡，自己寧願去睡街頭。但聽她講著這些跟松屋有關的故事，我突然覺得它不只是一間日本料理店，更像是一個棲居地，如艋舺公園、台北車站的周圍，它這裡也收容了一部分的無家可歸——不論是身體上的流浪，或者是心靈上的流浪。

破碎時刻裡，填滿記憶的醬與米

博士班要提論文口試之前，我面臨一記當頭棒喝。由於我半工半讀，花在寫作上面的時間其實非常少，但我仍然妄想那個學期可以畢業，直到我跟老師討論完後他才告訴我：「你這樣的資料今年要畢業是不可能的，可能拚拚看明年吧？」我當時只能夠用晴天霹靂來形容，就連心裡面懷抱著那麼一點點的希望都破碎了。

當天晚上我搭高鐵回到台北的時候已經很晚了， 11點多走出台北車站，兩眼無神，空空洞洞，我想要吃點熱食，但又覺得自己不值得吃什麼東西，然而肚子餓還是控制了我的腳，出發去尋覓食物，就這樣子一路晃到西門町已經超過12點，看到松屋的招牌還亮著，索性進去坐下，點了我最喜歡的豬排咖哩醬蓋飯、生菜沙拉，加上洋蔥醬，然後味噌湯一定要再加大、加牛汁（表面上是加牛汁，實際上會加肉塊給你， $40而已相當划算）。

結果我咬下第一口漢堡排的時候就哭了。鼻涕跟眼淚還有鎮日累積的疲憊排山倒海而來，混雜著漢堡排的沾醬，其實我已經分不清楚我吃的是自己的鼻涕還是醬汁，吃著吃著還因為吃太快，差點被飯嗆到。看著桌上的食物一片混亂，就想到了我的論文——明明是那麼的美味，但乍看之下不堪入目。我剩下的日子，似乎就是把它排成一個看起來還算不錯的樣子，讓它賣相好一點。

經典漢堡排咖哩。圖片／海苔熊 提供

一邊吃著醃紅薑的時候，想起我跟我爸吃油飯的回憶。國中時我們家非常窮困，有些時候我爸載我去上課的途中，他會買早餐給我吃，所謂早餐就是兩碗油飯，一大一小，大碗的他都會留給我，小碗的他就自己吃而且還撥一半裡面的飯給我，吃不夠的時候，就會夾旁邊的金黃色醃蘿蔔充飢。小時候我不懂，總覺得爸爸為什麼那麼喜歡吃那個黃黃的東西，後來才知道，是他捨不得我吃苦，所以自己把苦給吃了。

沒想到長大以後，我極度懷念那個苦的味道，除了去吃滷肉飯一定要加醃蘿蔔之外，每次來松屋，也一定要加一大把放在咖哩飯上面，辛香料的味道，搭配清爽的口感，混雜著日式咖哩千滋百味，從鼻腔貫穿到腦門，在記憶的深處裡面開出一片花田。當食物通過味蕾，口水流過食道，我才明白原來這個滋味叫做想念。

松屋對我來說，就是一個充滿各種記憶混雜的存在。在這裡有我過世的父親、曾經相遇的街友、疫情期間發物資到很晚和女友一起來吃到快睡著的回憶，如果有一間店可以承載許多不同體驗的我，那就是這一間了。

享用漢堡排咖哩蓋飯的三種吃法

最後我想跟大家分享我通常都是怎麼吃松屋的。首先，我會在接近午夜的時候看到這個黃黃亮亮的，像是在跟你招手的可愛招牌，然後開始期待今天有沒有什麼特別的新菜色。進去裡面，會有兩台電子點餐機，可以用電子支付還有掃載具，相當方便，很適合社恐仔。點完餐之後在等待上餐之前，可以先去旁邊裝免費的冰開水，冬天喝可能覺得還好，但夏天喝會有一種讓你來到雪山的感覺，真的只有一個字：「爽！」

因為我大部分都點漢堡排蓋飯、沙拉還有味噌湯，所以就教大家這一套套餐的吃法。開始用餐之前一樣先喝一口水，把嘴巴的裡面的味道清乾淨，才能夠好好體會咖哩的美味。然後通常我會先吃菜，這裡的菜是要自己加沙拉醬的，沙拉醬是特調的洋蔥醬，沒有加醬料之前你會覺得就跟平常在吃草一樣沒什麼感覺，加了醬料之後直接到神的境界，你絕對沒有在其他地方吃過這樣子的沙拉。酸酸甜甜，而且洋蔥的氣味又不會太重（ 尤其是等一下你可能還要跟別人聚會的話），搭配厚重的漢堡排，剛剛好有去油解膩的功效。

松屋點餐一景。圖片／海苔熊 提供，編輯組圖

松屋沙拉、味噌湯。圖片／海苔熊 提供，編輯組圖

接下來喝味噌湯，我前面有提到味噌湯我通常會點牛汁，然後我會先品嚐他的肉片，這時候有幾種吃法，你可以一口肉配一口米飯，也可以把一部分的米飯倒進味噌湯裡面混著吃，你立刻就有牛肉味噌湯蓋飯的這個選項了。如果你覺得他不夠鹹（我是覺得很鹹了啦），還可以使用桌上的醬料，倘若你的餐點有加蛋，把蛋打散拌著飯還有味增以及肉塊一起吃，又是另外一種人間美味。

接著是重頭戲咖哩飯。我通常會先吃一口白飯，這裡的白飯跟外面蠻不一樣的，能夠做到這麼平價，或許是因為使用台灣米，但儘管使用台灣米，水和油的比例也相當不馬虎，粒粒分明，每一口吃下去都有嚼勁；品完米之後，我會切一小塊漢堡排，和飯和著一起吃，光是吃到漢堡排多汁的香氣，滲透到米裡面的間隙，感覺好像身上瑣碎的被打爛的部分，瞬間有能量流過的感覺，真的是會起雞皮疙瘩。

最後就是醬料、漢堡排、飯還有剛剛的紅薑、烤醬等等混雜攪拌一起吃，又會多出許多特殊滋味，除了原先的漢堡排肉和咖哩飯本來就是神搭配之外，紅薑更是江湖一點絕，有點微辣的咖哩，因為酸味增加很獨特的甘口感。這是很奇特的體驗，大家有去松屋的話，麻煩一定要試一試。

你以為這樣就結束了嗎？如果你把飯吃完了當然就結束了，但通常我會剩下一部分的飯，把這些飯放入原本裝沙拉的盤子當中（此處裡面還保有一些洋蔥醬），再加入其他的醬料，又是一碗風味獨特的拌飯。到這裡為止，你的一碗飯已經有三種吃法了。是不是很酷！

每一碗蓋飯裡，不只有醬與米，還有我們這些漂泊靈魂的故事。在松屋，你不只是客人，而是被世界溫柔接住的人。

作家簡介： Podcaster、諮商心理師 海苔熊。圖片／海苔熊 提供 海苔熊 海苔熊，本名程威銓，臺灣諮商心理師、心理學家，也是知名 podcast 節目「海苔熊的心理話」主持人與愛情專欄作家。現任依取有限公司顧問、英邦德科技股份有限公司公關總監，並經常在《PanSci 泛科學》、《女人迷》、《姊妹淘》、《失落戀花園》等媒體平台撰寫專欄。專長領域包括兩性關係、親密關係、社會心理學與正向心理學。

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