紅貴賓多多的15年：從陪伴，經歷失智到最後告別

如果生命有期限，那養過狗貓的人一定會特別有感。

從小狗小貓長大，再到慢慢老去離開，生老病死彷彿是人類生命的縮小版。但牠們唯一不變的，是對人的等待與迎接。我三姑養過一隻紅貴賓，名字叫多多。多多很黏人，卻又安靜得讓人驚訝。

那時姑姑在台北上班，多多常常一整天自己待在租屋處，不吵也不鬧。退租時房東甚至很驚訝：「你有養狗？」因為住在樓下的他，從來沒聽過一點聲音。

多多剛來家裡時，小得像兩個手掌合起來那麼大，如今想起那畫面還是很清楚。後來牠慢慢長成一隻漂亮的中型貴賓。姑姑搬回家附近開店後，多多每天就在三樓樓梯間等她下班。

姑姑說，她每天最期待的，就是打開門那一刻看到多多的樣子———原來有個生命在等你，是一件這麼溫暖的事。

我和多多的緣分也很奇妙。牠特別黏我，只要我大學從北部回家，一定會去姑姑那裡把多多接回家住幾天。我走到哪，多多就跟到哪。我在洗澡牠會守在門口，我吃飯牠也坐在旁邊，一人一狗的日常現在想起來都覺得好笑又溫暖。直到前年，多多已經十五歲了。牠開始出現失智症狀，常常在原地繞圈，方向不穩，也會忘記自己在哪裡。

身體越來越瘦，像是被時間慢慢帶走。那段時間，姑姑幾乎吃不好、睡不好，只希望牠不要太辛苦。多多離開的前幾天，姑姑打電話給我們。那一晚，多多安靜地去了牠的星球。隔天早上，我們一起送牠最後一程，燒了很多衣服給牠，陪牠走完十五年的生命。

現在姑姑偶爾還會笑著說：「多多很沒良心，都沒有託夢來看我。」但我想，多多只是捨不得再麻煩她。或許每個生命來到這個世界，都有自己的期限。既然如此，就好好生活，也好好愛吧。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

猜你喜歡