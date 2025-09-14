身為「出版社編輯」，被裁員 43 小時後我做了這個決定

43小時前，週五早上我被喚進去經理室，心裡一驚這週有做錯什麼事嗎？除了，週一午休不小心多睡了25分鐘04秒，週三的時候把主管的卡拉雞便當訂成炸雞便當。

此外我應該是個兢兢業業的編輯吧？走入經理室，經理圓潤的臉上有兩粒中年「青春痘」，中等的身材袒露在椅子上，似坐似躺的的姿態，把全身的重量壓在電腦椅上。

早餐的油光還沒從嘴上擦去，完食後的垃圾在桌面上整理成一袋，微笑的油嘴張開到「小葉啊，公司知道你很辛苦。」我心裡暗自竊喜，我的努力難道被看見了，那些孤獨改稿的夜晚，早晨行屍走肉的痛苦，難道！難道！我要成副總編輯了！

「你也知道公司的近況。」

「是，我知道，主管您也辛苦了。」

「唉，出版業不會倒，但也不會發財了」經理把個人的神傷展露在外，而我盡力把忐忑吞回腹內。

「我們要裁員，編輯室算好的，只要裁一個。」

「我⋯⋯，嗎？」我忘記當時的語氣了，也許帶點哭腔把經理嚇到，也許我表現得真的很淡定，使經理覺得他的判斷太對了。

「我知道你也不容易，該給的資遣費會給，你要推薦信我也可以寫。小葉啊，我也是這樣走過來的，我懂，真的懂。」

走出經理室已是中午11點，走出來第一件事是把經理桌上的垃圾丟了。我沒什麼心情，也完全沒有情緒，只想回去躺著補眠然後吃一頓。最後整理完工位、交接工作、到人資那裡辦完手續是下午兩點。這一套流程居然可以順暢無阻，往常這些行政拖拖沓沓被我暗自怒罵了不知道幾次，交接更是寥寥幾句就能帶過，我好像了解為什是我了。

我以為這世上只有少數的「高級技師」在運作這個世界，而那些規劃世界的「工程師」們是我一生無法觸及的，其餘的「螺絲」如我，可有可無。但是，我曾經以為我們ㄧ樣無用一樣有用，相互運作沒有差別。而今我再次忖度，這人間豈有「一樣」二字，只是我微小的不能再和他人相比了。

被裁掉後的43小時我花了942元。

走出公司我的戶頭進帳33480元，總資產有41220元和一台騎了7年的機車，這是我被開除的第3個小時。這一切太快像是早有預謀，或者我早就被厭倦而不自知，罷了，去睡覺吧。

睡醒後是晚上七點，身體的日夜規律從這裡開始崩塌，夜不能寐，日難以事。走到鄰近的廉價西餐館，吃了一盤鮭魚青醬義大利麵加Ｂ套餐，另外加點一份比薩，這就算大餐一頓了，應該能消遣我心中匍匐的鬱結，這一餐花了我324元，屬實是太超過了。

回到租屋處還有很多事要想，下一份工作要做什麼？如何跟父母講？要回家鄉發展嗎？待在台北下個月12000的房租繳得出來嗎？還是出門旅遊去環遊世界88天？我想40896元和一台機車環遊台灣八天都難。

下午的熟睡能逃避追著人生跑的大哉問，晚上的失眠逃得了嗎？躺在床上輾轉反側，街道的機車聲飛馳而過，噪音從窗外灌入7坪的套房內。

宵夜吃了一碗泡麵，早晨四點入的眠，再次甦醒已經是晌午了。那些夜晚追著跑的問題還在奔騰，而我還捲曲著身軀躲在棉被裡躲著這一切。午餐是全家的便當89元和27元的飲料，昨晚的泡麵45元加起來是161元。我現在總資產有40735元，我在如今成為廢紙的書稿上計算著帳務，明天要繳上個月的信用卡7380元，10號要繳房租12000元。如果想要留在台北找工作，我只有一個月的時間，生活費只有21355元。

窗外的高陽曬進屋內，機車、汽車、電風扇的噪音轟炸著腦袋，腦袋瓜像脹氣似的不能運轉，好想把這些聲音一鍵關掉，好想颯氣一點聽聽冷氣的聲音。時間會在煩惱中蹉跎而過，想起少年時期，領零用錢的貧困高中生不覺得窮，上課睡覺不覺得浪費時間，翹課出遊反倒是把握青春了。

