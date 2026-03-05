新詩 | 倘若季語

琅琅悅讀／ 薛嫣兒
除了拈上幾瓣春。丿，多的是枝椏未抽完的稱謂。(圖/薛嫣兒)
除了拈上幾瓣春
丿，多的是枝椏未抽完的稱謂

還來不及投遞就匿跡了香氣的是行間埋入的

這濕透的夏日啊
化蝶是受詞而主詞是瀾斑

除了幾瓣楓拈上
丿，多的是枝椏未抽完的稱謂在冬的署名裏

詩意流光 夏天 創作 賞花 單篇創作 創新番

新詩 | 倘若季語

【故宮四格漫畫】瀰凝／回溯修正

【故宮四格漫畫】SCEkD／最貴的「售後服務」

從鄰居家的九重葛，看透花無百日紅

