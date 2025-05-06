聽見金句／決定目的地，自然就有堅持下去的力量。

歌手．暢銷作家 璽恩

親聲朗讀＋音樂自彈

要給想要成為更好的自己，和很少肯定自己的你。

你心裡是否存在這些微小的聲音？

「更認識我，你可能會對我失望。」

「其實我真的沒你想得那麼好。」

我們都在追求讓自己「看起來」更好的路上，其實隱藏在背後的是「當我完美才值得被愛」的恐懼。

不斷努力成長，發現自己還不夠好，又要變得更好……好似一個看不到終點的迴圈，在求好的路上不小心遺失了出發的意義，忘記了最初的自己。

社會的框架、他人的期待、自我的恐懼、過去的傷害是阻攔你成為自己的四堵高牆，誰都可能遇到而無法跨越。璽恩在高牆面前，開始傾聽從心底冒出來微小的聲音，把否定的聲音改為肯定，把隱藏的情緒拿出來梳理，一次又一次地慢慢搬開一磚一瓦，經過好久的時間，高牆終於變成了可以一躍而過的圍牆。她領悟到：

我們以為的「做自己」，好似需要做一些事情來證明自己；

然而真正的「當自己」，就像是站在一個地方，就好，

你需要先傾聽自己、接納自己、喜歡成為現在的你。

（本有聲書附文稿）

別再把自己藏起來

by資深廣播人／金鐘獎得主 咖啡貓AKA楊盈箴

細細咀嚼《你就好好當你自己》一書，我心中吶喊著：「唉唷，璽恩，原來我們在某些部分如此相像。」

我一直很喜歡璽恩唱的「我把自己藏了起來」。

這首歌的創作者陳逸豪牧師說：「人的本性就是很容易把自己藏了起來，就像亞當和夏娃吃了善惡樹的果子後，開始遮遮掩掩，不願意讓別人看到真實的自己。」他又說：「如果我們把真實的自己拿出來，但發現別人不能接納，我們就會陷入一次又一次的隱藏。」

多年前，我也遇上成長歷程中極其低潮的一段時間，亮眼的工作成績並無法安慰我在情感中的受挫，好幾次揚起微笑、在播音時與聽友噓寒問暖——接下來為大家播放的歌，是由璽恩所演唱的：「我把自己藏了起來」。

歌聲響起，我淚流不止，好幾次，都被璽恩的歌聲給深深地擁抱。

感覺是好久以前卻又彷彿是昨日的記憶。一次訪問「Seventh Day」的機會，與當時一頭捲髮的璽恩相遇在錄音室裡，那時我對她或作品的提問，經常只換來幾句簡單回答，身為主持人，我們最害怕遇上這種話少的來賓，誰能想到，這個早年只作簡答題的女孩，後來竟也成了廣播節目主持人！

璽恩總是給人活力十足、光芒四射的性格印象，我總以為她是個無所畏懼的傻大姐。但認識一個人，總不可能只理解她某個角度。有幾次璽恩談起自己的童年、要求完美的性格……讓我驚呼連連：「原來妳那麼不喜歡自己。」、「妳也太否定自己了吧？」、「原來妳也有以淚洗面的日子……」璽恩說她是個「心中OS女王」，我想我也不遑多讓了。

生命已是中年的光景，我們自然能夠明白每個人都有不同面向，然而當時在友人間私密的自我剖析，這回璽恩透過文字也和正在讀此書的你對談。我佩服璽恩如此誠實檢視自我內心的自信或自卑，然而，有黑暗的角落，光才有機會穿透進去。如果你正巧處於不認同自我的黑暗時刻，璽恩有句話和你說：

我們都在學習相信，不用成為一位完美的人，也值得被愛。

親愛的璽恩，請務必持續歌唱，而且要唱超過八十歲！

我也要播音播到牙齒都掉了再退休。

You have nothing to lose！請「你就好好當你自己」！

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