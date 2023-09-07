年月很惡，尚有些能保衛——8套香港保育電影推介

文／虛詞編輯部

疫症過後，街道又擠逼如故，逼滿異地遊人，廣告牌鋪天蓋地，寫著「你好，香港」四個大字，城市彷彿得到重生。但過去幾年，我城的人卻經歷離別，不少店舖結業，沙田珍寶海鮮舫移離香港、深水埗梁添刀廠招牌拆卸，城市的人還未學懂講再見，就要學會說你好。建造有時，拆毀有時，有人棄之不顧，也有人選擇堅守，一直用光影保存我城面貌，讓消失的歷史與文化再次被看見。虛詞編輯部在此推介八套與香港有關的港產保育電影與紀錄片，藉此與過去的事物說句你好。

1）《燈火闌珊》（導演：陳心遙）

「霓虹亮透晚上，把城內也照亮」、「劃過於千重霓虹，夜幕在默然流動」——達明一派的《今夜星光燦爛》與《迷惘夜車》，唱出了香港上世紀最美麗的風景。霓虹招牌是香港繁華的象徵，也是香港流行文化的一部分，由王家衛電影裡晃動的光影，到《攻殼機動隊》與《銀翼殺手》等「Cyberpunk」的景象，霓虹不夜城一度是世界對香港的印象。

可惜自2010年屋宇署實施小型工程監管制度，很多霓虹招牌被迫拆卸，現時全港只剩約四百多個。霓虹熄了世界漸冷清，《燈火闌珊》導演陳心遙但覺香港電影與霓虹燈關係密切，欲在其消失以前，拍攝一部真正以霓虹為主角的電影，留下記錄。戲中寡婦為完成亡夫遺願，重造一個已拆除的霓虹燈牌，過程中逐漸揭開昔日霓虹燈牌的故事，以及一段屬於香港的歷史。

團隊透過街頭拍攝、歷史影像及電腦特效，捕捉並還原香港霓虹招牌，亦請來業內的霓虹師傅監修，重製招牌。最叫人感動的是片尾逐一播出本港知名的霓虹燈師傅的生平及作品，以作致敬。他們的霓虹燈是以光寫書法，製作工序繁複，全人手製作，更有作品有打入健力士世界記錄，展現出屬於香港的「匠人精神」，成就昔日這座不夜城的璀璨。

2）《尚未完場》（導演：徐岱靈、祁凱達）

擁有七十年歷史的一級歷史建築的北角皇都戲院，見證香港五十至七十年代娛樂事業之發展，其呈拋物線型的混凝土拱形設計全球絕無僅有，然而幾年前卻面臨清拆危機，後來幸得保育發展，可謂經歷了瀕死與新生。

《尚未完場》導演徐岱靈和祁凱達，分別為《鏗鏘集》前編導及「活現香港」共同創辦人，後者便是皇都保育行動一員，兩人以爭取保育皇都戲院一事作起點，揭開皇都的前世今生及靈魂人物——創辦人歐德禮先生的傳奇一生。

歐德禮本為俄裔猶太人，離家出走後飄洋來港，曾參與香港保衛戰，後創辦皇都戲院前身的璇宮戲院，還引入國際知名音樂家來港演出，堪稱上一代香港娛樂鉅子，一生奉獻良多，卻大多被世人遺忘。紀錄片細說歐德禮的生平，更尋找其後人，還尋到張敬軒家中。全片貫穿我城古今，上通五十至七十年代初的香港文化史，重現一個坎坷的戰爭歲月，下啟今天的娛樂產業，以此思考香港文化將何去何從。

兩位導演曾在宣傳中號召「自己歷史自己寫」，紀錄片以鏡頭拍下歷史，他們視之為保育的起點，及後的故事更需要觀眾的參與，由下而上，同共書寫，讓我城故事「尚未完場」。

3） 《戲棚》（導演：卓翔）

說到戲棚，大多數人先聯想到的想必是神功戲，但《戲棚》紀錄的不止於此，更捕捉了戲棚搭建的技藝，近乎一種詩意。

戲棚在香港最少有150年歷史。起始於小漁村的香港，漁民依賴神靈保佑，每逢神誕、太平清醮、盂蘭勝會，一座座戲棚便以竹木臨時搭建而成，神功戲在內敲響鑼鼓，唱足一個世紀。可惜，隨著經濟轉型及城市發展，如今香港戲棚數目大幅減少，每年就只會搭建約40個戲棚，全港亦只剩下兩間搭棚公司。

