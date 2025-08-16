【詐騙實錄】雪兒／借錢的代價

文／雪兒

【琅琅徵文‧徵文入選】雪兒／借錢的代價

那是一段我人生最徬徨無助的日子。經濟壓力如同海浪般一波波襲來，我急著找錢，想要一筆資金來應急，來緩解眼前的困境。也因此，當我在Facebook 上看到一則「低利、快速過件」的貸款廣告時，幾乎毫不猶豫地點了進去。廣告上的話術寫得非常動人：無需擔保、條件寬鬆、一天內撥款、專人協助。

我當時沒有多想，立刻私訊了對方。對方的回覆十分積極，一位自稱是「專案貸款顧問」的業務加了我的 LINE，我們開始一連串的聯繫。他在對話中展現得非常專業，語氣和善，甚至主動分析我可能可以申請的貸款方案。為了「初步評估貸款資格」，他要求我提供身份證正反面、健保卡、存摺封面、金融卡照片，還要拍一段自我介紹影片。我心想：「這應該是常規流程吧？畢竟是要申請貸款，又不是什麼大筆的金額。」

起初我還真的沒有起疑。對方會在訊息中稱呼我「姐」、關心我的資金用途，並不時強調「這筆錢一過件，今天就能撥」。我一方面著急用錢，一方面也被這些「好心」的話術所麻痺。接著他說要我親自到公司簽約，保證「當面說清楚比較安心」。

於是，我約了時間，前往他們提供的地址。一到現場，我的警覺心頓時提高——那是一間位於市郊、毫不起眼的兩層樓鐵皮屋，看起來不像是什麼正規公司。但我告訴自己：「都已經到這裡了，就當是問清楚也好。」

走上二樓，有幾位穿著便服的男女正在「辦公」，場地狹小，設備簡陋。我被帶到一張桌子前，對方遞給我一堆資料，要我填寫，還有一張「委託服務協議書」。上面寫著若成功辦理貸款，需要支付「服務費」與「過件抽成」。我問：「抽成是怎麼算的？」他們說：「我們是跟銀行配合的，一定要走這個流程，你貸越多我們才能幫你談到越低的利率。」我心裡雖有疑問，但還是填了資料。

接著，對方竟開口說：「請交出你的金融卡與存摺，我們要做金流紀錄，這樣銀行才會信任你，才會撥款。」他甚至說：「你印章也要交給我們，這樣才能代表你送件。」我立刻皺眉：「為什麼我要把金融卡跟印章都交給你們？這樣我不就什麼都交出去了？」他們語氣轉為強硬，表示「這是正常流程，你不想貸就算了，我們沒義務陪你浪費時間。」我當時身陷焦慮與恐懼的交界，一方面怕對方人多勢眾，另一方面又擔心自己真的錯過了可以借錢的機會。於是我妥協地說：「好，那你們幫我弄一下就好，我要快點回家。」我在那裡大約待了四十多分鐘，對方最後說會「等一下幫我送件、等撥款」，我便離開了現場。

回到家的路上，我的心一直不踏實。原本以為的幫助，突然間變得讓人窒息。我上網搜尋類似案例，才發現「貸款詐騙」這幾個字像鐵鎚般敲在我腦中。無數篇受害者的分享，幾乎跟我經歷一模一樣——先用話術引誘提供資料，再用話術或半強迫的方式奪走金融卡與印章，最後這些帳戶可能會被拿去從事非法金流活動，甚至變成「人頭帳戶」。

我全身發冷，腦中開始盤算最壞的結果：我的帳戶會不會被拿去洗錢？會不會哪一天我被警方約談？我的身份會不會被盜用？這些念頭像海浪一樣湧進腦海，讓我整晚無法成眠。

隔天一早，我立即請教律師，並依照建議做出以下幾件事：

1、發律師函給對方公司，聲明本人未授權對方使用我的金融資料，任何代為辦理行為即視為違法。

2、報警備案，將整件事情與提供的資訊都交由警方處理。

3、聯絡銀行凍結帳戶，避免帳戶被非法操作。

4、申請更換金融卡與印章，以防萬一。

雖然我及時察覺，但這個教訓代價仍然不小。我的隱私資料已經外洩，未來仍需時時警惕。直到現在，我仍會懷疑那些資料會不會落入其他不法集團手中，而心有餘悸。這次的經歷讓我深刻體會，當我們陷入財務困境時，最容易成為詐騙的目標。對方不會像電影裡那樣凶神惡煞，而是用一套看似「專業」、「溫暖」的手段讓你一步步失去警戒。

一位自稱是「專案貸款顧問」的業務加了我的 LINE，我們開始一連串的聯繫。圖/雪兒提供