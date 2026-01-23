《功夫》柯震東制服賽道沒對手 王淨整臉發黑慘遭嫌棄

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億台幣重磅打造，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，將於2月13日賀歲檔盛大上映，IMAX等特殊版本同步上映。今年賀歲檔最受矚目、台灣首部奇幻動作鉅片《功夫》，1月22日盛大舉辦媒體試片活動，現場座無虛席，映後導演九把刀率領主演柯震東、王淨、朱軒洋首度合體亮相，與全場近 700 位觀眾面對面交流，現場氣氛熱烈。

出品人黃立成也特別到場力挺，展現對本片的高度重視與十足信心。《功夫》歷經超過兩年籌備與拍攝時間，以高規格製作打造台灣影史少見的奇幻動作世界觀，不僅在視覺特效、動作設計上全面升級，更巧妙融合東方武學精神、台灣在地文化與青春情感，被視為今年賀歲檔最具話題性的原創台灣電影。

導演九把刀在映後分享時難掩激動之情：「看到這麼多人支持《功夫》，今天是我最開心的一天！」出品人黃立成則表示，《功夫》是他近年來投入規模最大、也最具企圖心的一次電影製作，「《功夫》是台灣電影近十年來最大規模的製作之一，更蘊含了台灣文化與屬於我們自己的精神，希望能在過年期間帶給觀眾滿滿的歡笑與能量。」他也期盼透過《功夫》，讓更多人看見台灣電影在類型片上的可能性。

主演柯震東也特別向黃立成表達感謝之意：「謝謝大哥一路以來的支持，多虧有他，才有這部電影的誕生。」他分享這次拍攝過程中接受了大量動作訓練，不論是體能或心理層面都是一次全新體驗，也希望觀眾能感受到角色在成長與選擇中的掙扎與熱血。被問到在新作《功夫》中再度飾演高中生的柯震東，他表示對於穿制服還是感到很自在：「在高中生的賽道上，我可是沒有要退讓的！」

《功夫》王淨正義感爆棚，誓言要把壞人打成碎片。圖/麻吉砥加提供

久違重返大銀幕的王淨在《功夫》中徹底放飛形象，有多場扮醜演出，反差萌的可愛表現成為一大亮點。王淨笑說有一場戲，她因中了蛇毒整臉發黑，柯震東忍不住對她說：「你現在好醜，先不要跟我講話！」兩人自然逗趣的互動，讓拍攝現場充滿歡笑。

導演九把刀則向觀眾喊話：「希望大家走進戲院，能暫時放下現實的煩惱，好好享受這個世界。」媒體試片後《功夫》口碑瞬間引爆，不少觀眾直呼驚喜連連，盛讚「特效是國片最強！」、「動作場面完全不輸好萊塢！」、「從頭笑到尾，笑到不行！」更有觀眾直言「完全超出預期」、「會想再二刷三刷」，熱烈反應為賀歲檔提前點燃話題聲量。賀歲鉅作《功夫》將以台灣影史最高規格上映，同步推出 IMAX、Dolby Cinema、Dolby Vision＋Dolby Atmos、SCREENX、4DX 及 ULTRA 4DX 六大特殊影廳版本，全方位進攻賀歲檔，為觀眾帶來前所未有的多元觀影體驗。

《功夫》柯震東展現特訓成果，在夜色中飛簷走壁，完美還原原著熱血場景。圖/麻吉砥加提供

台灣最強奇幻動作鉅獻，「相信！是我們最強的招式」

衰尾高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡500年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍 飾）。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！在接連被黃駿武功震懾後，淵仔找了阿義一起拜師學藝，暗戀的女同學乙晶（王淨 飾）也加入他們的練武行列，三人得知了500年前黃駿與師弟藍金（劉冠廷 飾）的江湖恩怨。開始用功夫實踐正義的他們，還沉浸在成為英雄的快感中，淵仔卻意外發現了「功夫」背後，藏著一個足以顛覆一切的驚天祕密……！《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映，更多資訊👉《功夫》官方粉絲團FB

《功夫》戴立忍與劉冠廷師兄弟翻臉開戰，兩人武打風格形成強烈對比。圖/麻吉砥加提供

《功夫》劉冠廷飾演終極大反派「藍金」。圖/麻吉砥加提供

《功夫》嚴藝文飾演勢力龐大的黑心議長，直呼「耍壞好過癮！」圖/麻吉砥加提供

《功夫》由九把刀執導、改編自其同名小說。圖/麻吉砥加提供

