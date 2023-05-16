到大清皇帝避暑山莊逛逛─故宮院藏兩幅行宮全圖導覽

文∣鄭永昌（作者任職於本院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院提供

清帝木蘭秋獮活動與避暑山莊的興建

大清帝國為了有效維繫與塞北蒙古各部關係，除透過滿蒙聯姻政策外，自康熙皇帝以來，在承德地區最北邊，展開木蘭行圍的秋獵活動，一方面是對帝國將士行軍練武，更重要是向周邊藩部展示帝國的軍事力量。

配合著北巡秋獵活動的進行，清廷沿途修築起十餘個皇家行宮，提供皇帝隊伍休憩住宿，而作為行宮之一的避暑山莊（始建於康熙四十二年，1703），正是在此背景下誕生。隨著清帝北巡活動的制度化，避暑山莊地位逐漸從眾多行宮中脫穎而出，不僅是皇帝年度的「避暑」勝地與行圍秋獵前的補給站，又是皇帝北巡塞外期間，朝廷政令發布與君臣重要決策之處，更慢慢擔當起接待外賓與藩部重要領袖代表的行宮，已然成為清帝國第二政治中心。

由於山莊地位日益重要，宮廷畫師紛紛以避暑山莊為對象，繪製出各式圖繪。國立故宮博物院目前典藏兩幅作者名字不詳，題名〈熱河避暑山莊圖〉的作品（以下簡稱「山莊圖」），正是盛清時期宮廷畫師筆下的作品。山莊圖以全景式構圖、藉由立體透視技法，讓觀賞者當下感受到山莊布局、地理景觀以及空間面貌的氣勢，提供今人了解山莊全貌的一種方式。

清 乾隆年間 直隸通省輿地全圖 局部 彩繪紙本 國立故宮博物院藏 平圖021434 圖中標線是清代皇帝從北京至熱河到圍場路線，從中亦看到沿途設置的行宮名稱。

避暑山莊圖概覽

由於圖中沒有留下任何文字訊息，我們無法從中得知本圖的作者與繪製年代。首先，從整幅山莊全圖來觀察，一幅以墨繪線描繪製（以下簡稱「墨繪本」），另一幅則以彩繪形式製作（以下簡稱「彩繪本」）。兩圖都是採全景式構圖，鳥瞰式視角，坐落方位上北下南，左西右東。

圖中圍繞山莊宮牆，是一道順應地勢，猶如一條巨龍，蜿蜒起伏，成為劃分山莊內外區域的重要界線。圖中央由麗正門開始，依序往左是倉門、坦坦蕩蕩門、碧峰門、西北門、惠迪吉門、流盃亭門、德匯門與城關門。此九門的規畫，適與北京禁城九門之制相合，體現著山莊位階在乾隆時期明顯提升的情況。

此外，兩圖均以宮殿區位居中央核心，繼而往外呈扇形放射狀開展。宮殿區建築群包括阿哥所、正殿、松鶴齋與東宮；視線往北移，此範圍由九個大小不等湖泊組成，各湖區周邊，星羅棋布著康熙與乾隆在位期間模仿江浙名勝景點興建的樓臺亭榭。景區間或廊橋步道相連，或獨自聳立湖中小島上，呈現出一幅塞外江南景色；湖泊區往北是平原區，景觀氛圍從江南忽爾轉向北方草原。此區是康熙皇帝時期木蘭行圍前試馬、選馬活動場地；乾隆時期，除原有功能外，更擴充作為接待蒙藏王公領袖與外國貴賓使節的外交空間。最後，從山莊園區往北，旁靠獅子溝與武列河岸邊的山巒，分布著雍親王（雍正皇帝登基前親王封號）府邸獅子園與著名外八廟建築群。

