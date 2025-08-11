《白日夢籃球隊》超豪華陣容：王陽明、張懷秋、禾浩辰、章廣辰、李齊 誰是最強MVP？

犢影制作重磅推出全台首部明星挑戰籃球生存實境節目《白日夢籃球隊》正式開鏡，由籃壇知名教練、現任臺北台新戰神執行長黃萬隆領軍，集結王陽明、張懷秋、禾浩辰、章廣辰、李齊等5位跨界明星，聯手孫恪傑、Dtrue、王柏凱、朱以群、蕭育閎、黃鵬宇等6位熱血素人，組成一支夢想與實力兼具的「白日夢籃球隊」。

11位球員於開鏡日正式亮相，面對高強度集訓與真實賽制，他們將同心協力挑戰極限，開啟屬於自己的第二次機會。節目以「Second Chance 永遠不嫌晚」為核心精神，邀請黃萬隆總教練親自操刀訓練球員的體能與心理韌性，製作團隊表示：「節目有多場真槍實彈的球賽，我們不能NG、也不能干預賽事結果，將為觀眾完整呈現籃球場上與場下最真摯的故事。」《白日夢籃球隊》預計於2025年12月播出，勢必掀起一波見證夢想重啟的力量。

黃萬隆總教練首度踏入實境節目領域，帶領一群由明星與素人組成的球員挑戰賽場。他坦言，當初接下節目邀請時猶豫許久，「我不想浪費時間帶一群大叔打球，但後來決定加入，是希望他們能真正體會專業的訓練、真正認識我所看到的籃球。」面對背景各異、經驗不一的球員，黃萬隆選擇從態度扎根，強調紀律與團隊精神，「我不知道他們會不會變成很好的球員，但我非常重視球隊的文化，要求他們在場上必須認真、身體力行，百分之百全力以赴，堅持到最後。」節目中的黃萬隆不談效果，只談態度，他堅守教練本色，帶領球員一步步實踐目標。

身兼《白日夢籃球隊》球員與製作人的王陽明，親身投入鏡頭前後，他曾在今年雙北世界壯年運動會中帶傷奮戰、流血仍堅持打完全場，最終拿下銀牌。這股「拚到底」的精神也延續到節目中，「我不需要最多上場時間，也不需要是作為進攻的第一選擇，籃球是團隊運動，為彼此成就與犧牲，才是最有價值的事。」首次擔任實境節目製作人，他自稱「菜鳥」，也感謝監製與另兩位製作人的支持，坦言在籃球與娛樂性之間取得平衡是最大挑戰，「節目雖然是比賽，但還是希望帶給觀眾娛樂與熱血並存的感受。」過去的經歷也讓他在製作過程中更能同理球員的需求，他直呼：「我已經23年沒有跟一群人每天訓練、吃飯、比賽，那種全力以赴狀態很珍貴，讓我血液裡不服輸的個性燃燒，我相信黃萬隆總教練也是一樣的，輸贏很重要，但享受過程更重要。」

《白日夢籃球隊》主創團隊（前排）及總教練黃萬隆（前中）帶領節目11位球員正式亮相。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

《白日夢籃球隊》號召演藝圈的籃球好手，其中張懷秋希望藉由節目彌補「跟籃球告別的遺憾」，從小學到高中都是校隊主力的他，卻在高三時期因叛逆愛玩而提前退隊、留下遺憾。如今重返球場，就是為了彌補當年的衝動，他表示：「我曾經跟籃球有誤會。25年前我無聲的告別，想透過這次機會重新突破自己，彌補那段與籃球失去聯繫的日子，希望將句點改成逗點，以另一種形式，繼續陪著我走下去。」

來自HBL（高中籃球聯賽）體系的禾浩辰，期許擔綱團隊中的溝通橋樑，「我會把本分做好，有能力之餘也照顧到隊友。」章廣辰則透露，這趟挑戰是為了「重溫青春的熱血」，他希望以如今累積了豐富經驗的年紀跟身體，再次感受當年對籃球的熱愛。至於國際小提琴冠軍李齊，這次不拉琴改打球，他提到：「我愛籃球愛到奉獻了兩個十字韌帶！別人都說不要用興趣挑戰職業，但是我最愛做的事，就是挑戰自己。」

