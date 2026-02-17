徐子耘／微光
夜晚潛水是找尋光的過程。來到岸邊，夜色深邃漆黑溶入海洋，教練帶我們走過熟悉的礁岩——那些白日的清楚輪廓，剩下觸覺與記憶。半身沒入潮池，點亮手電筒後，我趴入水中浮窺，除了粗糙的岩體與礫石，多了棘刺，海膽是張揚的陷阱。
海中的光被囚禁成束，照出行進的方向，蛙鞋上下擺盪，冰涼的水流滑過臉頰，其餘都是靜默。我們在一片沙地停下，教練比出手勢讓我們關掉手電筒並揮手，我疑惑地把光熄滅，同時閉上眼睛，一秒、兩秒、三秒，彷彿一切不存在，耳邊只剩呼出氣泡的響聲。再次睜眼，幽深海水上泛起微弱藍光，清楚流淌出軌跡，後來我得知那是生物光，或許是稀疏的發光甲藻，又或許是浮游動物，它們有個如詩的共同稱呼——海耀（sea sparkle）。
那是我初次親眼看見微光，轉瞬即逝，卻包覆著我，我漂浮在海水中，漂浮在從穹頂垂落，夜晚海中才得以彰顯的銀河之中。
