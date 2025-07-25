2025漫博會／《OPUS》IP潛力無限 臺漫館原創能量全面爆發

2025 漫畫博覽會（漫博會）昨（24）日盛大開展，由文策院主辦的「臺灣漫畫館（臺漫館）」於開展首日即湧現人潮，展現臺漫持續升溫的聲勢。臺漫館展出來自 11 家出版社、54 部熱門臺漫作品，現場更可選購超過 600 款實體書籍與周邊商品，吸引大批漫迷。謝東霖、左萱、柯宥希（顆粒）、穀子、二毛、艸肅等多位人氣漫畫家，以及配音員喬資淯、連思宇（叮噹）、張乃文、宋昱璁也現身支持。展期間臺漫館將帶來系列活動，從漫畫家簽名會、臺配聲演，到跨界創作分享，呈現臺漫近年在跨域開發與國際合製上的多元發展與成果，與漫迷一同見證臺灣創作走向世界的腳步。

首日於大會舞台登場的「OPUS 宇宙幕後秘話及創作對談」，繪師天之火、編劇月亮熊與 SIGONO 製作團隊現身解開「OPUS 宇宙」的創作奧秘。《OPUS》遊戲原作以劇情、美術與音樂設計著稱，為全球玩家帶來無與倫比的遊戲體驗，下載量更突破千萬。直擊人心的故事推動《OPUS》從遊戲發展至小說、漫畫、影視等領域，延續感動，而長期參與《OPUS》創作的天之火與月亮熊，也跟著作品穿梭於 IP 的多重宇宙。

天之火為遊戲繪製 CG，並負責操刀小說封面；而兼具小說家與遊戲編劇身分的月亮熊，則擔起將遊戲故事改編為小說的重任。兩人一致認證 SIGONO 團隊非常重視品質與完成度，因此在創作過程中都各自進行了大量資料蒐集。天之火提到，他會盡量在繪圖前試玩遊戲，笑稱只有親自玩過，才能體會《OPUS》如何「用溫暖的角度讓你感受胃痛」，並將之融入視覺設計中。

月亮熊則表示，她與 SIGONO 有共識——小說改編雖不能偏離遊戲劇情主線，但也必須帶給玩家驚喜。為了深入理解原創對角色的構想，她對遊戲製作人進行「靈魂拷問」，以確保在擴充情節時作出合理延伸，讓讀者能從小說中回頭理解角色在遊戲中的情感表現。遊戲系列新作《OPUS：心相吾山》預計今年秋季發售。此次天之火擔任美術設計顧問，他透露新作有一點最近流行的「臺灣感性」的味道，讓我們拭目以待。

好故事能帶動作品的改編轉譯，跨域開發也讓好作品走得更遠。文策院持續推動 IP 跨域發展，在國內外舉辦推介媒合會，並支持臺灣優秀 IP 參與各大國際展會的跨域單元。《OPUS：龍脈常歌》即於去年登上法國坎城影展的「亞洲 IP 提案會」，爭取影視改編與打進歐美市場的機會，讓臺灣原創內容邁向更寬廣的舞台。

臺漫館第二日活動也精彩不斷。TaaRO 和花宥舉行聯合簽名會，兩人近期分別推出 BL 條漫《C級哨兵備忘錄》和《找回狗狗的完美方法》，皆備受好評。兩部作品更是臺、日、韓三方合作下的成果——文策院攜手 Contents Lab. Blue TOKYO（CLB），挑選 CLB 韓國總公司旗下潛力小說作品，由文策院媒合臺灣漫畫家、CLB TOKYO 編輯製作而成，作品正於臺日同步上架連載。三方合作不僅助臺灣人才進軍海外市場，也開啟跨國合製漫畫的契機。同日還有網漫大賽冠軍、人氣 BL 漫畫家十八日的簽名會，再度點燃 BL 粉絲熱情。

接下來幾天，眾多重磅活動將輪番登場：7 月 26 日，《Day Off》作者每日青菜將挑戰以讀者提出的關鍵字，即興創作角色隨筆繪；同日，《好好說話好不好》的配音員與錄音師將揭露幕後工作秘辛，並帶來現場聲演！7 月 27 日，《被我推坑的偶像同學》漫畫家 ARES 將聊聊宅宅的甘苦談；《大偷盜家》漫畫家孫小踢則將在座談後親自為讀者繪製「漫畫裡的自己」；在《大仙術士 李白》完結紀念座談會中，作者葉明軒將回顧這部東方奇幻經典長達 12 年的創作歷程。7 月 28 日，《一百萬次的揮棒 01》主角原型彭政閔與漫畫家楊白壓軸登場，分享如何將真實棒球人生轉化為熱血漫畫，參與者更可一次收集兩人的簽名。

為了回饋漫迷們的熱情支持，臺漫館也準備了多款獨家好禮，只要消費滿額或是完成闖關活動，即可把限定臺漫周邊帶回家。邀請所有漫迷親臨臺漫館，和我們一起走進故事、收藏感動，感受臺漫的多元魅力！

臺漫館舞台區將帶來八場精彩活動，集結TaaRO、花宥、十八日、每日青菜等人氣漫畫家。圖/文策院提供

「OPUS宇宙幕後秘話及創作對談」吸引眾多玩家、讀者，以及有志投入 ACG的民眾參加。圖/文策院提供

TaaRO和花宥近期分別推出臺日韓三方合製的BL條漫《C級哨兵備忘錄》和《找回狗狗的完美方法》，皆備受好評。圖/文策院提供

臺漫館再登漫博會，展出來自 11 家出版社、54 部熱門作品，開展即湧現人潮。圖/文策院提供

臺漫館現場銷售超過600款實體書籍與周邊商品，漫迷們排隊結帳，入手收藏。圖/文策院提供

謝東霖、左萱等多位人氣漫畫家現身支持臺漫館。圖/文策院提供