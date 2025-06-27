《葬送的芙莉蓮》獲2024「KKTV 動漫熱播榜」冠軍《咒術迴戰》排第10

KKTV 2024 上半年度動漫熱播冠軍由《葬送的芙莉蓮》拔得頭籌，各種催淚治癒金句讓許多觀眾奉為心靈雞湯，中捷傷人事件中的英勇民眾更是引用角色名言，讓該劇話題熱度更上層樓，冠軍當之無愧；經典作品《排球少年》因劇場版票房的亮眼成績，帶動整體系列作品收視，衝上排行榜第二；《月光下的異世界之旅》在眾多異世界作品中異軍突起，有趣的故事主線，配合熱血劇情與搞笑元素，獲得不少觀眾「一看就會停不下來」的口碑，眾多好評果然把該劇送上排行榜第三名的寶座！觀眾長年的配飯心頭好《烏龍派出所》則取得第四名的好成績。

KKTV 2024 上半年日劇。圖/KKTV

KKTV 2024 上半年度日劇熱播冠軍是有著大河劇界偶像劇稱號的《致光之君》，由戀愛劇名手大石靜執筆，講述《源氏物語》作者紫式部傳奇的一生，同時也揭露日本平安時代皇室、貴族間的愛恨情仇，是鮮少非以戰爭為主線的大河劇，不只在日收視不俗，台灣也有許多忠實粉絲；排行第二的則是年初討論度極高的出圈大作《極度不妥》，編劇宮藤官九郎再出奇招，大玩時空穿越梗，以詼諧手法呈現昭和與現代的時代差異，是各年齡層都有滿滿共鳴的口碑神作。而在春季跟播榜冠亞軍《Believe-為你架起的橋樑-》與《9Border》則緊追在後，奪得熱播榜第三、四名。