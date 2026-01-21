《歐陸瘋情畫》依法行政卻逼死人 現實生活裡最辛辣的諷刺劇

★榮獲希洪國際影展 AISGE 獎最佳女演員獎

★柏林影展競賽片提名 X盧森堡城市電影節提名

★榮獲芝加哥國際電影節最佳女主角獎X香港國際影展

★榮獲柏林影展最佳劇本銀熊獎 國際影展共計3項大獎5項提名

★《視與聽》（Sight and Sound） 2025年度推薦五十大電影之一

★柏林影展金熊獎導演哈都裘德《世界末日又怎樣》《倒楣性愛和瘋狂A片》的瘋狂批判神作

榮獲柏林影展最佳劇本銀熊獎、橫掃國際影壇的話題之作《歐陸瘋情畫》（Kontinental ’25），將於 2 月 6 日正式在台上映。本片由柏林影展金熊獎導演 哈都裘德（Radu Jude）編劇並執導，被《視與聽》（Sight and Sound）選為 2025 年度推薦五十大電影之一，更被國際影評譽為「如現實般複雜又荒誕的喜劇」、「直指這個時代瘋狂的聰慧傑作」，也是導演至今最激進、最絕望的一部作品。

《歐陸瘋情畫》國際影展成績亮眼，除榮獲 柏林影展最佳劇本銀熊獎，更於全球影展累積 3 項大獎、5 項提名，包括 芝加哥國際電影節最佳女主角獎、希洪國際影展 AISGE 最佳女演員獎，並入選 香港國際影展，實力備受肯定。

一場驅逐令引爆的「良心危機」

電影從一樁看似日常的公務行動展開：一名負責執行驅逐令的女法警，依法驅離藏身地窖的流浪拾荒者，卻未料對方在被迫離開後選擇自縊。突如其來的悲劇，使她陷入無法擺脫的道德困境與深層罪惡感。

在事件發生後，女法警為了逃避內心的譴責，不斷向身邊的人傾訴——朋友、前學生、神父、親友——試圖尋求理解與安慰，卻在一次次對話中，更清楚地看見社會結構的冷酷與自身行動的無力。這趟近乎徒勞的「贖罪之旅」，逐漸將她吞沒。

《歐陸瘋情畫》。圖/聯影電影提供

荒誕喜劇外殼，直指歐陸時代病灶

《歐陸瘋情畫》融合戲劇與荒誕喜劇風格，靈感來自羅塞里尼的經典名作《歐洲 51 年》（Europa ’51），刻意對照「有意義的行動」與「無法被理解的絕望」，描繪一個道德模稜兩可、價值失序的當代歐洲。

影片以羅馬尼亞西北部、歷史錯綜的外西凡尼亞（Transylvania） 為背景，從一戰後的國族分裂談起，延伸至 住房危機、後社會主義經濟、歐盟體制、民族主義衝突，甚至觸及俄軍入侵烏克蘭等現實議題。片中滔滔不絕、彼此衝突的對話，讓每個角色都成為時代焦慮的載體，映照出歐洲文明的裂縫。

哈都裘德再度開火：沒有小確幸，只有刺眼真相

向來以辛辣諷刺聞名的哈都裘德，在本片中毫不留情，從社會福利制度、宗教、地產霸權、民族主義，一路掃射到商業化吞噬一切的荒謬現實。片中甚至出現張牙舞爪的恐龍雕像，導演解釋，這既是拍攝時的偶然，也象徵一個「人類消失後的世界」——而那些恐龍本身，卻只是被包裝成觀光商品的假象，暗示連史前文明都難逃資本化命運。

導演亦在片中幽默提及溫德斯電影《我的完美日常》，以日本乾淨整潔的公共廁所，反諷對比羅馬尼亞城市的污濁現實——這裡沒有療癒的日常，只有不願被正視的醜陋。

「核心是一場悲劇，而人的反應卻可能是荒謬的」

談及創作初衷，哈都裘德表示：「主角面對的罪惡感與道德困境，本身就是一種荒謬。事件發生後，傷害已經造成，剩下的只是一個無法解決的困境。對我來說，諷刺正是同時探索荒謬性與戲劇性的方法——核心始終是一場悲劇。」

以鋒利、荒誕卻極度貼近現實的筆觸，《歐陸瘋情畫》不僅是一部諷刺喜劇，更是一面照向當代社會的殘酷鏡子。當鬧劇落幕，是否還有人記得，那個被逼到死角、無聲消失的人？

《歐陸瘋情畫》不僅是一部電影，更是一面映照當代歐陸、也映照你我的道德之鏡。

《歐陸瘋情畫》2026年2月6日全台上映，敬請期待。預售票於博客來售票網和聯影蝦皮賣場販售。上映戲院包括信義威秀、南港LaLaport威秀、真善美劇院、南港喜樂、新店裕隆城威秀、桃園統領威秀、SBC星橋國際影城、台中大魯閣新時代威秀、台南Focus威秀、高雄大遠百威秀等，更多電影上映資訊請洽聯影電影官方臉書粉絲團和聯影電影官網。團購包場資訊請洽聯影電影02-2361-6676 張小姐或email聯影官方客服信箱cineplex.tw@gmail.com詢問

