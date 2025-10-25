月餅再大也不能切

琅琅悅讀／ 林海月
再大也不能切——團圓嘛！(圖/freepik)
再大也不能切——團圓嘛！(圖/freepik)

上海直飛廣州的航班落地，師兄已在機場出口候我多時。隨他幾經輾轉換乘，抵達陽江的時候，太陽已落向地平線。

一彎夜月悄掛樹梢，大師兄見我們回來，從屋裡捧出盒子。

“吃月餅了！這盒是訂製款，選一個你喜歡的！”

“謝謝師兄。”我笑著拈起淡紫色雕花月餅，“是該吃一個月餅代表我們。”

雙手捧著輕輕一咬，暖意在齒間化開，眼底卻微微濕潤。

團圓的味道，甜中帶著歲月釀就的鹹澀。

“現在的月餅都配刀叉。”大師兄指著盒子，“女孩子不用擔心吃多。”

“我還是保持舊，月餅不能切。”

“可是有的月餅，像大蛋糕那麽大哦！”

“再大也不能切——團圓嘛！”

“哈哈哈，好！吃！多吃點！”

聊了一會，夜色漸深，眾人散去。我獨自立在小院，聽草叢蟲鳴唧唧，仰望天空，薄雲為月兒披上輕紗。

團圓，不在形式周全，也無懼天涯路遠，但求心心相印，共映一輪清輝。

一別，始知情意濃；一憾，才懂惜圓滿。
是夜雖非中秋正日，只要心在一處，便是人間好時節！

月光下的圓 月餅 團圓 習俗 鄉愁

