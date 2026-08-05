EVA迷別錯過！《新世紀福音戰士》快閃店免票入場，滿額禮、精彩周邊在台北新光三越A8限時登場

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EVA迷們久等了！經典鉅作《新世紀福音戰士》(EVANGELION) POP-UP STORE 即日起至9月3日，震撼進駐新光三越 信義新天地A8，本次 店採免費入場，以作品為主題打造搶眼商售空間，更準備豐富 ，滿額再送專屬贈禮，邀請廣大EVA粉絲一同前往補完心中的夢幻收藏！

本次快閃店集結了多樣熱銷周邊，無論是經典角色立牌、生活潮流周邊，還是精緻的機體模型、劇照商品、限定服飾等等，種類豐富應有盡有。而日本官方為紀念包含30週年的各週年特製商品，以及台灣即將推出的全新抽卡機收藏卡，更是粉絲不可錯過的完美選項。同時為慶祝本次主題快閃店開幕，現場再推出滿額活動，凡於店內消費滿800元，即可獲得特定階段發放的「限定機體大卡」乙張。每週的款式皆不相同，歡迎「解鎖」不同機體的英姿，數量有限送完為止！

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全新抽卡機收藏卡：人物款 (推出時間以實際公告為準，敬請期待)
全新抽卡機收藏卡：劇照款 (推出時間以實際公告為準，敬請期待)

滿額禮：機體造型大卡

今年暑假，EVA迷不可錯過的重點活動就在這裡，更多活動詳情與商品資訊，請密切關注曼迪傳播官方粉絲專頁

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《新世紀福音戰士》(EVANGELION) PUP-UP STORE
時間：2026.07.31(Fri) ~ 09.03(Thu)
地點：新光三越台北信義新天地A8館 5樓

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