從伊莉莎白二世女王影像全集 回顧一世紀英國廣播電視發展史

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英國在位最久的君主，伊莉莎白二世女王在當地時間2022年9月8號與世長辭，享壽96歲，她在位長達70年，甚至超過她的高祖母維多利亞女王63年的紀錄，這位英國王室的代表性人物，被譽為全世界最多人看過的君主，從公主到女王，跨世紀的輝煌一生，都收錄在這本《皇冠之下：伊莉莎白二世的真實與想像》當中。

特別的是，這本珍貴的影像全集，除了女王，還有另一個同步成長的重要角色，就是我們非常熟悉的英國國家廣播公司BBC，它的關連意義在於，伊莉莎白二世出生於1926年，隔年，也就是1927年，BBC取得皇家特許授權正式成立，可以說，女王終其一生都少不了BBC的紀錄，從早期的黑白照片到彩色影像，對民眾談話的廣播設備到立體化的影像轉播，再到21世紀數位時代，讓女王與007丹尼爾克雷格同框宣傳倫敦奧運，BBC全程伴隨女王每個生命歷程，因此，這本由BBC獨家授權的伊莉莎白二世影像全紀錄，不只見證女王的歷史身影，也詳實記述了一世紀的廣播電視發展史。

伊莉莎白二世是全世界最知名的公眾人物之一，但是我們所看到的女王，幾乎都是出現在被安排過的場景，她的真實個性與面貌，一般來說，不太輕易暴露在公眾眼前，這本《皇冠之下》很難得地披露了某些過去不太為人所知的圖像，包括受到嚴加管制的女王行程，在飛行途中審閱國家重要文件的工作照、公主時期第一次對人民廣播時的影像側寫、戰時在溫莎城堡度過的早年生活，以及女王剛出生時的襁褓嬰兒照，還有她三歲在嬰兒車裡的可愛模樣，1920年代當時，誰也料想不到，這位可愛的王室寶寶，日後將會成為維持英國王室最穩定的力量。

眾所周知，伊莉莎白二世的即位，是由於她的伯父愛德華八世不愛江山愛美人退位，才會由她的父親喬治六世繼位，伊莉莎白二世沒有兄長，長女因此成為推定繼承人，喬治六世帶領英國走過二次世界大戰，他在1939年戰爭時向國民與帝國進行的演說，後來被改編為電影「王者之聲」，在這本圖集裡，我們可以看到真正的國王演說留影，珍貴而肅穆。喬治六世1952年駕崩，當時在外出訪的伊莉莎白公主，回國時已經從公主變成了女王，新任女王步出機艙門的畫面，也被留存在這本圖文集當中。

書名：皇冠之下──伊莉莎白二世的真實與想像

出版社：堡壘文化

出版時間2022/11/09



之後，1953年女王的加冕登基儀式，則是BBC成立以來，最龐大、最具挑戰性的任務，那是西敏寺中第一次允許裝設攝影機，BBC除了全程拍攝轉播女王的登基大典，從白金漢宮到西敏寺這一路，民眾夾道歡呼的遊行場面也在電視播出，同時，為了完成這項當時史上最複雜的轉播，BBC出動轉播OB車，在西敏寺中設立臨時控制室，加上記者現場轉播評論，女王登基啟動新的影像設備與傳輸技術，在百年BBC的發展史上，留下不可抹滅的重要一頁。

後來，我們在1981年透過電視轉播看到查爾斯與黛安娜轟動全球的世紀婚禮，對黛安娜王妃當年的婚紗裙襬印象深刻，不過，第一次有電視轉播的王室婚禮，其實是當年伊莉莎白公主和菲利浦親王的結婚盛典，而且1947年伊莉莎白公主繡有珍珠的婚紗，以及13英呎長的拖擺，當時也引起極為熱烈的討論。

這本書記錄著女王最重要的生命時刻，以及國際間的風雲際會，她的第一任首相邱吉爾退休時，邀請女王到唐寧街10號共進晚餐，1965年，女王也參加了邱吉爾的國葬典禮，她與歷任首相合影，包括生前最後一次公開露面，也是任命前首相特拉斯，她與前美國總統雷根一起騎馬，和南非前總統曼德拉見面，可以說女王的一生，就是過去一百年的世界史。借閱這本《皇冠之下：伊莉莎白二世的真實與想像》，從歷史現場眺望未來。

●本文推薦閱讀書由讀書共和國出版品牌：堡壘文化 《皇冠之下──伊莉莎白二世的真實與想像》，授權於琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。