為什麼那麼多人愛提蔣渭水？

（內容／楊照，編輯撰稿／一刻鯨選）

國道5號又稱「蔣渭水高速公路」，不少政治人物曾被說「令人想到蔣渭水」或主打希望能「繼承蔣渭水精神」，到底蔣渭水是誰？為什麼他被紀念、被想要關聯？

蔣渭水是台灣日治中期的人物，幼時做過乩童，後來考進醫學校成了醫生。之後展開一系列提升民主、民權與知識文化的運動，成了日本人的眼中釘。他40多歲就過世，實際踏上政治路僅約10年，卻被稱作「台灣的孫中山」。同時期不乏知識份子，蔣渭水何以有如此突出的魅力、影響力，可以從幾個關鍵來看他：

【超強能力者與社交達人】

醫學院畢業能當醫生的很多，但不是每個都能開醫院。出身並不顯赫、沒有深厚家底的他，不僅開了「大安醫院」（原址後來變成義美企業的起家厝本店），還開了當時的四大臺菜酒樓之一「春風得意樓」。這可說是士紳往來的社交網絡凝聚地，當台灣士紳政治化時，蔣渭水自然位居核心。

【創意寫作文案力】

蔣渭水最有名的文章是〈臨床講義〉，他完全套用醫生開診斷書 的格式，開出患者「台灣島」如何罹患「知識營養不良」的病單。還包含有年齡、職業、既往症狀、目前症狀、療法、預後等等，清晰靈活地融入過往當代與改革呼籲。你可以想像這種創意滿點的文章，會是如何吸睛與引發共鳴！

【幽默力與正向力】

蔣渭水因參與政治，時常被檢肅拘留，他乾脆自我調侃是去「住別庄」。把監獄當別墅度假 的他也沒閒著，他閱讀兼寫書單日記；書單類別多元，都是具啟發性的書。他後來也開了「文化書局」，進口各種新思潮圖書，提供時代需要的養分，還兼賣偶像孫中山的寫真照。

【最強粉絲】

蔣渭水崇拜同樣是醫生的孫中山，他的政治主張類近於孫中山晚期經營國民黨的態度，兼有民族自決與無產階級路線。而且不僅政治上常引述，就連遺囑都跟孫中山的遺囑用字非常像，可以說是刻骨地追隨了。

【特殊的政治主張位置】

當時世界的政治主張流行兩條路線：威爾遜的民族自決與列寧的無產階級。台灣在面對日本總督府時，自然也面對了路線選擇。然而，在世界各地常被認為必然互相衝突的兩條路線，卻在蔣渭水身上融合。民族主義是他的代表形象與基本立場，但他的出身背景與對孫中山的崇拜，使得他也同樣關注無產階級，將農工運動納入民族運動，這使得蔣渭水具有特別的位置與理想魅力。

蔣渭水過世時，大稻埕商家休市哀悼，當時曾拍下影像紀錄，至今在網路上都可以看到那據說有超過5千人參與哀悼送葬的畫面。