正因如此，導演卓翔以電影「將這些文化與人拉近距離，重新將這些價值帶回來」。《戲棚》中，他拍攝了九個戲棚，由青衣拍到滘西洲，又由糧船灣拍到蒲台島，鏡頭穿梭於工地、後台、及觀眾席之間，捕捉戲棚從無到有的繁複過程，為香港的搭建技藝、民間風俗與戲曲藝術，留下珍貴紀錄。此片特別之處，更在於全片沒有訪問片段，鏡頭只是凝視着戲棚這個空間，純粹地收錄演出、聊天、工作時的聲音，六位主角的表情動作等等，別有一份安靜的詩意，觀眾觀影時，也有置身其中之獨特體驗。

如今戲棚搭建技藝已被納入香港非物質文化遺產，當中的工藝精神，其「隨建隨拆」的靈活特性，還有每個崗位的敬業與專注，反映了過去香港人珍而重之的核心價值，一種安身立命之道，值得承傳下去。

4） 《歲月神偷》（導演：羅啟銳）

《歲月神偷》可稱為導演羅啟銳的半自傳電影，他將自己60年代的童年，以及其中的種種情感，諸如懷念與悲哀，毫無保留地拍了下來。然電影不但拍下了羅啟銳的童年，更拍下了一整代人的集體回憶，甚至讓電影中的主要的取景地上環永利街可以保存下來。

永利街是現時香港唯一保留六十年代特色的地方，依山而建的小街道，建築前刻意騰出一處公共空間（又稱作「臺」）以供附近居民使用，左鄰右里得以坐在「臺」上乘涼、一起吃晚飯，又或是閒話家常，這些景象在今時今日的香港早已買少見少，背後所代表的是昔日緊密之鄰里關係，日子雖是艱苦，卻可相望相助，苦途相伴，一步難，一步佳。

電影上映，舊日的人情味於大銀幕之重現，永利街成為集體回憶的容器，市民紛紛要求保育永利街，市政局終回應社會訴求，復修永利街樓群。電影以「在幻變的生命裡，時間才是最大的小偷」作為開首，想不到卻從小偷手上留住了永利街，讓這條小街道不至於默默消失。對導演而言，一個地方得以留下來，也比電影本身更為可貴，更具紀念價值。

5） 《N+N》（導演：賴恩慈）

摘去鮮花，然後種出大廈，十年前政府規劃興建高鐵，全面清拆橫台山菜園村，引來村民與保育人士一系列抗爭運動，可惜最終難逃拆遷宿命，村民最後搬到菜園新村，自力建村。

導演賴恩慈的《N+N》由其獲得2010年「鮮浪潮大獎」和「公開組最佳電影獎」的作品《1+1》擴展而成，以一對爺孫的鄉村生活日常、童趣的對話，切入菜園村事件，並以「一毫子」作為意象，象徵每個人在所居之地都傾注了看似微不足道，卻不容被丟棄的記憶，引出經濟發展和文化保育之間的爭議，探討城市空間背後的文化意義。

比起前作，《N+N》更運用了Docu-drama 的拍攝方式，真實記錄了警察進入菜園村以及村中樹木被一一清除的情景，並加入了爺孫兩人與警察和拆村工人的對話，道出了理想與現實出現矛盾時，理想之軟弱無力。

如今，菜園村是高鐵範圍，鐵路交縱，高牆圍封，拆去村民的家，換來他人歸家的路，我們唯有寄望，成為爺孫從鄉間帶來並插在城市角落的富貴竹，以溫柔作抵抗，為我城，為失去的菜園，留有一株綠色的根，一個小小的祝福。

6）《明月幾時有》（導演：許鞍華）

在香港淪陷期間，有一群人為保護自己的地方，可以義無反顧犧牲生命。《明月幾時有》以「東江縱隊生死大營救」事件為敘事線索，講述淪陷期間港人協助上千位滯留香港的文化名人，如茅盾、鄒韜奮等，轉移到內地的敵後陣地。