細部比對兩圖，無論是宮門數量、山莊形勢與寺廟布局繪製雖然相近相似，或許由於繪圖者視角不同，兩圖建築方位未必完全一致，但皆如實反映乾隆年間山莊工程完竣後的面貌。

清 熱河避暑山莊圖 墨繪紙本 高170，寬356公分 國立故宮博物院藏 平圖021499

清 熱河避暑山莊圖 彩繪紙本 高148，寬376公分 國立故宮博物院藏 平圖021527

彩繪本與墨繪本北側山巒區寺廟 局部 墨繪本描繪山莊北側山巒區的寺廟坐落群，左起羅漢堂、廣安寺、殊像寺、布達拉（普陀宗乘之廟）、扎什倫布（須彌福壽之廟）、藥王廟與大佛寺（普寧寺）。

兩幅避暑山莊圖的比較

墨繪本山莊圖以線描繪製，畫作以界畫技法，凸顯山莊建築立體感，予人一種沉重嚴肅的感受；彩繪本則藉由簡單樸素的水墨畫法，呈現出山莊整體寧靜安逸的景緻，並在園區中畫上鹿隻活動景象，為靜態山莊畫面增添些許生機趣味。

圖中描繪山莊群鹿活動周圍建築，分別是左側「松鶴清越」與右上方的「芳園居」。

再者，墨繪本內以方框標注山莊圖各景點建築，初步統計共122處。其標注位置準確，字跡清晰，對掌握山莊各處位置，提供重要參考價值；至彩繪本雖可見繪圖者在所屬建築景點以紅筆標注，粗略統計約75處，但標注字跡潦草模糊，辨識困難。尤有甚者，少數景點建物也出現標注錯誤，或出現同音異字的標注情況。筆者推測，彩繪本山莊圖似是一幅圖稿，或許是製作定本前的準備作品。

在山莊上、下湖區東邊，分別修建於康熙四十二年（1703）的「月色江聲」與四十八年（1709）的「清舒山館」，墨繪本與彩繪本兩圖所繪位置左右不同。參考《熱河志．山莊總圖》紀錄，應以墨繪本所繪位置正確。又兩圖標注的「花神廟」，是興建於乾隆四十七年（1782）山莊擴建晚期的建築。

兩幅山莊圖製作時間蠡測

兩幅山莊圖均未提供任何繪製年代訊息，若從圖內出現建物景點，最早是湖泊區康熙四十二年所建的「月色江聲」，最晚是乾隆四十七年（1782）修建的「花神廟」（又稱匯萬總春之廟）。據此或可推測兩幅山莊全圖繪製完成時間，應不早於乾隆四十年代晚期。

其次，深入比對兩圖繪製景點，彩繪本宮殿區標示著「萬壑松風」，而墨繪本沒有。「萬壑松風」是康熙皇帝六十一年（1722）將六歲弘曆（即後來的乾隆皇帝）帶到山莊讀書教誨之處，對乾隆皇帝繼承皇位上，具有相當深刻意義；反之，在墨繪本「萬壑松風」建築群上，未見任何名稱標示，而在宮殿區松鶴齋太后宮，卻見到「綏成殿」名稱標記。

此殿在乾隆五十七年（1792）改名「繼德堂」，並賜予皇十五子永琰（即後來的嘉慶皇帝）。「綏成殿」對嘉慶皇帝意義如同「萬壑松風」之對乾隆皇帝一樣，建築背後訴說著兩人皇位傳承故事。據此，個人推測兩幅避暑山莊圖繪製時間同樣是在乾隆年間，既不早於乾隆四十年代晚期，而彩繪本的出現又先於墨繪本。當然，這僅是筆者個人目前推測，仍有待往後繼續深入研究的必要。

宮殿區「萬壑松風」（右）與「綏成殿」（左） 比對兩圖對宮殿區建築景點描述，墨繪本標注的「綏成殿」與彩繪本標示「萬壑松風」，背後似乎正訴說著清帝國乾隆與嘉慶兩位皇帝皇位傳承的故事。

●本文摘錄自《故宮文物月刊》479期2月號。