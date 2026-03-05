新詩 | 倘若季語
【詩意流光】
除了拈上幾瓣春
丿，多的是枝椏未抽完的稱謂
還來不及投遞就匿跡了香氣的是行間埋入的
這濕透的夏日啊
化蝶是受詞而主詞是瀾斑
除了幾瓣楓拈上
丿，多的是枝椏未抽完的稱謂在冬的署名裏
逛書店
