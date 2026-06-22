大導克里斯多福．諾蘭傳奇起點《跟蹤》黑色懸疑7月再臨

失魂落魄的作家比爾（傑瑞米西奧伯德飾演），為了替小說尋找靈感，開始在倫敦街頭跟蹤陌生人，並設下嚴格規範，限制自己的跟蹤對象與時長。沒想到，他卻被一位充滿魅力的俊俏男子科布（艾力克斯霍烏飾演）吸引，不僅打破自己的跟蹤規定，更被科布識破他的窺視行為。身為盜賊的科布，反過來以「指導」之名，引領比爾進入入室行竊的世界。隨著兩人犯下偷竊、勒索、窺視住戶私生活等一項項不法行為，比爾也逐漸深陷犯罪世界當中，失去原有的界線與判斷…。

《跟蹤》是曾執導《全面啟動》（Inception）、《星際效應》（Interstellar）、《黑暗騎士》系列（The Dark Knight），並憑藉《奧本海默》（Oppenheimer）勇奪奧斯卡最佳導演的克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan），在1998年推出的首部編導長片。在見證他無數經典電影之後，這部「台灣沒有正式上映過的諾蘭出道作」，也成為影迷高度期盼能在大銀幕觀賞的作品之一，如今將在2026年7月3日首度登上台灣大銀幕，觀眾有機會完成電影願望清單中的重要一項！

★【奧本海默】【奧德賽】金獎名導克里斯多福諾蘭，首部編導劇情長片！

★ 僅以6000美元完成拍攝，締造影史令人驚艷的低成本犯罪電影之一！

★ 黑白影像 X非線性敘事，打造層層翻轉、步步陷阱的黑色懸疑 迷宮！

《跟蹤》劇照。圖／采昌國際多媒體提供

《跟蹤》劇照。圖／采昌國際多媒體提供

在拍攝《跟蹤》之前，諾蘭曾與好友們，包括之後擔綱《跟蹤》主演的傑瑞米西奧伯德（Jeremy Theobald），以極低成本拍攝過一部以竊盜案為主題的黑白短片《竊盜》（Larceny）。之後他開始有了《跟蹤》拍攝想法，並根據短片時的經驗，推算拍攝約一個小時電影的花費，最終以6000美元的有限資源拍出本片。低成本的製作，讓他必須在製作的各個層面做出折衷選擇，並需要以最高效率完成工作。他決定將本片拍攝成黑白電影，不僅能減少彩色攝影所需面對的複雜變數，更能透過簡易燈光，製造出有趣的光影效果，快速建立起鮮明的視覺風格。除了編導之外，他還身兼攝影指導，親自扛攝影機拍攝，讓全片幾乎以手持攝影方式進行，不僅貼合人物實際物理關係，更能削弱演員的表演感，捕捉到角色在街頭行動的自然情境。此外，他也盡可能地運用現場自然光，並花費大量時間與演員排練，降低各種資源的消耗。

而諾蘭著名的「非線性敘事」編寫特色，其實也始於本片。全片透過多條時間線交錯推進，在不同的故事階段之間來回跳躍。早在劇本構思階段，他就決定採用該手法創作，並認為：「在這類引人入勝的黑色電影當中，我們會被不斷要求，重新思考自己對角色間關係的判斷。」因此他刻意以特殊方式安排故事結構，藉此凸顯觀眾在接觸每個新場景時，都只能獲得不完整的資訊；不在任何一個場景久留，讓觀眾沒有足夠的時間評斷角色，僅能如片中人物般地旁觀與窺視，並隨著時間軸交錯，不斷顛覆對故事的認知。此外，他日後經常運用的交叉剪輯手法，以及透過物品建立敘事連結的插入鏡頭，也都能在這部「起點之作」中看見雛形。

《跟蹤》劇照。圖／采昌國際多媒體提供

在僅有70分鐘的片長與有限預算的條件下，他完成了這部簡潔明瞭、節奏緊湊，並且風格鮮明的懸疑佳作，這也讓本片在鹿特丹影展與舊金山影展上大放異彩，也讓他因此獲得影壇矚目，更為他之後的精彩作品奠定基礎。本片不僅能看見諾蘭創作生涯的起點，更能從中發現許多日後貫穿他作品的重要主題與電影語言。

《跟蹤》海報。圖／采昌國際多媒體提供