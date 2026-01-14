《情感的價值》史柯斯嘉獲金球獎 自嘲演出「壞爸爸」連女兒都搖頭
出演《沙丘》、漫威系列的好萊塢男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård），台灣時間（1/12）晨憑藉最新作品《情感的價值》（Sentimental Value），勇奪金球獎電影類最佳男配角，除感謝妻子一直以來的「愛之深責之切」，史柯斯嘉也提到演出這部片讓他知道什麼叫做「壞爸爸」，幽默致詞令人莞爾、收穫熱烈掌聲。更感動的是，史柯斯嘉在致詞尾聲真情流露，呼籲所有觀眾進戲院看電影，霸氣表示「電影就是該在電影院裡看」，博得滿堂彩。
史戴倫史柯斯嘉在《情感的價值》中，飾演曾經享譽盛名卻離家多年的電影導演古斯塔夫，企圖東山再起的他，向劇場演員女兒發出新片邀約卻遭拒絕，轉而改邀渴望成名的美國女星瑞秋擔綱演出，不料這一決定將在父女之間極度私密、充滿親情糾葛的家庭關係中，再掀波瀾…。史柯斯嘉榮獲金球獎後隨即在後台受訪，不改幽默本性直呼「我要喝到爛醉」，開心之情溢於言表。《情感的價值》將在1月23日全台上映。
