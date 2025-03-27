聽見金句／「古董」可以賞玩，可是「文物」則是用來欣賞。
「古董」和「文物」是有區別的。「古董」的形式比較小，「文物」還包含了建築等較大的結構。所以「古董」可以賞玩，可是「文物」則是用來欣賞。
校外教學必去的「故宮」，除了「翠玉白菜」、「肉形石」，其他看起來都烏漆墨黑、有逛沒懂？電視鑑寶節目裡的骨董都好稀奇，但我只知道「好貴喔」，買到假貨一定生氣！
這些玩意到底跟我有什麼關係啊？就讓「國寶物語」為你穿梭話古今：聽古人吃飯好講究，全套道具在這裡；聽不只洗澡先洗哪裡有關係，還有「洗澡假」的勞工福利；另外若是分手困擾不想說，可以送個「特殊再見禮」，表示我心裡已經沒有你！
聽古文物的故事，你會發現古人跟我們一樣，食衣住行育樂欲望不嫌多；走跳社會，藉物表情的潛台詞必須讀懂。你也會發現從語言到習慣、從時代潮流到文化價值觀，時間長河並未斷流，延續至今滲透進每個血肉──原來啊，古人也曾這麼「活過」！博物館裡的古文物，至今依然「鮮活」！
想知道故宮那些玩意，究竟是什麼玩意？且聽【一刻鯨選】話說「古文物」，讓你從此言之有「物」！
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《故宮那些玩意》加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言