臺日深化 XR 商業合作 東京新地標 TOKYO NODE 設「文策院獎」促國際合製

臺灣 XR（Extended Reality 延展實境，包含 VR 遊戲、沉浸式體驗等）的文化科技實力持續受到國際業者關注與認可，文化內容策進院（文策院）與日本 TOKYO NODE 在 7 月 11 日正式宣布，雙方在 TOKYO NODE 「XR HACKATHON」以國際合作夥伴的身分共同孵育臺日 XR 新作，並設立「文策院獎（TAICCA PRIZE）」，選出具有臺日合製潛力的提案，獲獎的日本團隊將有機會與臺灣 XR 團隊進行合作，並在 2026 臺灣文化科技大會（TTXC）上提案、吸引國際資金挹注及技術支援。

日本 TOKYO NODE 坐落於東京港區，是集商業、藝術、科技、娛樂活動於一體的新型態內容展示場館，以知名展覽「蜷川實花展：瞬間的永恆」作為 2023 年開幕展，空間包含展演會場、畫廊、餐廳、高空花園、無邊際泳池，為近年日本東京熱門娛樂新景點，2024 年也曾在 「MUUUSE: MUSIC MUSEUM」展覽中展出包括人氣音樂團體 YOASOBI、THE YELLOW MONKEY、AI 創作等作品。TOKYO NODE 設立「TOKYO NODE LAB 」，提供旗下團隊與各領域的公司及創作者進行共創，並與 Niantic Spatial 協力舉辦 TOKYO NODE 「XR HACKATHON」吸引 XR 業者開發新提案，參與該計畫的創作者將花費數月時間，以東京新地標「虎之門之丘」為中心開發 XR 應用內容，亦參與許多加速活動與學習交流會，促進提案作品的完成度與市場吸引力。

為持續推動臺灣文化科技業者與國際市場接軌，文策院以 TOKYO NODE 的國際合作夥伴身分，在其主辦的 XR HACKATHON 徵件計畫設立「文策院獎」，選出具有市場發展性、臺日合製潛力，並展現與臺灣製作單位積極合作意願的提案。得獎的日本團隊將由文策院協助媒合臺灣製作團隊，一起進行 XR 內容開發，只要於 2026 年 3 月以前與臺灣團隊順利合作並提出完整合製企劃案，經評審審核通過，文策院將額外提供製作支持金，合製提案也將於 2026 TTXC 展出，另一方面，TOKYO NODE 也將提供其技術設施與 TOKYO NODE 展出場地，加速鏈結日本市場。

文策院將於十月出席 XR HACKATHON 的「XR PARADE 評選暨頒獎典禮」，選出得獎提案並現場頒獎，亦將進一步與當地業者洽商、拓展更多文化科技領域的臺日合作。

在 XR HACKATHON 獲得文策院獎的日本團隊，將由文策院協助媒合臺灣製作團隊，一起進行 XR 內容開發。圖/文策院提供