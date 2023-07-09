桃園觀音蓮花季來了！金獎主持人陳明珠教你內行最推玩法

採訪撰文／許佩玟 攝影／楊宗燁、李政剛、劉丞堯

已舉辦25年的桃園觀音蓮花季盛會，你去過幾回？除了拍照、打卡之外，還能怎麼玩？這回特別邀請人比花嬌的客家妹陳明珠，以及在地達人王昱翔，為我們帶路賞蓮遊觀音。

人比花嬌的客家妹陳明珠，以及在地達人王昱翔，為我們帶路賞蓮遊觀音。

帶路名人 客家妹陳明珠

．著名客家電視節目及電台主持人

．第33屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人

．第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮主持人

這並非陳明珠第一次來觀音賞蓮，早在2016 年蓮花季，她就擔任第一屆「好客音浪」音樂會主持人，更早之前，主持客家電視台《客庄好味道》節目時，來挖過蓮藕；今（2022）年舊地重遊，再次擔任音樂會主持人，也在音樂會開唱之前，找了一天悠哉遊觀音，欣賞嬌美蓮花。

透過在地達人的帶路，觀賞蓮花之美，也感受到農場照顧蓮花、打理農場環境的用心。她認為，觀音地區適合家人、朋友相伴定點漫漫遊，除了拍美照、打卡之外，建議可和花農聊聊天，有機會帶著有趣的故事、愉悅的心情回去。

蓮荷園休閒農場的大王蓮花乘坐體驗，讓人感受奇妙無重力的漂浮樂趣！ 她有感於白潔不染的蓮花，無論疫情與世局如何紛亂變化，季節到了它照常開花，讓人內心湧現一股平靜的力量，人們可向它學習，時候到了，自然綻放出自己的風采。遊賞美麗的蓮花之餘，見到一旁的茶樹，她也透露自己偏愛的花種──白色優雅的茶花。

帶路名人 在地人王昱翔，帶你賞蓮遊觀音

．蓮花園休閒農業區發展協會理事長

．蓮荷園休閒農場主人

．草編工藝達人

自詡為觀音使者，他說「甘泉寺的石觀音，被民眾撿起在供桌上拜了200 多年，觀音腳下長出蓮花是很正常的事，我們是使者，幫觀音種蓮花」。

「這是我小時候的白日夢！」當年把爺爺花園裡心愛的花盆打破而被禁止靠近，就發下長大後要造個有迷宮的大花園的願望。8歲時台灣退出聯合國，當時就取好了未來花園的名字，希望國內外人士都來訪，後來在疫情爆發前，每3個來訪的遊客就有1個是外國人。

他透露至今蓮荷園的發展都在童年時的白日夢之中，園內有五行迷宮與72棵落羽松。為了圓這場夢，他每天清晨5點開始下水，整理蓮花到8、9點。

蓮花象徵清靜、寧靜、純潔，在宗教中則有清新的靈性和超脫的意涵。 小時候他給甘泉寺的觀音當契子，當時許下長大後「要像觀音一樣在花園裡度人」的願望，1999年開始種蓮，如今果真在園裡度人去乘坐大王蓮。更多的神奇願望，留待你親自遊訪時，聽聽他的傳奇故事。

觀音地區為什麼有蓮花？──之官方說法

為改善大堀溪上游工廠排放汙水的環境與水質，民眾種蓮花、檢測水質，無心插柳成為觀音的地方特色產業。

●本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第32期〈蓮花── 夏秋荷田田， 人戲蓮葉間〉。