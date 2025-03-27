聽見金句／「古董」可以賞玩，可是「文物」則是用來欣賞。

校外教學必去的「故宮」，除了「翠玉白菜」、「肉形石」，其他看起來都烏漆墨黑、有逛沒懂？電視鑑寶節目裡的骨董都好稀奇，但我只知道「好貴喔」，買到假貨一定生氣！

這些玩意到底跟我有什麼關係啊？就讓「國寶物語」為你穿梭話古今：聽古人吃飯好講究，全套道具在這裡；聽不只洗澡先洗哪裡有關係，還有「洗澡假」的勞工福利；另外若是分手困擾不想說，可以送個「特殊再見禮」，表示我心裡已經沒有你！

聽古文物的故事，你會發現古人跟我們一樣，食衣住行育樂欲望不嫌多；走跳社會，藉物表情的潛台詞必須讀懂。你也會發現從語言到習慣、從時代潮流到文化價值觀，時間長河並未斷流，延續至今滲透進每個血肉──原來啊，古人也曾這麼「活過」！博物館裡的古文物，至今依然「鮮活」！

想知道故宮那些玩意，究竟是什麼玩意？且聽【一刻鯨選】話說「古文物」，讓你從此言之有「物」！

王世豪：《故宮那些玩意》（圖片來源：一刻鯨選）

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