上海直飛廣州的航班落地，師兄已在機場出口候我多時。隨他幾經輾轉換乘，抵達陽江的時候，太陽已落向地平線。

一彎夜月悄掛樹梢，大師兄見我們回來，從屋裡捧出月餅盒子。

“吃月餅了！這盒是訂製款，選一個你喜歡的！”

“謝謝師兄。”我笑著拈起淡紫色雕花月餅，“是該吃一個月餅代表我們團圓。”

雙手捧著輕輕一咬，暖意在齒間化開，眼底卻微微濕潤。

團圓的味道，甜中帶著歲月釀就的鹹澀。

“現在的月餅都配刀叉。”大師兄指著盒子，“女孩子不用擔心吃多。”

“我還是保持舊習俗，月餅不能切。”

“可是有的月餅，像大蛋糕那麽大哦！”

“再大也不能切——團圓嘛！”

“哈哈哈，好！吃！多吃點！”

聊了一會，夜色漸深，眾人散去。我獨自立在小院，聽草叢蟲鳴唧唧，仰望天空，薄雲為月兒披上輕紗。

團圓，不在形式周全，也無懼天涯路遠，但求心心相印，共映一輪清輝。

一別，始知情意濃；一憾，才懂惜圓滿。

是夜雖非中秋正日，只要心在一處，便是人間好時節！

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