電影取景遍及香港和中國，除了船艙內景在空地搭建外，全片以實景拍攝，遍及香港沙羅洞、南生圍、泥涌、石水渠街、逢吉茶樓等，對許鞍華而言，這些場景的色調、植物皆與別不同，卻大多荒廢或面臨清拆，叫她急不及待，以電影紀錄下來。電影中的沙羅洞，位處大埔，如今荒廢凋敝，廢墟處處，然而在75年前的淪陷時期，這鄉郊卻是東江游擊隊的活躍地，供通訊與棲身之用，昔日分村民也曾加入游擊隊。另外，電影中的慎德居俗稱大梁屋，位於元朗十八鄉，是以國民黨移民為由的客家村，村內共有5棟建於三十年代被評為歷史建築的私宅，為香港一級歷史建築。

留下場景以外，許鞍華更想藉著角色的「口述」故事，拼揍出那個時代的圖像。電影最後，當年的游擊隊隊長如今只是城市裡某個的士司機，恰巧說明了這些人並非為了名垂千古而戰鬥，電影想呈現的，並不是全知的大歷史，而是當時小人物為保護自己地方，那份簡單純粹的感情。

7）《消失的檔案》（導演：羅恩惠）

六七暴動是二戰以後香港最嚴重的動亂事件，由1967年5月初爆發，一直延續至年底，歷時八個月，真假炸彈八千多個，五十一人喪命，堪稱香港戰後歷史的分水嶺，為香港的社會政策、民間參與社會的意識等帶來深遠影響。然而，有關六七暴動之檔案全運回英國保存，香港歷史檔案館的複印本卻幾乎全部消失，只剩下21秒的影像。

為重構這段歷史，導演羅恩惠以歇斯底里的求真精神，歷時四載，四出尋訪，其中包括當年左派領導及其後人、炸彈隊成員、新聞處高官及多位親歷者等，更找到當年國務院外事辦公室港澳組副組長吳荻舟的日記手本《67筆記》、被批鬥時的《交待材料》，以此還原歷史的真相，例如吳荻舟曾阻止阻止華潤總經理訂購8,400把甘蔗刀由大陸運來香港，後來被批鬥一事，歷時13年。

這部紀錄片未有於各大院線上映，只有於2017年進行社區巡迴公映，惟希望日後可有更多觀看這部紀錄片的機會。

8）《岸上漁歌》（導演：馬智恆）

我城始於漁村，漁民與漁歌曾傳頌一個世代的故事，但又有誰還記得，百多年前，香港是個以捕魚、產鹽業的小漁港。如今漁村零落、漁歌失傳，城市的記憶被遺忘，族群的文化身分亦會失去。

《岸上漁歌》導演馬智恆花費四年時間，走訪塔門、大澳和香港仔等，訪問了十三位漁民，嘆唱了三十多首漁歌。漁歌，是漁民在艇上唱的歌謠，內容廣泛，遍及生老病死、捕魚作業的地名、魚的種類，甚至用作撩女仔。漁歌以「漁民話」歌唱，雖是廣東話，卻有些特別的口音與用字，予人既親切又陌生之感，像在唱著遠久香港的故事。

漁歌文化與漁民生命緊密相連，馬智恆在拍攝時，從不忽略漁民作為文化承載者的存在，也不只是要紀錄下漁歌的聲音，更會把紀漁民的生命與其獨特的故事留下來，例如陳惠儀生於戰後，自小在艇上生活，上岸後改信基督，用漁歌唱福音；又如何細妹曾被賣到日本，後輾轉來到香港仔定居，她唱出的是漁民生活的艱苦。馬智恆以他們的故事與歌聲連繫遺失了的文化與記憶，重塑我城文化身分的根。

城市終究不再是小漁村，而城市人怎樣熟練的始終唱不出漁民的韻味，然而一個個老漁民相繼離世，漁歌始終會隨著末代漁民的老去而消失於世，昔日的文化瑰寶將不復在，不勝唏噓。

●文章授權轉載自「虛詞」，原標題與連結：〈年月很惡，尚有些仍然能保衛——八套香港保育電影推介〉，未經同意，請勿轉載。

簡介：

虛詞(P-articles) 以文學為中心，旁及電影、劇場、視藝、音樂等等文藝範疇，從而觸及社會時事。提供大量文藝創作、評論、專欄、訪問、報導、對話，緊貼文藝脈博，連結華語創作界，探索更多跨越定型和既有分類的獨特作品，讓不同意見與作品互動交流，讓更多人看見那些我們日常觸及，但尚未被完全理解或包納的事物。