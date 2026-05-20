涂春宏／社大農場田園趣

都市寸土寸金，想覓得一處土地，栽種有機蔬果，活絡筋骨、體驗田園樂趣，可遇不可求。但如果你像我一樣報名了社大植物栽培學習課程，便可登記實驗教育農場租用資格。

這是社大裡叫好又叫座的熱門項目，興致勃勃、排隊等嘗試者眾多，中途棄甲曳兵者卻也不少。畢竟南台灣太陽毒辣、菜園蚊蟲兇猛，單這兩點就能教人萌生退意。

話說一天傍晚，一台名車停在農場入口，下來的新學員身著洋裝、撐著洋傘、腳穿皮鞋，逛街般巡視了整個園區後，便與一同前來的先生揚長而去，然後就此消聲匿跡、不見蹤影。幾天後，那位先生獨自現身了，自稱劉大哥，拿了好些幼苗來種，但由於不懂栽種方式，植株徒長細弱，加上過多澆灌，可謂慘不忍睹。

大夥看不下去，紛紛過去幫忙，才知道原來劉大哥的太太不想他騎重機亂跑花錢，便報名了課程再臨陣脫逃，指名由他替補。

起初，被推坑的劉大哥在課堂坐如針氈，好幾次想打退堂鼓。但隨著時間過去，與其他學員共處的歡樂，慢慢建立起篤實的情誼，讓他主動邀約農園踏青團，將大家的腳步從侷促的菜園，開展至廣闊的大自然。而網室內的瓜果收成，也超出他們夫妻倆預期，帶來真實的成就感。

過去，學員間盛傳有一處苗場，植株種類繁多、品質優良，只是地處偏遠，始終無人前往造訪。這一天，劉大哥一早就到了農場，在地上擺滿各式幼苗——原來他一時興起，親自跑去選購，不僅證實苗場的存在，且整齊又具規模，還攜回大量幼苗，笑說見者有份，任君拿取。

每到下午四點半左右，劉大哥總愛揶揄一句：「你們命都那麼好，不用回家煮飯喔！我要先回去了。」然而將近六點，學員們陸續離開，最早嚷著要走的他，卻還在一旁興高采烈地與人分享栽種心得。那模樣與我初見的劉大哥，真是判若兩人，如今的他，儼然就是誤入菜園的老頑童。