《幕前幕後》紀錄片與西東合集管弦樂團

「人有些時刻必須面對孤獨，孤獨才能照見自我。和自己坐下來對話，沉澱之後，找出生命的答案。」《擱淺的Blue Whale》

這段話當初是為了描寫男主角星星那時的狀態，不論是在音樂上的沉澱，或是在自身命運中的掙扎，孤獨，總會將人帶到更深的一層思考和轉化中。

而這樣類似的言論，在《幕前幕後：范克萊本鋼琴大賽》中，也從大賽中的冠軍，任奫燦的口中說出來了。

我想除了以榮格的「共時性」來解釋之外，或許只能說，「孤獨」總是必經之路吧

范·克萊本國際鋼琴大賽是四年一次在美國舉辦的鋼琴大賽，介紹比賽歷史我不太擅長，但范·克萊本本人曾經拿下《柴可夫斯基國際音樂比賽》的鋼琴首獎，而這剛好是預定要讓自己主角去參加的比賽，於是便多了一層親切感。

幕前幕後這部紀錄片，紀錄了在2022年因疫情所延期，又加上俄烏戰爭的爆發，卻依然舉辦的鋼琴大賽。雖然在這之前許多人因聲援烏克蘭而抵制俄羅斯的參賽者，但主辦方卻以「音樂可以包容一切，藝術是純粹的，所有人都可以共享，超越政治和種族的藩籬」，還是准許俄羅斯的演奏者參加比賽。

這也呼應了美蘇冷戰期間，范·克萊本堅持遠赴莫斯科參加《柴可夫斯基國際音樂比賽》，而當時的主辦方也以同樣的精神讓范·克萊本參賽。

不免想起巴倫波因設立「西東合集管弦樂團（West–Eastern Divan Orchestra）」，同樣也集合了中東各國及以色列等地的音樂家們，即便他們之間彼此的國家都有各種衝突和種族上的不合，然而在演奏音樂的時候，因為有共同的心志及要達成的目標，而放下仇恨，全心一意以演奏出完美的音樂而努力……巴倫波因在創建西東合集這件事上，雖然被說「過於理想化」，但還是值得讓人敬佩的。

在范·克萊本的紀錄片中，同時也紀錄著三十位的音樂家們如何地經過層層挑戰的過程，他們並沒有把彼此當成挑戰對手，反而還能相互切磋，彼此勉勵，也讓人想起了聖經上有這樣的一句話：「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感也是如此。」假使能遇到一個和自己旗鼓相當的對手，卻又能彼此惺惺相惜，也是很好的成長動力吧！

而最後在頒發得獎者時，俄羅斯與烏克蘭的得獎者彼此擁抱的畫面雖然是一開始就知道的，但在親眼看到的時候還是落淚了……果然在音樂中，單純的因為追求共同的目標而可以彼此和解和接納，放下國族的仇恨，是何等令人感動和美好的事情。

在音樂中，單純的因為追求共同的目標而可以彼此和解和接納，放下國族的仇恨，是何等令人感動和美好的事情。(圖/pexels)

想想如果換成是以色列和任何一個中東國家，是否也會如此令人激動呢？

既然都說了紀錄片的內容，那就不得不提一下大賽的金牌得獎者，韓國的十八歲少年任奫燦。

以前聽過「只要彈琴就像是被什麼附身了」還以為只是個都市傳說，但昨天在紀錄片中看到時還真是一點也不誇張，這孩子的確就像是這句話所說的一樣，只要開始演奏音樂，就像是變了個人一樣，全心投入在音樂中，他自己說他是掏心掏肺的在演奏，看起來也的確如他所云沒錯。

或許因為他就只是專一地做這件事，所以身上看起來有種純淨的氣質，有人說他生來就是要演奏給人聽的，也有人說他就是只會做一件事，就是演奏音樂……「天才」……可能指的就是這樣的人吧！

不過，天才總不認為自己是天才，因為他們也是花了很多時間跟努力在練琴上，果然沒有任何成就是偶然的，即使這只是一句聽到耳朵都快爛掉的廢話，但在音樂競賽中真的就是這樣。你很厲害，還有比你更厲害的人。你有天賦不夠，因為有比你更有才能的人。尤其是像這樣的天才一出現，所有人都知道結果，但還是盡力去做好，而且堅持到最後，奮力一博。

這樣的精神真的很可佩！

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