從〈顏回偷食〉談事實真相「身正也怕影子斜」

朋友打電話跟我訴苦，說同事A告訴她，同事B去老闆那裏打小報告，她想明天去找同事B理論。我對B同事這麼好，憑什麼她這麼對我，朋友越說越生氣，我勸她先緩緩，或許中間有誤會也說不定，先弄清楚來龍去脈，了解真實情況再說。

這讓我想起孔子學生顏回的一則故事：

顏回是孔子學生中道德修養最好的，據說有次顏回在煮飯，飯熟了，正散發著撲鼻的香味。而顏回正背著大家偷偷把一團香噴噴的飯，塞到嘴裡吃掉。此舉被孔子學生子路、子貢看到了，子路就激動地將顏回偷吃米飯的事告訴孔老師，此時孔子說：「我也看見了，顏回的做法我也很難理解。」

於是孔子想到一個辦法對顏回說：「你準備一下，我們用煮好的飯先祭祀一下祖先和周公」，因為誰都知道，吃過的米飯不能祭祀，是大不敬。沒想到顏回一聽，連忙說：「老師，不可。因為剛才煮飯時不小心，一撮灰掉進去了，弄髒了一小團飯。我覺得弄髒的飯不能給老師和同學吃，可是扔掉又太可惜，於是就把那團飯吃了。這樣的飯怎能用來祭祀呢？」

接著，孔子把大家叫到跟前，將這事情始末說了一遍，不要說誰，連我看到這一幕時，都不敢相信自己的眼睛，也和子路和子貢一樣，覺得顏回辜負大家對他的信任，甚至懷疑顏回會因為貧困做出改變節操的事。我們常說『耳聽為虛，眼見為實』，儘管我們都親眼看見了，但還是有可能判斷錯誤。

人們之間的信任，難以超越孔子和顏回之間的信任，即使這樣，都還產生誤會，更何況是我們在與人交往過程中能不留心嗎？

原以為眼見為實，但實際上眼見的未必可信；憑藉內心的想法來衡量事物，到頭來也不一定可靠。故事中，就算親眼看見的，也可能只是表象，何況是道聽途說的，更不可完全相信。

因此，我要朋友先釐清事實真相才不至於誤會他人。不要只看表面就信以為真。

因為建立信任要用時間，摧毀信任只要一瞬間。

不是要別人相信你，而是要成為值得被信任的人不容易。

信任就像空氣，平時感覺不到，失去時，才知道它有多重要。

