月餅再大也不能切
【月光下的圓】
上海直飛廣州的航班落地，師兄已在機場出口候我多時。隨他幾經輾轉換乘，抵達陽江的時候，太陽已落向地平線。
一彎夜月悄掛樹梢，大師兄見我們回來，從屋裡捧出月餅盒子。
“吃月餅了！這盒是訂製款，選一個你喜歡的！”
“謝謝師兄。”我笑著拈起淡紫色雕花月餅，“是該吃一個月餅代表我們團圓。”
雙手捧著輕輕一咬，暖意在齒間化開，眼底卻微微濕潤。
團圓的味道，甜中帶著歲月釀就的鹹澀。
“現在的月餅都配刀叉。”大師兄指著盒子，“女孩子不用擔心吃多。”
“我還是保持舊習俗，月餅不能切。”
“可是有的月餅，像大蛋糕那麽大哦！”
“再大也不能切——團圓嘛！”
“哈哈哈，好！吃！多吃點！”
聊了一會，夜色漸深，眾人散去。我獨自立在小院，聽草叢蟲鳴唧唧，仰望天空，薄雲為月兒披上輕紗。
團圓，不在形式周全，也無懼天涯路遠，但求心心相印，共映一輪清輝。
一別，始知情意濃；一憾，才懂惜圓滿。
是夜雖非中秋正日，只要心在一處，便是人間好時節！
話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）
一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。
文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
*文章標籤請選取 月光下的圓
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
