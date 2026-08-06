百年血淚的第一聲喪鐘 《大起義》重現1936年巴勒斯坦歷史

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《大起義》奪東京大獎並闖進奧斯卡最佳國際影片15強。

《大起義》奪東京大獎並闖進奧斯卡最佳國際影片15強。 重點二： 影片重現1936年巴勒斯坦大起義與殖民統治下的抉擇。

影片重現1936年巴勒斯坦大起義與殖民統治下的抉擇。 重點三：安妮瑪麗．賈西爾以史詩格局拍出人性、家園與歷史交織。

榮獲東京國際影展最高榮譽「東京大獎」最佳影片，並入圍2026奧斯卡最佳國際影片15強的史詩電影《大起義》（Palestine 36），將於9月11日全台上映。本片由巴勒斯坦 名導安妮瑪麗．賈西爾（Annemarie Jacir）編劇、執導，集結奧斯卡金獎影帝傑瑞米．艾朗（Jeremy Irons）、英國影藝學院電影獎（BAFTA）影帝羅伯特．阿拉馬約（Robert Aramayo）及新生代演員卡里姆．阿納亞（Karim Daoud Anay）共同演出，以恢宏格局描繪1936年巴勒斯坦大起義的歷史 背景，刻畫一段關於土地、家園與命運抉擇的故事。

《大起義》自世界首映以來橫掃國際影壇，除了勇奪東京國際影展最佳影片外，亦榮獲聖保羅國際電影節最佳影片、亞洲世界電影節評審團最佳影片、亞太電影大獎最佳影片等多項殊榮，並代表巴勒斯坦角逐第98屆奧斯卡最佳國際影片，成功挺進最後15強。《好萊塢報導》更盛讚本片：「比《阿拉伯的勞倫斯》或《出埃及記》展現更多層面和細微差別，是一部視覺效果令人嘆為觀止、氣勢恢宏又細膩入微的史詩。」

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《大起義》劇照。圖片／聯影電影提供

《大起義》劇照。圖片／聯影電影提供

電影故事發生於1936年的巴勒斯坦，在英國託管統治期間，隨著各地村莊相繼起身反抗，一名原本性格溫和的青年，徘徊於鄉村家園與動盪的耶路撒冷之間，在時代洪流下做出足以改變自己命運的抉擇。電影以個人成長與家庭情感為主軸，透過角色的生命經歷，呈現一段深刻影響當地歷史的重要時刻，也讓觀眾看見戰爭與殖民背景下的人性掙扎。

《大起義》是安妮瑪麗．賈西爾繼2017年《Wajib》後睽違八年的最新作品，也是她第四度代表巴勒斯坦角逐奧斯卡最佳國際影片。她延續一貫細膩的人文視角，透過多線敘事與層次豐富的人物刻畫，重新凝視歷史事件如何影響不同世代的生命軌跡。

本片於2025年多倫多國際影展舉行世界首映，映後獲得長達20分鐘起立鼓掌，隨後在東京國際影展奪下最高榮譽「東京大獎」。評審團主席、前柏林影展藝術總監卡洛．夏特里安表示：「這不是政治決定，而是藝術選擇。作品讓我們看見人性與分裂之間的永恆對話。」

《大起義》劇照。圖片／聯影電影提供

除了精彩劇本，電影的影像同樣備受讚譽。三位攝影師共同打造壯麗的巴勒斯坦山林、橄欖樹園與鄉村景色，運用廣角鏡頭與自然光影，讓史詩格局與人物情感並行，呈現兼具歷史厚度與詩意美感的電影語言。

《大起義》也集結國際實力派卡司，傑瑞米．艾朗與羅伯特．阿拉馬約同台飆戲，而首次擔綱電影男主角的卡里姆．阿納亞則以真摯自然的演出廣受好評，成功詮釋一位在歷史洪流中尋找自我與未來的青年。

一段歷史，一群人的命運，一場改變未來的起義。《大起義》以史詩規模與深刻人文關懷，重新凝視歷史與人性的交會，也讓觀眾透過電影，看見一段值得被記憶與思考的時代故事。《大起義》將於9月11日全台上映。更多電影上映、團購包場資訊，請洽聯影電影官方臉書粉絲團和聯影電影官網。

精華 FAQ Q1：《大起義》為何被視為今年最受矚目的巴勒斯坦電影之一？ 它不僅拿下東京國際影展最高榮譽東京大獎，還代表巴勒斯坦角逐2026奧斯卡最佳國際影片並進入15強，國際影展與口碑都相當亮眼。

Q2：電影《大起義》主要描寫哪一段歷史與人物故事？ 故事設定在1936年英國託管下的巴勒斯坦，從一名性格溫和青年在鄉村與耶路撒冷之間的選擇出發，呈現大起義與殖民壓力下的人性掙扎。

Q3：本片的導演、演員與上映資訊有哪些重點？ 本片由安妮瑪麗．賈西爾編導，集結傑瑞米．艾朗、羅伯特．阿拉馬約與卡里姆．阿納亞演出，將於9月11日全台上映，並提供包場與購票資訊。

《大起義》海報。圖片／聯影電影提供