後來在讀《月亮與六便士》新版翻譯時，我才想起原來我也青春過，只是那會心一笑只是一抹而過，編輯的使命才能養活壯年。青春不用滋養，青春就是滋養。

下午兩點我已經24小時沒進公司了，被開除了整整27小時，我還沒找到新的出路。租屋處像個烤箱熱氣蒸騰，不通風的房間像是安眠藥，不舒服但是犯困。這一睡既是逃避也是掙脫，再次睜眼又是晚飯時間，又是花錢。

為什麼！白天總是睡得特別深沉，即便不開冷氣弄得渾身黏膩，噪音、光線都在最不適當的刻度，這樣不堪的環境我才能睡著。夜空高照、悠然的睡前音樂，適當的冷氣聲輕輕的轟轟作響，躺在床上看著昏暗溫暖的色調，淡黃色的光微微的鋪滿天花板，但就是睡不著。

再次甦醒已經晚上7點，人生的逃亡該休息了，我一定要振作，要調生理時差、要找工作、要離開這個租屋處，我心裡暗自對自己打氣。我要很多東西。突如其來的正向樂觀是因為該打電話回家了，若非是這個月還沒和母親通電話報平安，這碗心靈雞湯斷是不會煮成喝下的，還有也許家裡能給一些銀兩。

為了振作要先充實自己，要犒賞自己的覺醒，所以我決定叫外買。這頓外賣吃了250元加上外送費35元和平台新政策服務費15元，一共是300整，煮雞湯還挺花錢的。

被開除的第33個小時我拿起手機，找到母親的LINE點進去，上一次聯絡是母親轉發反詐騙的訊息給我，而我僅僅回傳一個「讚」的貼圖草草結束對話。

那時的我以為我是公司重點栽培的編輯，把新譯版《月亮與六便士》交給我處理，再次回想只不過是要我負責前期的聯絡和催稿，自會有人接手後期的出版，再把「編輯：吳XX」印在書上最後的版權頁。

撥通電話，話筒裡傳來母親的聲音，熟悉的聲音像是長了繭一樣有些沙啞。

「吃飯了？」

「吃了，你感冒喔？」

「小感冒有看醫生啦，現在看醫生貴桑桑（台語發音）掛號費要200餒。」

「台北早就要250了。」

「台北不一樣那是給成功人住的地方，你那裡夠不夠用？有沒有吃飯？要好好睡覺啦！聲音聽起來比豬還難聽。」默不作聲是我唯一能做的，該怎麼開口呢？電話那頭也是安靜不語。

我可能就是那位不適合台北的「失敗人士」，我在這裡的作用是襯托都市的燈紅酒綠。都會是給成功人士精心佈置的遊樂場，但是我們才是成功人士成功的原因，我們就是那些佈置品。

「我沒工作了。」簡單明瞭，我想盡快結束這個報備，如若母親執意再往下打聽，我也不知道下一步該怎麼走。

落寞、擔憂從母親的傳聲筒轉譯成數位資料，傳到塔台再傳回我的手機聽筒，最後的聲音是沈默。安靜一晌還是開口了，只是這次的聲波像是長了更多老繭「要回來嗎，錢不夠用我這裡還有一點」

「夠用啦。」

「夠用就好，家還是要回，你爸每天跟鄰居說你在出書，有時間就回來。」

「好，先這樣。」

晚上8點17分，被開除的第33小時17分鐘，存款40435元扣掉明天要繳的信用卡費 7380元是33055元。我有點想回東港，我的老家東港，長期以來凡是有人問我「你是哪裡人？」我一概回答「東港人。」

我有點想旅行，想遠離這裡，這座城市把我磨成滄桑的成年人，但是真實的我卻還是天真的少年，就像我天真地以為我就要升職成為「葉副總編輯」。這一夜還是難眠，淡黃色的燈鋪滿天花板，昨夜看著這一切覺得焦躁、憤怒，今晚覺得有點孤寂、蒼涼。難道是為賦新詞強說愁的少年感回來了，還是真的到了該發愁的年紀了。

即便大學就在台北生活，我在東港的許多習慣還是改不掉。失落的時候習慣喝一碗魚湯暖暖胃，這樣的魚湯總讓我感到安慰，失戀時會想看海，雖然也於事無補，只是靠近海岸讓我放下緊繃的神經好好放鬆。

