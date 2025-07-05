《瑞草洞》律師五人幫41張劇照公開 李鍾碩：有請導演把我拍年輕

全新職場韓劇《瑞草洞》7月5日於Disney+ 全台首播、同步韓國上線，憑《黑話律師》奪下MBC演技大賞後的李鍾碩睽違三年再披律師袍！當年他以三流律師、臥底監獄的反英雄角色圈粉無數，李鍾碩日前出席作品發布會笑稱《黑話律師》拍攝期間「在監獄裡待的時間比在辦公室更長」！

這次在《瑞草洞》終於回到辦公大樓化身「雖然是王牌，但不想開業」的受雇律師，他表示感受非常不同，由於要扮演工作九年的資深律師，在法庭戲中需要特別下功夫練習語速與專業語氣，力求展現「老練又疲憊」的職場感，而導演朴昇雨繼《W—兩個世界》後時隔9年再度與李鍾碩合作，也大讚他對角色的理解非常深刻，李鍾碩則笑回「有請導演把我拍年輕一點」！

李鍾碩x文佳煐新CP爆棚，「雙人海報粉紅泡泡」甜炸，律師所戀情超期待

《瑞草洞》李鍾碩將帶領《女神降臨》文佳煐、《苦盡柑來遇見你》姜有皙等五人幫共組「律師復仇者聯盟」，由身為現役律師的李承賢編劇，跳脫傳統律政劇的正邪對決，轉而聚焦律師們「吃飯過活」的庶民日常，從上班做白日夢、辦公室熄燈後獨自加班，到面對蠻不講理的客戶、被上司臭罵等等，職場中的各種真實樣貌相信社畜們都能有所共鳴！而除了寫實黑暗的職場生活，李鍾碩與新進菜鳥文佳煐的故事線也令人期待，談及劇中兩人究竟會產生怎樣的戀愛火花，文佳煐賣關子表示「要看到最後才知道我們的關係真相！」不過在日前釋出的雙人海報中兩人充滿粉紅泡泡的笑容與眼神，曖昧氛圍讓網友直呼「這對我先嗑爆！」

《瑞草洞》。圖/Disney+ 提供

律師五人幫爆笑日常！李鍾碩、文佳煐、姜有皙…看他們如何為愛與正義奮鬥

被封為「律師復仇者聯盟」的五人幫其餘卡司同樣話題十足，憑《苦盡柑來遇見你》中飾演IU弟弟爆紅的姜有皙本次出演五人幫E人擔當、與IU現實男友李鍾碩同台飆戲，面對如此巧合，李鍾碩則力挺「我相信姜有皙的聲勢！」希望《瑞草洞》能展現亮眼成績。而在《Law School》飾演菁英法律學生的柳惠永這次徹底顛覆形象，「出社會」的她在《瑞草洞》中變成遲到成性、愛上班摸魚的反差律師，本次也為了呈現角色的俏皮性格剪去長髮，讓粉絲大讚「『畢業後』變得更有魅力了！」

Disney+《瑞草洞》講述白天在法庭上拚搏，晚上在餐桌前互訴煩惱的律師五人幫，眾人間的默契在一次次飯局悄悄建立，而飾演愛財如命的搞笑律師林成財更將劇本形容成「平壤冷麵」，表示沒有太複雜的劇情、適合日常觀看但後勁十足。《瑞草洞》將於7月5日在Disney+ 全台首播、同步韓國更新！

《瑞草洞》。圖/Disney+ 提供

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