當早餐店的她脫下口罩

佛說諸相非相即見如來，要見如來這輩子我得再等等。





附近早餐店的闆娘很漂亮。

眉清目秀，身材窈窕，再加上聲音柔婉，招呼親切。

店裡的顧客八成都是男性，可見其魅力。

幾乎是無可置疑的一個美女吧？

只除了，看不到她的鼻與唇，她總戴著口罩，永遠戴著口罩，似乎與她的臉結成一體了。





不過，還是讓我撞見了。

在非平常光顧的時間，看見了沒戴口罩的她。

看見了眼睛底下的鼻與唇，小號的蒜頭鼻、小根的香腸嘴。

猛然間沒醒悟是同一個人。

雖整體看也是中上之姿，但與心中人設的仙女終究有落差。





不確定她有無看出我眼中的異樣，一樣溫婉的語音，親切的招呼。

摘下口罩的她還是原來的她呀，只是我的心已不是原來的心。





唉！佛說諸相非相即見如來，我要見如來恐怕還得十輩子吧！

