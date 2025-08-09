支持，是最深的愛——兒子的機車環島趣

那年年初，在嘉義工作的兒子跟我說他想騎車環島，我不以為意，心想他可能說說而已，不會真的付諸實現。

沒想到母親節那週，他載我們全家去旅行，在車上閒談之間，他又重啟「騎車環島」這個話題，我們不但沒放在心上，還語帶威脅地跟他說：「一個人騎車環島多危險啊，不要去啦！」。

但那兩天，他不管我們的反對意見，還是執意要去做「他覺得一生一定要完成一次的環島旅行夢想」，並跟我們說他已做好功課，準備在轉職之前實現夢想，以四天的時間騎車環島一周，我們就在他真誠言語的告白中，默默收起反對的意見，端出支持他行動的熱力，給予祝福「那你就慢慢騎，不要趕路，注意行車安全，下雨時，就停下來休息，也別忘了分享你的行車紀錄與美麗的景點」。

於是他帶著我們的祝福，從嘉義出發，沿著西部公路，行經雲林、彰化、苗栗、新竹、桃園，一路到台北同學家，才和大學同學晚餐共聚，笑談當年勇與現今的生活實況。

接下來的三天，他騎訪新北，接著到宜蘭，還在南方澳吃道地的海鮮餐後，往好山好水的花蓮前進，那晚夜宿花蓮民宿，他說花蓮的路途上，遇到許多沙石車，他秉持一切以安全為原則，處處退讓的理念，平安抵達住宿之處。

花蓮的美景天成，處處可見美麗的山和稻田相連，還有純樸的人情味，讓兒子流連忘返，不過他知道時間不等人，隔天醒來，還是騎上他的小車，迎著微風，往台東方向行進。

花蓮跟台東的美景幾無差別，都是位居無工業污染的東部地區，眼前的風景不是稻浪就是海浪，不管走的是山線還是海線，都可見到不同的人間風貌，騎車騎累了，就休息吃吃當地美食，上個洗手間，看看飛行傘，臥躺山間，讓心學會緩慢，慢活的感覺，讓他再次為自己未來的人生充飽電。

旅途中，天氣時好時壞，時晴時雨，兒子說一個人旅行最棒的感受是：「遇到問題時，學會如何去解決，當事情解決時，成就感頓時會自心中發聲，那種感覺很棒，遇到下雨時，我就學會保護行李不受潮，當陽光炙熱時，我就學會防曬不受傷，每個路線及公里數先行規劃好，一個人的騎車旅行，是很棒的人生體驗。」

兒子以四天的時間，完成他的環島夢想，還提前回到高雄，當我看到提著各地伴手禮要與我分享的他，黝黑的皮膚與臉龐裡散發著自信的光芒，我知道「有夢最美，夢想成真」，這句話真的會發生在執行力與責任感特強的人身上。

