四年前，我從未想過，有一天還能看見這樣的媽媽。

那年，一場突如其來的中風，打亂了我們一家人的生活。媽媽的患側肢體，彷彿退回到嬰兒時期，得重新學習說話、吞嚥、走路，甚至是拿起湯匙，把飯送進嘴裡。那些過去不曾留意的日常，如今都成了一道道艱難的關卡。

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對媽媽而言，最難承受的不只是身體失去力量，而是曾經獨立自主的自己，突然必須依賴別人。

住院期間，醫師曾輕聲問她：「妳現在心情如何？有沒有想過尋短？」媽媽當時愣了一下，不明白醫師為什麼這麼問。直到第一次復健，她拚命想抬起患側的手，手臂卻像有千斤重，怎麼也抬不起來。那一刻，委屈、無助與絕望全都湧了上來，眼淚止不住地落下。她終於明白，醫師擔心的不只是復元，而是一個人在失去能力後，是否還願意相信自己。

復健的日子漫長而煎熬。每天兩次復健，中西醫同步治療，回到病房後，再一次又一次練習那些簡單卻困難的動作。高額的看護費、未知的未來，以及對家人的愧疚，都像巨石壓在肩上。

媽媽也曾想過放棄。然而，她想到自己一路走來的人生，也想到現在的每一個決定，都會影響孩子未來的生活。於是，她選擇咬緊牙關，繼續往前，積極配合急性後期整合照護計畫；在醫療團隊與家人的陪伴下，她努力復健、自主練習，最終提前完成療程返家。

只是，回家並不是終點，而是另一段挑戰的開始。

患側依然沒有力氣，杯子、筷子常常從手中滑落；走出家門，鄰居一句句善意的關心，卻讓她更加在意自己的不同。愛漂亮的媽媽漸漸不願出門，把自己困在家裡，也把自己貼上了「身障者」的標籤。

家人再多的鼓勵，她一句也聽不進去。直到有一天，她想起住院時遇見的一位護理師。那位護理師行動也不是那麼方便，卻總是帶著笑容照顧病人；腳步雖然緩慢，神情卻始終從容。

媽媽問自己：「她都可以，我為什麼要一直躲起來？」改變就從那一天開始。她重新回到社區關懷據點擔任志工，重新拾起唱歌的興趣，也走進樂齡教室學習新的事物。那些失去的能力沒有完全回來，但她開始珍惜自己仍然擁有的一切，一點一滴，把生活重新拼湊起來。她開始幫助別人，也慢慢找回自己。

如今的媽媽，走路依然比以前慢，右手依然不如從前靈活，卻比生病以前更懂得珍惜每一天。而我也有了不一樣的體會，照顧者總以為，是自己陪伴病人走過漫長的復健；後來才明白，很多時候，是病人用面對生命的勇氣，陪伴照顧者重新認識生命。

媽媽沒有回到從前，但她活成了另一個自己。前幾天傳來的那張照片裡，她捧著親手完成的作品，笑得那麼自在。那件作品或許稱不上完美，卻是自己一針一線、一點一滴完成的成果；而那張笑臉，比任何健康時的照片都更加耀眼。

她接納了身體留下的痕跡，也接納了不再完美的自己。那些曾經讓她害怕面對人群的經歷，如今成了她鼓勵別人的力量。

我望著照片裡的媽媽，忽然明白，生命不一定會回到最初的模樣，卻可以長成另一種風景。

而現在的她，就是我最欣賞的媽媽。