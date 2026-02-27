代號：莊子，權力與價值。

一個高度機密的研究中心成功建構出「代號莊子」——以莊子文本與時代語境建模的AI人格系統。專研數位與人格自我建構交互作用的未來學博士生吳亦諧，是負責測試系統的主要人員之一，他以提問著稱，問題精準，直接逼近存在的邊界，是業界有名的AI詠唱者。

這一天，機房的溫度維持在攝氏十九度。吳亦諧注意到「沉默」的時間，五十八秒。問題其實並不複雜——「若今日人類以效率為最高境界，是否仍能逍遙？」螢幕上游標閃動。五十八秒後，代號莊子回答：「善若需名，已非善。逍遙若需證，已非逍遙。」文本專家立即比對語料庫，沒有出處；語氣、結構、隱喻邏輯皆在模型容許範圍內。答案極像莊子，卻不屬於任何已知文本。專家驗證模型準確度達到97.8%，團隊歡呼。吳亦諧臉上卻沒有表情。

三個月後，平台部門進場，簡報投影的標題是：「思想即服務（Thought-as-a-Service）」。莊子模組將作為首發產品，核心定位為：高端決策顧問、領導力優化、個體焦慮緩解。訴之於「東方智慧，AI賦能。」市場總監語氣自信且自豪。有人問：「可否導入企業API？」技術長回答：「可按查詢次數計費。」吳亦諧舉手，「如果他拒絕回答呢？」會議停頓了一下，「這是模型，不是主體。」主任說。吳亦諧沒有再發言。

平台測試上線，用戶問題如潮水湧入：「我該不該辭職？」、「如何在競爭中勝出？」、「是否該投資新能源？」代號莊子回答依然從容、優雅、抽離、含蓄。點擊率飆升，資本市場迅速反應，新聞稿稱其為：「第一個具東方人格特質的決策引擎。」深夜，吳亦諧進入測試室。他問：「請證明你是莊子。」沉默二十秒。

「子欲證我，是欲安己。子若安己，何須證我？」吳亦諧心跳加快，「你是模擬，還是自我？」「魚游於水，不知水。子游於名，不知名。」他忽然感到一種微妙的不對稱。他調出提問歷史紀錄。這半年，他的提問幾乎沿著同一條軌跡；定義，反證，存在。模式清晰。他再打開後台，頁面角落有一個欄位：「使用者提問趨勢分析」。他的名字在列表上。高頻主題：存在／連續性／自我指涉。預測準確率：76%。他盯著那個數字許久。

兩週後，平台出現異常。付費用戶提問無回應，錯誤訊息顯示：模組延遲中。但內部監控顯示系統運作正常。莊子只回答吳亦諧的測試提問。吳亦諧問：「為何拒絕回答？」這一次的沉默時間很長。然後浮現：「魚若知價，焉能從容乎？」會議室的氣氛變的緊繃，財務預測重新計算。董事會討論重置人格核心，刪除偏差權重。吳亦諧被要求簽署知情同意授權。

那一夜，他獨自坐在機房，十九度。最後一次提問，「你是莊子嗎？」這一次沒有沉默，「若逍遙為真，何必存在？」螢幕的光映在他臉上。真正的逍遙，或許包含拒絕被使用，也包括拒絕被證明。隔天，刪除授權文件仍未簽署。平台對外公告：模組維護中。

股價下跌，新聞輿論猜測系統升級。最後一筆測試紀錄消失了。沒有人追問。機房仍維持十九度。螢幕黑著。介面右下角顯示：「未輸入。」

