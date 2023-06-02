國立公共資訊圖書館館長 馬湘萍：讓圖書館成為全國人民心中的閱讀地標

撰文｜心怡

攝影｜莊震烽

「我覺得自己很幸運，人生不斷遇到新的歷練機會。」3月25 日才剛接下國立公共資訊圖書館館長一職，一直在教育界服務的馬湘萍表示，「有些人問我來國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）能做什麼？之後發現圖書館的可能性極大，能做的事也很多。」

語音輕快，神色爽朗，馬湘萍回顧起她的豐富經歷，不僅在高教及技職教育領域扎根多年，也曾任教育部督學，以及教育部參事、技職司司長、高教司副司長等重要職務，甚至擔任過台北經濟文化辦事處教育部駐香港代表。

對馬湘萍而言，教育機構與圖書館並不是兩道平行線，「雖然一個是體制內，一個是非體制內；一個是有界線，一個是沒有界線；一個是階段性，一個是無階段。但相同的是，它們都是提供學習的場域。」

2023 世界閱讀日開箱 閱讀轉運站，（圖左）馬湘萍館長化身城 市探險家邀請大家一起來探險，用閱讀翻轉人生。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

數位接軌 領航各級圖書館

馬湘萍細數臺灣的3座國立圖書館，包含國家圖書館、國立臺灣圖書館以及國資圖，每一座國立圖書館都各自被賦予不同的定位與角色。如國家圖書館以出版、學術、漢學研究以及國家圖書政策的制定為主；國立臺灣圖書館則著重在臺灣研究，並為視障人士安排更為友善的圖書環境。

談起國資圖的定位，馬湘萍表示，在科技發展下，閱讀方式勢必產生重大轉變，透過科技的協助與輔助，促使閱讀風貌更為多元，而國資圖是新十大建設之一，從初始就被賦予兩項重要任務。第一項重任，就是建置數位資源及雲端資料庫，並隨著科技發展不斷提升數位典藏、數位閱讀等功能，以滿足讀者的多元閱讀需求。

第二項重責，則是輔導並帶領全國各級圖書館提升其功能，將國資圖建置的數位資源以及雲端資料庫分享出去，也舉辦各級圖書館人力與數位能力的培訓及研討會等，且在各圖書館建置過程中，提供營建專家或是圖書館專家等專業資源支持。

承其重任，馬湘萍感恩說道，「臺中是我的娘家，能回到家鄉奉獻是我的殊榮；而接任館長，更是長官的肯定。」

堅實後盾 推展閱讀更有力

馬湘萍一上任，首要即是迎接國資圖百年館慶，除了熱鬧慶祝，下個百年，更得立定根基、開展未來。

積極與館內六科三室一中心等10個單位進行充分的溝通與業務了解後，馬湘萍驚喜發現，國資圖的行政團隊不僅在學經歷與專業上相當優秀，同時也具有高度熱忱，平均任職時間大都有8至10年，「一個組織上最重要的資源就是人力，國資圖在這方面給予我最強而有力的後盾。」

另一方面，在軟硬體設施及數位化建置上，國資圖都已經有相當穩固的基礎，讓馬湘萍更無後顧之憂的積極向前。

馬湘萍指出，資通訊與科技的發展改變了人類的生活，更翻轉了閱讀的風貌，不管原本是不是喜愛閱讀的人，都變得愈來愈習慣透過動畫、影片來學習和獲取資訊。她坦言，閱讀人口必然受到影響，而且正在發生中。

「但從正面思考，科技能提供不同的閱讀風貌。」馬湘萍樂觀表示，有了電子書、雲端書庫之後，人們利用 3C 產品隨時都可閱讀，尤其對偏鄉地區的人們而言，更是一大利器。因此，我們現在該做的，是讓數位閱讀更友善且被習慣，如此一來，科技就成為閱讀的加速器，而非擔憂閱讀人口的流失。

