2026年漫畫博覽會／東立出版社點亮「摩登×古典」盛宴：李崇萍、依歡聯合簽名會7/26登場

臺灣漫畫界兩大巨星——時尚風潮引領者「李崇萍」與古風奇幻大師「依歡」，將於7月26日首度攜手舉辦聯合簽名會！

兩位老師多年來憑藉獨樹一格的創作實力享譽國際，本次將帶著各自全新風格的連載與單行本作品，與熱愛她們的讀者們近距離相見。

李崇萍 ✕《邊界-Breaking Boundaries-》

組圖／東立出版社 提供

李崇萍老師以極具時尚感的鮮明風格聞名，代表作包括《天堂城市》、《獨領風騷》、《FEVER熱病》等，其中《搖滾狂潮》更被視為引領臺灣漫畫時尚潮流的經典神作。其強大的創作實力，更讓她於2012、2013年連續受邀代表臺灣登上法國香貝里與安古蘭漫畫節的國際舞台。

承襲一貫對音樂與時尚的敏銳度，李崇萍老師推出新作《邊界-Breaking Boundaries-》。故事描繪知名樂團鼓手之子「羅曄」，雖天賦異稟卻拒絕踏入既定舞台，選擇背著鼓流浪街頭；而與他一同長大的星二代「上官巧兒」，表面上是溫柔乖女孩，夜晚卻在地下俱樂部化身耀眼的鋼管舞者。兩條看似截然不同的人生軌道，因一場意外的舞台事故而交會。當即興鼓聲與完美舞步契合，他們發現彼此早已融入對方的生命，然而現實、家族期待與各自的選擇，卻在兩人之間劃下一道看不見的邊界。他們是否有勇氣跨越那條界線，找回屬於彼此的節奏？

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依歡 ✕《亡國必有妖孽》

組圖／東立出版社提供

依歡老師專攻古裝題材，作品跨足歷史、仙俠與奇幻，建構出多變且豐富的世界觀，曾榮獲漫畫金像獎及國立編譯館優良漫畫獎等多項肯定。代表作包括《真假公主》、《仙曲》、《星月幻境》、《緋色王城》與《琉璃與騎士》等，是臺灣古風漫畫無可取代的代表人物。

依歡老師目前正於全網熱烈連載的《亡國必有妖孽》，正式推出高潮迭起的最新第六集。在最新劇情中，五百年前本該消失的狐女茗香竟以妖魔姿態重現世間。琬香為了拯救被挾持的太子而身受重傷，但也因此讓目擊一切的承秋發現了她是「九尾狐女」的妖精身分。面對這個驚人的真相，承秋將如何自處？在此同時，北景王突然崩逝引發王宮大亂，王位繼承人的身分更是撲朔迷離。最揪心的是，被宣告亡國任務已結束、該返回仙界的琬香，究竟會選擇順從天意成仙，還是為了心中所愛留在人間？

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「Starlight Secret Garden」主題限定視覺。圖片／東立出版社提供

「Starlight Secret Garden」主題限定視覺×珍藏級親簽簽名板

為了回饋長期支持的粉絲，兩位老師特別以「Starlight Secret Garden」為主題舉辦本次簽名會。獨家限定特典：兩位老師特別繪製了主角們沐浴在星光花海中的唯美畫面。凡報名參加活動的讀者，皆可獲得兩款具備特殊效果的精緻簽名板，並獲得作者親筆簽名，極具收藏價值。粉絲近距離互動：活動現場老師將大方分享創作背後的靈感巧思與祕密故事。無論您喜愛的是炙熱的青春情感，還是唯美的古風篇章，都千萬別錯過這場能與心中偶像面對面的珍貴時刻！

展出資訊： 2026 第25屆漫畫博覽會

展覽日期：7/23 ㊃ – 7/27 ㊀

展出時間：10:00 – 18:00

展出地點：世貿一館 李崇萍、依歡 聯合簽名會

時間：7/26 14:30 開始

地點：世貿一館B舞台