《空之境界劇場版：第五章 「矛盾螺旋」》兩儀式與荒耶宗蓮 命運對決引爆高峰

系列劇場版TYPE-MOON粉絲公認神章《空之境界劇場版：第五章 「矛盾螺旋」》(The Garden of Sinners:V Paradox Spiral)改編自奈須蘑菇撰寫的奇幻小說《空之境界》，電影將於2月13日（五）全台大銀幕上映！

《空之境界劇場版：第五章 「矛盾螺旋」》故事敘述逃避一切的少年臙條巴，為了逃離絕望，切斷與世界的一切連結。然而，在無路可退之際，他遇見了一名少女——身著和服、披著紅色外套、在夜色中獨自行走的神祕存在。她的名字，是兩儀式。這場偶然的邂逅，讓臙條巴的人生被徹底改寫，也拉開了命運最深處的序幕。

《空之境界劇場版：第五章 「矛盾螺旋」》被認為是系列劇場版最關鍵篇章，全面揭示世界觀與角色命運交錯的核心真相，加害與受害交錯，殘酷青春直擊人心！且融入動作、心理、哲學三位一體，畫面、配樂、對白達到敘事與美學的極限，在「兩儀式」與「荒耶宗蓮」之間的命運對決下引爆高峰！

《空之境界劇場版》自2007年12月在日本上映第一部作品後，每一部作品都吸引大批粉絲到電影院觀賞，《空之境界劇場版：第五章 「矛盾螺旋」》於2008年在日本上映首日，雖然天氣不佳，仍吸引許多粉絲參加影人見面場，為「兩儀式」配音的坂本真綾、「黑桐幹也」的鈴村健一、「荒耶宗蓮」的中田讓治、「臙條巴」的柿原徹也，以及導演平尾隆之都現身與觀眾見面。

本作當時在日本延後20天才上映，平尾隆之導演對此表示：「對於延後上映的部分感到很抱歉，但我們很努力地完成了這部作品，希望大家觀賞成品後再來評斷。在第五章中，我們想描繪出『臙條巴』這個男生的生存方式，最後他到底是什麼樣的人物呢？從他的生存方式中，能得出這部作品想傳達什麼呢？我希望觀眾也能注意這個部分。」系列作超強神章《空之境界劇場版：第五章 「矛盾螺旋」》，將於農曆春節檔期、2月13日（五）全台上映，在闔家團圓的過年期間，邀請影迷感受最震撼人心的《空之境界》世界觀。

《空之境界劇場版：第五章 「矛盾螺旋」》。圖/車庫娛樂提供

「兩儀式」坂本真綾自稱晴女 碰到《空之境界》卻都下雨？！

在《空之境界劇場版：第五章 「矛盾螺旋」》為「兩儀式」配音的坂本真綾出席日本上映首日的影人場時表示：「我來這裡的途中還遇到了土石流，覺得每次參加這系列作的影人見面場時，都會遇到下雨，我平常是個『晴女』，所以應該不是我的問題，但也因此覺得和這部作品有很不可思議的緣分，也很謝謝各位在如此糟糕的天氣中，還特地前來參加。

這次第五章的內容很豐富且強烈，如果大家很專注觀賞的話，看完後應該會暫時感到安心。」為「黑桐幹也」配音的鈴村健一則說：「這系列終於來到第五章了，我認為這是目前上映的系列作中，最關鍵的一部作品，內容十分豐富且深沉，雖然帶有原作的氣息，但以不同的方式呈現，一定能讓大家樂在其中！」

在本作中為「荒耶宗蓮」配音的中田讓治表示：「就本作的內容和分量來看，能順利上映真的全多虧工作人員們的努力，非常感謝他們。而且看到許多觀眾們前來觀賞，真的感到很幸福！」

為「臙條巴」配音的柿原徹也坦言一開始有點不安，他表示：「這是我第一次在這系列作中登場，原作作者奈須老師、平尾導演、音效指導岩波先生都給了我很多指示。從第五章突然加入的我，在進到各位從第一章到第四章所構築的作品世界觀時，感到有點不安，但很快地就融入了《空之境界》的世界中，真的很謝謝各位的協助。很高興能讓大家看到完成後的《矛盾螺旋》，希望大家看完後都會心滿意足！」《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》1月30日（五）全台上映；《空之境界劇場版：第五章 「矛盾螺旋」》2月13日（五）全台獻映！

