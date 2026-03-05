除了拈上幾瓣春

丿，多的是枝椏未抽完的稱謂

還來不及投遞就匿跡了香氣的是行間埋入的

這濕透的夏日啊

化蝶是受詞而主詞是瀾斑

除了幾瓣楓拈上

丿，多的是枝椏未抽完的稱謂在冬的署名裏

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

猜你喜歡