馬湘萍認為，圖書館必須與時俱進、不斷進化，除了紙本閱讀的充實，並要滿足電子閱讀群眾的需求，透過科技的輔助提升服務和效率；其次，藉由各項媒介及跨界合作，激發國人閱讀興趣、習慣及素養，營造人人都是閱讀人的氛圍；再者，協助、提升國內各級圖書館之軟硬體設施及專業人員，帶動全臺灣圖書館全面升級，並且開創圖書館多元化的功能和無限的可能性，成為社會重要的支持體系和美好生活場域；而為了讓機構及地球環境永續發展，機構在成長的同時，亦應善盡社會責任及兼顧環境保護的永續概念。她希望以不斷進化、跨界協作、創新多元及永續的精神來規劃國資圖的未來發展。

世界閱讀日以運動轉運，介紹自行車文化。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

放眼國際 讓圖書館成為必訪之地

另一方面，她也從外派香港的經驗中體認到開啟國際視野的重要性。「身為國際社會一員，能不看向國際嗎？答案是不行。」馬湘萍認為，並非是與國際比拚，而是可以多方了解與觀察，進而汲取精華，或是藉此帶來不同的思考刺激，「閱讀是全球性的，如果不看向國際，未來我們就可能被甩在後面。」

馬湘萍期盼有一天大家能把圖書館當作一個最喜愛、也值得推薦的地方。她說，曾有位學者在外國參與研討會結束即將前往機場時，因還有幾個小時空檔，於是詢問計程車司機：「你們國家有沒有什麼地方值得我在上飛機前，利用短短1、2個小時去逛逛的？」那位計程車司機與學者相視一笑，隨即就將車開到了在地知名的圖書館，告訴他：「這就是你最值得、也最應該去的地方。」

馬湘萍欽慕道：「如果這件事情可以發生在臺灣、發生在國資圖，那是多麼美好的事情啊！」

館慶百年 豐富活動齊歡樂

有幸遇到國資圖建館百年的重要時刻，馬湘萍深感榮幸，歡喜介紹目前館方規劃的一連串慶祝活動，如「讓書回家―期間限定還書免罰」活動，民眾於4月15日至6月11日期間內，歸還本館（含總館、中興分館、黎明分館）圖書及視聽資料，不計算逾期罰則。另外「閱讀轉運站」特展，設置了10個轉運站，以閱讀搭起通往不同領域的轉運通道，分享閱讀走入生活的多元轉運儀式，讓人們感受閱讀改變人生的魔力；也向各校收錄學生繪本創作加值製作為數位及紙本繪本，典藏上傳至圓夢繪本資料庫中，並於百年繪本創作夢―圓夢繪本特展中進行展示，進而鼓勵臺灣的創作人才。

「閱讀轉運站」桌遊，是以轉運卡引導讀者認識百年國資圖的發展軌跡。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

在建館百年慶的前兩日，亦即5月13日，國資圖更力邀國立臺灣交響樂團，以音樂帶來歡樂的慶賀，並贈送民眾1人1棵小樹苗回家栽種，也將找回自國資圖退休的館員回「家」共襄盛舉。馬湘萍興奮表示，建館百年的活動琳瑯滿目，甚至也會徵集上百人來講故事，回憶過 往在國資圖所發生的青春點滴與生活回憶。

走出戶外，看著國資圖的外觀，馬湘萍 想起當初建築國資圖的設計理念―以臺中柳 川與綠川的流線為主體，期盼國資圖就像河流 一樣淵遠流長，也讓閱讀無限蔓延。

百年慶特展文具島大冒險，展出許多令人驚奇的文具巧思。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

面對未來挑戰，她不認為辛苦，反而幸 感躬逢其盛，「這是一件很榮耀的事情，希望 提供愛好閱讀的人更優質的閱讀環境，讓大家 愛上閱讀。」

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌167期：品閱樂齡生活，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。