《贖夢》如果有一天，夢真的能被贖回來，你願意付出什麼？

《贖夢》對我來說，是一部久違「驚悚到位」的港片，但真正讓我在意的，不是它有多恐怖，而是它選擇把恐懼放在一個很現實的地方。故事的男主角是一個開夜車的司機。

表面上他過著再普通不過的生活，載客、賺錢、回家，日子被油門和剎車切成一格一格的路程。但很快就能看出來，他跟整個世界是「沒有對焦」的。他總是神情恍惚，眼底有揮不開的陰影，像是永遠沒睡飽，又像是永遠不敢真正睡著。

慢慢揭開之後，我們知道他曾經做過一件事，竊盜了朋友的錢。那筆錢不是天上掉下來的，是別人信任地交到他手上，他卻在某個關鍵時刻伸出了手，拿走本來不屬於自己的東西。

從那一刻開始，他的人生就被卡在一個尷尬的位置：醒著時裝沒事，睡著後被夢追著跑。他既不能真正清醒面對，也不敢徹底沉入睡眠，只好在兩者之間晃蕩，像一台永遠不肯熄火卻隨時可能拋錨的車。

電影最成功的地方，就是把這種「不能睡、也醒不了」的狀態拍得很具體。夜間行車、本來就是容易迷路的場景。路燈斷斷續續、雨刷刮過玻璃、後照鏡裡總有看不清的影子。當男主一再在開車時打瞌睡、在家裡突然驚醒，你會分不清他是從夢裡掉回現實，還是從現實掉進另一個夢。對他來說，其實哪邊都不安全，車裡不安全，床上不安全，連自己的腦袋也不安全。

我喜歡《贖夢》的一點是，它沒有急著端出「鬼」來解釋一切。那個真正糾纏他的東西，不是靈異，而是他自己心裡知道「這筆帳還沒還」。觀眾知道他錯在先，也知道他有難處，於是看著他在惡夢與現實中反覆掙扎時，很難完全把自己放在道德高處罵他一句「活該」。更多時候，我在想的是，如果是我，在某個困局裡被逼到牆角，我真的能保證自己不會伸手嗎？

男主開夜車這個設定也很貼切。他的工作註定在別人的故事邊緣游走，載著形形色色的乘客，聽別人的目的地，看別人的人生縮影，自己卻像永遠沒有終點的人。白天的路屬於上班族，晚上的路屬於像他這樣的「邊緣人」。恐怖的是，他在馬路上永遠找得到回家的路，卻在自己的心裡繞不出去。

片名叫《贖夢》，一開始我以為會是一種「替人消除噩夢」的超能力式設定，實際看完才發現，這部片反而更接近一個問題，我們有沒有資格，替自己贖夢？男主試過逃避、壓抑、合理化，把那筆錢當成一段不堪回首的過去，假裝時間可以把痕跡磨淡。但每一次惡夢都是提醒，有些事情不是「想開一點」就可以消失，有些罪疚感不會自己風乾，只會在夜深人靜時發霉長出新的形狀。

電影裡的驚悚場面其實不算多，但每一場都踩在一個讓人不太舒服的點上。例如他在夢裡一再看見那個朋友，表情不是典型的怨鬼，而是帶著說不清的失望；又或是某些場景似曾相識，彷彿觀眾也跟著一起進入一個「重播的記憶」，看著他一次次在同一個地方犯同樣的錯。這種被迫反覆回看的感覺，比突然蹦出什麼東西更讓人心裡發寒。

如果要挑毛病，《贖夢》也不是沒有缺點。有些情節安排略顯直白，某些轉折稍微用力了一點，收尾也帶著明顯的道德意味。但我反而不那麼介意。對我來說，這部片最重要的價值，在於它願意坦白承認一件不討喜的事。人會犯錯，而且很多錯是在「逼不得已」與「自我說服」之間產生的。電影沒有替男主洗白，也沒有完全把他打入地獄，而是把他丟在一個很窄的地方，讓他自己選，到底要繼續被夢追著跑，還是鼓起勇氣回頭面對。

走出戲院的時候，我想到自己。想到那些我刻意跳過、不想細想的小事，那些「算了」、「別提了」、「過去了」，背後到底藏了多少心虛。贖夢這兩個字，忽然變得很刺眼，我們不是沒有做過想要「贖回」的事，只是大部分時候，我們希望付出的是最低代價來得到最大寬恕。

《贖夢》不是一部看完會讓人立刻大喊「好好看」的爽片，它比較像一個夜裡坐上計程車的經驗，路燈往後飛，城市在窗外流過，司機沉默不語，你突然意識到，這世界上有很多人，是在醒與不醒之間勉強活著。驚悚的部分可能很快會淡掉，但那句無聲的追問會留一陣子——如果有一天，夢真的能被贖回來，你願意付出什麼？又有多少，是你其實不想面對，卻早就欠下的？

