源自空間與景觀的日常生活美學！青鳥書店與高雄三發合作的閱讀講座

青鳥書店與高雄市的三發 首席大院進行一系列講座，將閱讀走入社區，豐饒地方生活。2022年12月11日舉三發首席大院舉辦的「源於生活，空間與景觀的日常生活美學」講座，邀請到吳書原、朱志康兩位設計師，以實際經驗分享美學與人之間的連結。

家，不單純為意念上的情感依附，更承載著此空間所賦予的意義與設計，而空間與景觀設計師又如何扮演穿針引線的角色呢？居住於水泥建築內的住戶，要如何在城市景觀中，與環境產生連結，進而培養屬於自己的生活景觀美學。

【三發Ｘ青鳥】源於生活｜空間與景觀的日常生活美學 講座現場（圖／三發・首席大院 提供）

景觀設計作為一種整體文化的呈現，設計能為城市帶來的感動，遠大於建築跟設施。吳書原希望能透過更具地方歷史相關的脈絡梳理，捕捉代表文化、建築、常民生活的意象與象徵。「如何讓植物融入建築當中，甚至是讓植物代表在地的歷史、故事、脈絡」，是吳書原進行設計時的核心思維，在吳書原的書《島嶼之野：吳書原與太研十年地景美學新時代》寫：

一片草地就能創造活潑城市動能，「回應自然地景」這件事，更是十分重要的設計概念。因此該如何訂定未來的實踐方向，吳書原理性分析說到，「現代人在公園所需的東西，不是繁複遊具而是一片開放式草地，你可以在那邊做瑜珈、玩捉迷藏、跑步，這其實也是我們作為設計者的任務，創造讓人使用感知的環境，帶給他們體驗美感的契機。」

在不同的景觀設計的案例中嘗試與碰撞，同時旅外學習經驗下進行自我檢視，得以歸納出屬於臺灣、新一代的景觀美學論述，並能呼應當代永續理念以及建築作為一種記憶載體的價值。

朱志康在面對不同場域、建築的局限時，也從場域的故事出發，從工廠改造、書店創新，不同於以往對於設計只是點綴的功能，「實用」或才是設計的本意，試圖透過改變世界一點點，既讓象徵明確的呈現在大眾視野當中、使美學在生活中可見、可觸、可及，同時也讓生活其中的人們，有所收獲。

透過這場講座，能思考追求一生的幸福感，得從何開始？或許可以從自己居住的房子開始踏出第一步，在日常生活中實現居住美學，透過設計來轉換心情，提高住家的生活質感。高雄三發首席大院本次嘗試貼合家庭中親子不同階段的需求，透過特色選書，期望能使用「書」——世上最精鍊、珍貴的物件，濃縮時空與文化的內容，讓「美」充斥在孩子的生長過程中。

【三發Ｘ青鳥】源於生活｜空間與景觀的日常生活美學 講座現場（圖／三發・首席大院 提供）

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｜關於青鳥 Bleu&Book｜ 「建一間屬於自由的書店」 青鳥書店於2016年創立，使命是推廣台灣閱讀文化、點燃台灣思想火光 這裡是城市書櫃的延伸起點，也是靈魂安放的空間所在。青鳥書店堅信，精心構思的設計會使生活更加美好，致力於推廣「美感與閱讀的實驗場域」，讓書與閱讀成為一種生活方式，也是文化激盪的場域。 Books are louder than bombs.未來的每一天都將有書本相伴。 在紛亂繁雜的世界裡，以知識作為燈火，引領你我前行。