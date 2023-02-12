青鳥SEARCH x 2022臺灣文學金典獎：「聆聽當代最好的文學對話」

文｜蔡孟諭

圖｜青鳥書店 提供

2022年底臺灣文學金典獎與青鳥書店PODCAST節目《青鳥SEARCH》合作直播，展開一場線上的閱讀盛宴！

國立臺灣文學館辦理臺灣文學獎，旨在向臺灣當年度優秀文學作致敬，激勵各種原生內容創作，以彰顯臺灣價值、活化文壇生態，進而接軌全球文學社群。

青鳥書店的PODCAST節目《青鳥SEARCH》，自2020年4月開播，由青鳥書店創辦人蔡瑞珊與文化評論作家張鐵志攜手主持，以關注出版時事、用閱讀連結社會為宗旨，邀請當月新書作家、跨領域意見領域擔任來賓，與讀者一起漫遊萬卷書海，線上閱讀不孤獨。

2022年《青鳥SEARCH》與臺灣文學獎金典獎合作，於2022年10月開啟一系列直播，邀請本屆得獎作者與主持人蔡瑞珊、張鐵志共同對談，線上分享書籍的創作歷程，直播於「青鳥 Bleu&Book」、「臺灣文學獎Online2022」的 Facebook 粉絲專頁直播，陸續與讀者們分享今年的「金典獎」得獎作品，邀請讀者一起聆聽臺灣的當代文學！

跨域作家的多元呈現

本屆榮獲金典獎與蓓蕾獎得主鍾永豐《菊花如何夜行軍》（春山出版），既是詩人、作詞人，更是音樂專輯製作人，《菊花如何夜行軍》從高雄美濃龍肚庄寫起，以時序為編排，寫下年少時期的農村樣貌，將Bob Dylan、Leonard Cohen灌溉到自己的生活內；青年時期則與林生祥、樂隊朋友，以歌唱反抗世代的變化，在談及榮獲金典獎時，鍾永豐說：「第一次與生祥合作的歌曲是〈夜行巴士〉，被他唱出時的感覺很奇妙，可以感受到那些文字在唱歌、在跳舞、在演戲，充滿了各式各樣閱讀與聆聽可能，那個魅力強到讓我感受到歌曲是文字最好的出路。」

榮獲蓓蕾獎的唐福睿的《八尺門的辯護人》（鏡文學出版），以律師身份寫下的《八尺門的辯護人》是第二屆鏡文學百萬影視小說的首獎，作品得獎後已開啟影視化，本次合作直播訪問時，影集已進入剪輯中，預計2023年下半年上映。唐福睿分享在故事撰寫期間便以影視畫面做為書寫形式，「主要想以“死刑”作為命題出發，從事創作總是期望給大家一些新的東西，而死刑是古老的議題，在國外的影集中多與種族衝突做結合，在臺灣，從族群角度出發的作品較為不常見，將兩者結合後，想到的便是湯英伸。」

詩如何呈現女性的自我省思

本屆金典獎得獎作品也呈現多種文學形式的展現，其中零雨的《女兒》（印刻文學）榮獲金典獎，詩集《女兒》寫下女性如何存在，對於母親追索與延展，以詩人之眼看見零雨的自我探索。​在後記中，零雨用詩的語體呈顯，她在受訪時分享得獎時的感想：「很榮幸能得到金典獎肯定，在40年寫詩的過程中，被臺灣文學獎的重要獎項肯定而深感高興。」

翻閱臺灣當代文學另一種方式

2022臺灣文學金典獎 呈現了多樣性，而青鳥書店PODCAST節目《青鳥SEARCH》一直致力於讓閱讀有多維度的呈現，本次與金典獎合作直播，除嘗試了柏林與台北連線直播，接力邀請10位得獎作家線上分享作品的書寫歷程，內容涵蓋：散文、長篇小說、短篇小說、詩、紀實文學等，讓閱讀不僅是紙本呈現，透過聲音，聆聽當代最好的文學對話。

圖｜青鳥書店 提供

【青鳥SEARCH x 2022臺灣文學金典獎 收聽連結🔗 】

金典獎年度大獎：

賴香吟《白色畫像》（印刻文學）

金典獎：

零雨《女兒》（印刻文學）

何致和《地鐵站》（木馬文化）

何玟珒《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》（九歌出版）

張娟芬《流氓王信福》（衛城出版）

鍾永豐《菊花如何夜行軍》（春山出版）

陳思宏《樓上的好人》（鏡文學）

林懷民《激流與倒影》（時報文化）

蓓蕾獎：

唐福睿《八尺門的辯護人》（鏡文學）

郭彥仁（郭熊）《走進布農的山》（大家出版）

鍾永豐《菊花如何夜行軍》（春山出版）

更多直播連結一覽：

青鳥 Bleu&Book 、臺灣文學獎Online2022





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