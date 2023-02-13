臺東炸寒單參加沒？〈BOMB！寒單〉以鞭炮打造寒單動畫

一部使用鞭炮材料製作的寒單定格動畫

〈BOMB！寒單〉，一部使用鞭炮材料製作的寒單定格動畫。

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

臺東有元宵節炸寒單的習俗，人們放鞭炮來歡迎寒單爺到來，鞭炮炸越多就越順利。此習俗蘊含許多臺東人童年及故鄉的情感，但近年來文化逐漸消失，為延續該文化價值，故事由寒單爺的傳說改編，摒除常見的報章雜誌及影像紀錄，〈BOMB！寒單〉在寒單主題上嘗試沒人用過的形式，選擇能維持舊故事氛圍的「定格動畫」，講述「臺東炸寒單文化」。媒材選擇實際炸過的鞭炮炮屑，延續鞭炮越炸越旺的意義，也意味著歡迎大家前往臺東當地，體驗寒單文化。

異媒材定格實拍動畫

動畫講述「臺東炸寒單文化」，源於臺東當地製作的這個主題，文化瞭解程度及資料收集能更深入貼近文化本身。而比起其他定格動畫，團隊在異媒材上做了較特殊的選擇，讓〈BOMB！寒單〉從製作材料開始，就充滿文化意義，使炸寒單文化可以更完整的被看見與感受。

〈BOMB！寒單〉 動畫劇照，寒單救火（圖／尼普利 提供）

〈BOMB！寒單〉 動畫劇照，寒單懲罰壞人（圖／尼普利 提供）

臺東炸寒單活動

以臺東元宵節的炸寒單活動為主要創作背景，希望能製作出一個展現臺東特有文化的定格實拍動畫。

故事內容以寒單爺的傳說故事綜合改編而成，同時包含炮炸肉身寒單表演畫面，並經「臺東玄武堂」堂主李建智先生提點，完成此故事。以實際上炮炸寒單開始的年代，民國38 年左右作為故事年代設定，完成角色服裝及背景選擇，其中也使用臺東玄武堂作為其一場景。整部動畫主要以橫向捲軸的方式進行，用背景建築物移動的方式，達成人物往前行走的效果；背景製作是在紙材上進行建築物形狀的切割，再拍攝合成進入動畫。主要材料的選擇使用鞭炮炸完後所剩餘的炮屑做黏貼，達到跟炸寒單主題呼應的效果，意義上也像臺東人放鞭炮歡迎寒單爺一樣，歡迎觀看此動畫的人前來體驗文化。同時為延續當時的語言，使用閩南語作為旁白。

〈BOMB！寒單〉 動畫劇照，寒單脫衣撲滅火（圖／尼普利 提供）

●編輯觀點

各地或多或少都有一些行之有年的傳統，有些每到固定時間，仍被歡騰慶賀；有些卻隨時代變遷，逐漸凋零、甚或不可考。〈BOMB！寒單〉乍見不算細緻的作品，卻有一股台灣人獨有的「氣口」。攤開台灣民俗文化地圖，少不了臺東的元宵節炸寒單嘉年華會，只是在參與不同文化盛事的當下，除了看得見的「儀式」，背後的意義是什麼？透過活動提升了地方的能見度，若進一步對文化有深度的理解，喧嘩過後，也許能帶來細水長流的可能。

→〈BOMB！寒單〉YouTube

→〈BOMB！寒單〉FB

設計團隊

國立臺東大學 數位媒體與文教產業學系

Designer｜徐心綸、劉昱辰、彭雅琪

Advisor｜翁漢騰、張嘉玲

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】