從小聽海的沈吟、海的怒哮，海的熟悉給我一點安全感。台北沒有海，北海岸太遠了，騎車要40分鐘，多數時候還要淋雨。我好懷念「熟悉的安全感」，面對波濤洶湧生活的我，感覺在海上，但我習慣在海邊，那裡溫暖一點。

高中時候我曾經翹課到海岸，不為別的就為了看海，看海浪前仆後繼，我的呼吸通暢了許多，在海邊我感受到了呼吸。離開海岸的失控，讓我想活在海底，在海岸邊呼吸我才能在陸地上生活。

在台北深夜睡不著的人比繁星還多，我們的憂愁壓過繁星的明亮，但是每一次失眠都是一次自我燃燒，也許在這樣恍恍惚惚的夜晚會有新的思緒改變。

我想既然睡不著不如開燈做點事，至少讓這一夜有趣一點。我倏地起身整理起房間，把撒滿紙張的書桌一一排列整齊，用不到的便丟棄，那些被淘汰的投稿捆成一紮放在門口，在大肆整理一番過後把旅行用的後背包掛在牆上的掛勾，行李箱拖到掛勾下方的空位就算完成了。

子時三刻，睡意像是被大掃除給掃淨般，生命從未如此清醒過。

花了185元買了新譯版的《月亮與六便士》電子書，那些曾經在我房間裡乘載熱情的初稿在36小時之前，被我丟進大樓回收箱裡了，而殘餘的紙張我拿來算帳用了。用一晚上把過剩的熱情燃燒殆盡，讓餘燼的塵土涅槃重生。

這一夜我回到閱讀的起點，曾幾何時閱讀可以沒有壓力，可以不用面對考試而死記硬背、不用面對作者、不用思考市場、不用面對老闆，忘情忘我的徹夜狂讀一本書，沒有目標就是想繼續讀，讓這一切燃燒殆盡吧！

被裁的43小時漏夜讀完了《月亮與六便士》，出門覓食早餐，晃了一圈被睏意襲擊，飢餓感褪去，毅然決然返家大睡一場是必要睡的酣暢淋灕。

曉夢時分——哐！

一聲巨響，把我從夢中拉回真實，夢裡我回到高中，好似前世總總。旅行的後背包掉落在行李箱上面，連同掛勾一起掉落，只不過後背包平躺在行李箱上，而掛勾則是側躺在地面上。

也許，是時候拋下台北去旅行、回東港，趁來得及的時候拋下這裡，9號中午我打給房東和他說明天我不續租了，房東淡淡的回「違約金是一個月房租」霎時間我好像失了魂，原來沒有所謂的恆定付12000。被開除時好像也沒有現在落寞，從山腰處跌入谷底沒那麼的痛，可一旦有了希望開始往上攀爬，失了手就叫人無法承受。

「喂！還剩兩個月你要不要租完。」

愣了一下，我反應式的回話「那⋯⋯那個我想一下。」

「明天就要繳房租了！快點！」這種不耐煩的語氣我聽過太多了，這般的不耐煩反而刺激我的思考，好像是面對作者、面對書商、面對老闆一樣，逆境中也能擠出一、兩句話。

「上個月叫你修的漏水你沒休，也不讓租屋補助，一度電7塊，你確定要違約金？」吞吞吐吐地把這一句說完，我覺得我和老港片的主角一樣機智。

「算了，違約金收你1000好了。媽的！真難搞，年輕人這樣是會吃虧的。」

「好。」

掛斷電話，隨即匯1000元過去，房東連貼圖都懶得傳。這一段極不愉快的對話像是在台北的最後一仗，而這一次我要凱旋而歸了。雖然這1000元給出去還是不太愉快，但是心情卻像是打了勝仗一樣。

總資產31870元和一台七年的摩托車，所幸昨天整理過房間，今天的搬家格外快速，不到下午兩點我便整理完畢，把小行李箱放在機車的腳踏處，背著後背包啟程。我要從北投的巷弄裡騎車回東港，是歸途，也是旅行。突如其來的計劃像是翹課一樣荒誕、未知，因為未知所以雀躍。

騎到雲林我才想起還未向家裡報備——「媽，我要回家了。」

