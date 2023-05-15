閱讀人社群主編鄭俊德：歡迎大家以閱讀踏入未來世界

撰文｜鄭俊德

圖片｜方舟文化、貓頭鷹出版社、商業周刊、天下文化、鄭俊德提供

耳邊傳來一段聽不懂的語言，睡眼惺忪的我睜開眼睛，發現自己躺在嬰兒睡覺的小床上，眼前一對長耳朵的男女，看起來是夫妻，見我醒來，男的搶先抱起又摟又親，鬍渣不斷刺到我的臉，痛死了，我叫了出來，但在他們耳中像是哭聲，女的趕緊接手，把我放在懷中安慰。 這是怎麼回事，昨天不是還在加班當個企業社畜嗎？不過仔細想想，回家後好像就沒有印象……難道這裡是異世界，我轉生了？

開篇的劇情是這些年動畫界最夯的異世界轉生套路，大致的規則就是現實中的社畜、魯蛇、失敗者、逃避者轉生到另一個世界，透過冒險累積經驗值，並將蒐集來的點數放在自己希望增加的能力值上，反而成為了英雄的存在。

這樣的想像現在不需要到異世界就能做到，眾多科技巨頭如臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等都持續布局，投入「元宇宙」新世界的開發。未來已在眼前，今天我將透過 4 本書，作為踏入未來世界的門票，還請詳閱本公開說明書，準備出發。

善用豐沛網路資訊

在爆炸資訊的當代，眼花撩亂的資訊早已攪擾到讓我們資訊焦慮，很多專家都鼓勵我們要遠離網路，但有本書卻要我們善用網路。《智慧型手機知識碎片化時代的閱讀力最新技術大全》是我想推薦的第一本書，作者佐佐木俊尚說：「正因網路充滿資訊亂源，我們更該學會網路資訊的解讀力。」面對五花八門的未來科技，如果沒有握緊大腦方向盤，很容易就神遊到不知所謂何方，所以具備資訊判讀能力是重中之重。

書名：《智慧型手機知識碎片化時代的閱讀力最新技術大全》 作者：佐佐木俊尚 出版社：讀書共和國／方舟文化 出版時間：2022-11-02

佐佐木俊尚同時是新聞工作者，現為日本總務省資訊通信白皮書編輯委員、FM 東京廣播節目審議會委員，以及資訊 NetWork 法學會員。在忙碌的工作之餘，他也熱愛寫作，內容極其廣泛，從政治、經濟、社會和生活風格等主題都能信手捻來，在日本網路論壇圈是少數享有「最強評論員」的美譽推薦者。

很多人請教他是如何做到大量資訊的彙整呢？他說，每天早晨 8 點左右，他會將自己翻閱的千篇報導進行快速文字整理，把各領域新聞的「精華」從良莠不齊的資訊海中撈出，陸續發布約 10 篇在推特（Twitter）和臉書上。而這本書就是教會你如何整理大量資訊，從網頁、新聞、社群、書籍中，輔以高效閱讀的技術，整理出對自己有用的知識。

掌握未來科技趨勢有了基礎閱讀力，再來要拜讀的就是凱文．凱利（Kevin Kelly）大師的科技趨勢大作《必然：掌握形塑未來30年的12科技大趨力》。有趣的是，凱文．凱利沒有筆電，平常不帶智慧型手機，不玩推特，不看電視。你一定會疑惑，這樣的人真的能夠跟我們談未來的科技嗎？

《必然：掌握形塑未來 30 年的 12 科技大趨力》 作者：凱文．凱利 出版社：貓頭鷹出版社／城邦 出版時間：2017-06-01

但其實，凱文．凱利在 1993 年創辦了一本內容著重於報導科學技術套用於現代和未來人類生活各個方面的雜誌《連線》（Wired），而在他擔任了執行編輯的 7 年期間，該雜誌兩度榮獲與奧斯卡金像獎同等榮耀的美國國家雜誌獎。值得一提的是，他只在上班時間接觸科技產品，其他時候更傾向把時間留給自己，冷靜地去判斷每天接觸到的資訊中有無一定的規律，並用文字一個字、一個字整理出來。

書中告訴我們，「驟變不過是表象」，看似紛亂無章，其實激變浪潮下自有脈絡，所有的科技發展都遵循著一些原則。書中提及，未來發展規律共有 12 個趨勢現象，分別是形成ing、認知ing、流動ing、屏讀ing、使用ing、共享ing、過濾ing、重新混合ing、互動ing、追蹤ing、提問ing、開始ing。

