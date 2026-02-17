Ann Shen／悲喜交織的年節

自從有記憶以來，我和妹妹便一直與爺爺奶奶同住，弟弟則跟著姑姑一家生活，而父母親長年在外地工作賺錢，每逢農曆春節，才是難得一家人能夠團聚的時刻。從放寒假開始，年紀尚小的我和妹妹，總是滿懷期待地盼望著過年的到來，然而這份期待，年年都夾雜著複雜的情緒，總是悲喜交加、喜憂參半。

喜的是，我終於能緊緊跟在媽媽旁邊，樂於當她的小幫手，陪著她到市場採買年貨，準備祭拜祖先和各式年菜。我格外珍惜跟媽媽一邊備菜、一邊分享生活趣事的時光，因為平日裡，他們總是來去匆匆，往往連一句貼心話都來不及說，吃頓午餐就回去工作崗位了。即便有拜不完的祖先、煮不完的三餐、晾不完的衣服，但過年期間總算可以多黏著母親一些，這段難得的親密時光，讓我感到難以言喻的開心。

但悲的是，過年期間，那個口袋裡「麥克麥克」作響的父親，總是不見人影。他總愛在孩子們面前炫耀手中那一大疊厚厚的現鈔，卻在過年期間豪擲在牌桌上，連一張百元大鈔都吝於包給自己的孩子，更遑論那些長年辛苦照顧我們的長輩。從小到大，我們從未收過他包的紅包，反倒還得提防他打起我們紅包的主意。甚至親戚包了兩百元，他還會出言譏諷對方包得太少。至於母親，更是身無分文，所有辛苦賺來的錢全被他拿走，連買菜的費用，往往都得仰賴爺爺支付。

除夕圍爐前，總得先到他的牌友家三催四請，父親才肯回家吃飯。牌桌輸贏的結果更是早已寫在臉上，贏錢時風光滿面、談笑風生；輸錢時板著臭臉、口吐惡言，有時甚至會對媽媽動手，讓我們恨不得有座防空洞可以躲著他。爺爺、奶奶看不下去，出言責備了父親幾句，他便暴跳如雷，氣沖沖地拉著母親開車走人，年節的氣氛也隨之戛然而止。幾乎每年過年，不必等到初四，這樣的劇碼就會重複上演。望著爺爺、奶奶滿臉傷心與無奈，我對父母親回家過年的情緒，也逐漸感到矛盾複雜。

慶幸的是，父親已於多年前仙逝，我們姊弟三人也各自成家立業。母親如今已退休，專心照顧孫子的日常起居，不再需要擔憂伴侶帶來的肢體或言語暴力。現在逢年過節，母親能在一群孫子的環繞下，開心地收下我們準備的紅包，臉上也露出滿意的笑容。我衷心期盼她的人生能倒吃甘蔗、愈來愈順遂，往後的每一個過年，只有喜樂滿足相伴。