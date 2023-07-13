來自卡夫卡文學作品的立體小說：後浪賞〈用空間寫一本影像小說〉

The world is large, but in us it is deep as the sea.

這是一本小說

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

一開始看到這個作品的時候其實蠻困惑，以空間設計系作品來說，題目似乎應該要訂成「用寫影像小說的形式設計空間」，但劉宇及設計師斬釘截鐵地跟我說：「這是一本小說，即使看起來像個空間。」引發我的好奇。

通常對空間設計來說，「基地」的選擇很重要，基本上決定了作品本身優劣 5 成以上的好壞，就像產品設計的選題一般，但〈用空間寫一本影像小說〉這個作品的基地，不管在哪裡都無所謂，原因是他們重新定義了空間設計的方法。

第七屆後浪賞‧難以歸類特別獎－〈用空間寫一本影像小說〉（圖／尼普利 提供）

當卡夫卡遇見康丁斯基

首先先從閱讀文學作品開始尋找切入點，後來他們從卡夫卡的《審判》作品中，主人公 K 在辦公室與公寓往返過程得到靈感，將空間裡一種轉折和隱晦的關係抽取出來，把意象轉化成一種具體的空間形式，發展出第一個草模，再將其六面壓縮、解構、轉譯成新的視覺平面。這些平面色塊的構成來自康丁斯基（Waasily Kandinsky）20 世紀後期的版畫作品，其實他也曾在包浩斯學院任教，從藝術作品中抽取出的幾何形體構成，也影響現代設計師甚大。

第七屆後浪賞‧難以歸類特別獎－〈用空間寫一本影像小說〉（圖／尼普利 提供）

從意象平面裡遊走出新空間

設計師們調整了這些黑白灰色塊的比例、折角的型態等，接著將平面視覺作為發展原型，想像如何從這個平面創作出新的空間，發展出第二個平面後開始收斂，使它脫離原本草模的空間狀態，創造出第三個基礎空間，從中定義出不同的形容詞，如相對、發散、深刻等。

有了嶄新的設計方法設計基礎空間後，接著就要把這些空間組合，設計師們將 8 個基礎空間組合成一個地下三樓、地上一樓的影像空間美術館，走向美術館時不時散落的光影，以及走進中央展區的迴廊設定，都醞釀著卡夫卡小說裡的空間氛圍，私密、危險、緊張、壓迫，藉此傳達出迴旋不安的卡夫卡式夢魘感（ka aesque）。

第七屆後浪賞‧難以歸類特別獎－〈用空間寫一本影像小說〉（圖／尼普利 提供）

走入空間走進小說

這個美術館設計讓人想起西澤立衛設計的豊島美術館，不需要收藏什麼作品，美術館本身就是一個巨大的藝術品，等待你走進其中，成為展品的一部分。可以明白為了畢業，不得不去設定美術館裡要有各種美術館應有的空間機能，但對我來說，8 個基礎空間就像小說章節，空間的組成可以跳脫功能設定，如設計師所言，就讓它成為一本精彩的立體小說，走進空間裡便開始張開五感閱讀，進行一趟超脫物外的冒險，其實也很浪漫。

第七屆後浪賞‧難以歸類特別獎－〈用空間寫一本影像小說〉（圖／尼普利 提供）

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設計團隊

中原大學 室內設計系

Designer｜劉宇及、邱鈺智

Advisor｜朱晏慶

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】