以下統整我讀到最有收穫的三項。第一是認知 ing：人工智能的發展不會取代人類，但必定能成為人類最好的幫手。2022 年網路圈討論最熱烈的聊天機器人 Chat GPT 就是一例，它能理解大多數的人類語言，並根據情境生成一個合適的問答，你甚至可以請他告訴你如何寫程式、寫情書、寫詩；第二為屏讀ing：現在去餐廳吃飯人手一機已是生活常態，甚至現代爸媽哄小孩都不是靠自己彩衣娛兒，而是打開螢幕，讓專業的教學老師透過螢幕跳給孩子看；第三則是使用 ing：Uber 沒有車、Facebook 不創造內容、Airbnb 不擁有房產……使用權逐漸取代所有權，我們或將一無所有，卻同時也什麼都能使用，所有一切都可用租賃、訂閱制等更便宜的方式取得。

《必然：掌握形塑未來 30 年的 12 科技大趨力》這本書將科技發展規律寫了出來，歡迎到圖書館借閱或是購書閱讀，保證能夠讓你大開眼界。

熟知一切科技原理

知道了趨勢，開始科技進行式，網路搜尋最夯的科技就是元宇宙、AI、區塊鏈；前些年，商業界也熱烈討論雲端服務、大數據、物聯網等應用面，每個主題都可以有獨立系列的書選讀，然而《2030 科技趨勢全解讀》一本書卻將應當要熟知的科技趨勢全部寫在裡頭。

《2030 科技趨勢全解讀》 作者：金知賢 出版社：商業周刊 出版時間：2022-04-14

作者金知賢本身是資深科技專家，不僅是韓國科技公司副總裁，過往負責 AI 和數位轉型等數位技術，同時也是 KAIST 韓國科學技術院兼任教授，研究專長正是資通訊趨勢、社會和日常生活中變革與企業創新。

《2030 科技趨勢全解讀》閱讀起來沒有科技領域的生硬，反而從生活的應用面談起，例如書中第一章介紹了大家每天上網的入口網站，每一個使用行為，如點擊、按讚、停留時間……都會被記錄，累積一定人數後就會形成大數據。當刷卡消費發生，電子支付將帶動的雲端系統的資料彙整。

另外生活中大家常常使用 YouTube，除了作為影片觀賞之用外，也會記錄你的觀看內容，進而推播你有興趣的產品廣告。即使離開了 YouTube，你會發現，到達任何內容網站，相似產品廣告依舊會不斷出現提醒你。

第二章則分享了改變工作場所的科技。現今雲端備份已成了多數企業為了保護資料安全必備的安裝，而 Slack 與 Dropbox 更帶動了智慧辦公以及遠距辦公的方便性；當你需要到外地出差，Airbnb 與 Uber 所創造的共享經濟，取代掉部分飯店與計程車原有的商業模式，也讓人們有了更多服務選擇。

所以當你閱讀本書，會發現它將你生活中看到的科技背後原理一一拆解，讓你不會覺得知識遙不可及。

了解真實自我價值

第四本書，我選擇了國際知名以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）老師的《21世紀的 21 堂課》，書籍可分成五大部分，「科技挑戰」、「政治挑戰」、「絕望和希望」、「真相」和「生命意義」，分享了當代人們對於世界該有的理解。 科技的創新與趨勢，絕對不能光靠美好想像，還需要了解國際局勢、政治因素，也只有人類持續合作，美好的願景才有可能開展。

《21 世紀的 21 堂課》 作者：哈拉瑞 出版社：天下文化 出版時間：2022-10-27

書中提及未來兩大趨勢是 AI 以及生物科技，而 AI 革命正在發生，尤其從 2023 年開始會更加明顯，人們腦中的想法以及注意力將是各企業、政府想要爭搶的資源，也就是大數據。

至於如何不被 AI 或是科技取代呢？哈拉瑞說：「有創意、溫度的工作內容會比專業重複的工作更有價值更不會被取代。這表示，未來世代更需要著重於個人品牌，說故事的能力、名氣、創意都將會是未來人才必備的名片。」

哈拉瑞鼓勵我們要每天練習呼吸冥想，透過練習將使我們回歸自我最真實的心靈，而不是被大腦所控制，並將有更清明的心智理解世界、善待自己。

異世界的想像已在元宇宙中發生，不需要轉生我們就能累積經驗並分配點數。未來我們的網路行為就是在為個人價值或是信任度累積點數，因此理解科技、參與科技、應用科技，將使我們在科技洪流中持續擁有優勢與看見更大的商機。

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌166期：擁抱數位i閱讀，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。