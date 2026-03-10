《天機試煉場》一場跨越陰陽褪去玄學外衣的人性大戲

Disney+ 今日正式宣布黑馬韓綜《天機試煉場》打破現象級韓劇《MOVING 異能》紀錄，成為韓國Disney+平台史上首播收視第一名(根據上線後 12天的觀看次數統計)！作品同時榮獲2026年在Disney+亞太區的首播收視冠軍，官方更驚喜宣布其他市場的改編版本正在開發中，敬請粉絲們期待。

《天機試煉場》實境秀於迎來完結篇，眾所期待的最終關卡「招喚亡靈」登場，進入決賽的三名巫師尹大滿、李素彬、雪花將爭奪冠軍寶座。驚心動魄卻又真切感人的過程讓大批網友瘋狂給出好評，直呼「從頭到尾看得目不轉睛」、「絕對是年度最狂實境秀」！

在萬眾矚目的最終決戰中，三強選手必須從照片中選出逝者，並透過通靈完成與家屬的對話。外型神似韓國饒舌天后李泳知的巫師「雪花」，選擇了資深搖滾天團「復活樂團」主唱金宰斗的亡妻，能強烈感受逝者狀態的她從一開口就止不住淚水，甚至在儀式過程一度耗盡精力倒臥在地、動彈不得。

而「母胎薩滿」李素彬在與委託人對話時遭遇突發狀況，前所未有的情形讓所有主持人震驚不已，緊急提出「需要和工作人員討論一下」；而向來硬漢形象的尹大滿，在面對一位失去女兒的父親時，難得展現鐵漢柔情，因太有共鳴而淚流不止，堪稱最催淚的經典時刻。

賽後，三位選手感性發表了謝詞，李素彬坦言：「當巫師其實很難交到朋友，但我來這裡收穫了許多友誼。」雪花則感動地表示：「這個節目讓我學到更多，也讓大眾認識了我。」而尹大滿更當場淚崩，向已故的奶奶致敬：「她現在可能在天上看著這一切，我非常想念她，對每一刻都心存感激。」

《天機試煉場》之所以能在台灣引發如此熱烈的共鳴，關鍵在於節目在激烈比拚的背後，展現了極度真實的「人性」與「療癒」力量。在看似神祕的通靈與占卜過程中，巫師們不僅是解惑者，更化身為撫慰人心的心靈導師。

節目中，參賽者們精準點出了 Super Junior 神童、《黑白大廚》爆紅的中式料理主廚鄭智善，以及知名醫師等特別嘉賓深藏內心的脆弱與焦慮。透過溫暖且直指核心的命理建議，巫師們不僅幫助這些問事者勇敢面對並走出糾纏已久的「心魔」，也讓螢幕前的觀眾跟著經歷了一場深層的情感釋放。這份褪去玄學外衣後的人性關懷與共鳴，正是《天機試煉場》能跨越文化差異、深深打動全球觀眾的最強魔力。