《白日夢籃球隊》王陽明身兼球員與製作人，坦言節目在籃球與娛樂性之間取得平衡是最大挑戰。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

節目中的6位素人球員帶著各自的故事與信念重返球場。曾是松山高中校隊的孫恪傑，這次再度接受黃萬隆總教練指導，他表示：「能在教練執教下重返賽場，對我來說意義重大。已是中年大叔的我，希望和隊友一起拼到最後一刻，享受這趟旅程。」來自洛杉磯的Dtrue，以華麗球風與自信魅力登場，「我想讓大家看到，不隨波逐流、做自己是件值得驕傲的事。」從合球轉戰籃球的王柏凱自曝：「最怕記不住戰術！但會努力突破、提升控場能力。」朱以群歷經傷病，將熱愛化為行動，盼成為年輕世代的榜樣，「人生不一定有第二次機會，什麼都別想，去努力就對了！」蕭育閎在大學時期原為體保生，後因傷退出，他立志成為隊伍中「最認真的球員」。曾是南山高中校隊的黃鵬宇，大學畢業後投入職場創業至今，希望找回熱愛籃球的自己，「讓每個人都能感受到籃球的能量！」

《白日夢籃球隊》集結來自不同領域、曾懷抱籃球夢的明星與素人，共同打造一支從零開始的全新籃球隊，帶領觀眾深入體驗籃球的熱血魅力與運動家的競技精神。監製林秉聿表示：「我相信《白日夢籃球隊》主打的真實運動競技，在市場上非常少見，也正因如此格外珍貴。我很高興我們找到最能代表節目精神的總教練與球員。觀眾不只會被明星參與的話題吸引，更會被節目真實的訓練、比賽與熱血精神打動。我們想讓大家看到，這是一場真正的籃球挑戰！」

節目核心精神「Second Chance 永遠不嫌晚」，不僅提供給曾錯過籃球夢的人一次重新出發的機會，更希望激發觀眾重新擁抱夢想的勇氣，製作人孫鑠仁強調：「生活裡，很多事情都可能有第二次的機會，真正的Second Chance精神，不是這個機會的到來，而是你願不願意不怕失敗、受傷，再一次義無反顧地去挑戰夢想。」為真實呈現球場上的緊張節奏與情感張力，製作團隊投注大量心力。製作人徐薇婷透露：「我們希望觀眾看到的不只是比賽的勝負，而是球員在場上拼搏的情緒與張力，為了捕捉關鍵的瞬間，我們在籃球場上架設超過20台攝影機，透過團隊即時調度，把場內的熱血與臨場感傳遞出去。」

台灣首部明星挑戰籃球生存實境節目《白日夢籃球隊》由文化內容策進院、聯利媒體股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、什一影視國際股份有限公司共同出品，犢影制作電影有限公司製作，林秉聿監製，孫鑠仁、徐薇婷、王陽明共同製作，總導演紀倪君，動作導演高爾賢，節目成員集結黃萬隆總教練率領球員王陽明、張懷秋、禾浩辰、章廣辰、李齊、孫恪傑、Dtrue、王柏凱、朱以群、蕭育閎、黃鵬宇共同演出。《白日夢籃球隊》將於2025年12月正式與觀眾見面，更多消息👉《白日夢籃球隊》官方FB

《白日夢籃球隊》節目由總教練黃萬隆（右五）帶領11位跨界球員熱血出征。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

《白日夢籃球隊》正式開鏡！由籃壇知名教練、現任臺北台新戰神執行長黃萬隆（右三）領軍，禾浩辰（左起）、李齊、王陽明、章廣辰、張懷秋跨界組隊為夢想開打。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

《白日夢籃球隊》集結明星球員打出第二次人生的夢想戰，右起為章廣辰、禾浩辰、李齊。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）