【影評】《左撇子女孩》顛覆在地台灣味，2025最好的台灣電影

很喜歡《左撇子女孩》（Left-Handed Girl），甚至認為是2025年目前為止最好的台灣電影（以有上映為主），整體感既有《美國女孩》的女性家庭成長篇章，又融合《歡迎光臨奇幻城堡》（The Florida Project）小女孩視角下的荒謬奇幻感，甚至還有點幽默喜劇性。

影像流動鮮豔，光影詩意（開場的萬花筒畫面就直接替這樣的高彩度定調），充滿靈活機動的臨場感，這是如此充滿台灣特色但又很不像台灣電影的台灣電影。電影也毫無意外地入圍了今年第62屆金馬獎的九項大獎，包括最佳劇情片、最佳新導演（鄒時擎）、最佳女配角（蔡淑臻、葉子綺）、最佳男配角（黃鐙輝）、最佳新演員（馬士媛）、最佳原著劇本、最佳攝影與最佳剪輯，是今年得獎呼聲最高的作品之一。

電影透過三代女性在父權社會的掙扎，呈現重男輕女與家庭責任，甚至是父權迷信的沉重包袱（左手是「魔鬼手」的迂腐觀念）讓。電影有著不同於一般台灣導演拍攝台灣故事的視角，在寫實上輕盈，深沈卻又溫暖，某些部分又荒誕獵奇，多種味道（風貌），就像是夜市百味紛呈。

導演/編劇鄒時擎長年在國外發展，共同編劇、剪輯則是金獎導演西恩貝克（Sean Baker），觀眾可以看到他們眼中的台灣是那麼鮮活有趣，既完全凸顯庶民文化在地性的特色（熱衷看新聞台、機車通勤、夜市遊走、檳榔攤文化、餐廳宴席、汽車旅館派對），加上全片以 iPhone 為工具的數位攝影靈活特性，讓電影幾乎都呈現一種生命力滿滿的跳動感。

《左撇子女孩》。圖/光年映畫提供

從2004年鄒時擎與西恩貝克首部合導的《外賣》（Take Out），到2025年首部獨力執導的本片，導演鄒時擎不僅有明顯的進化，而且始終專注描寫市井小人物如何在夾縫中求生（兩部恰巧都有「送錢」的轉折），讓電影亦可與社會議題做某種深度的探討。

我覺得身兼共同編輯與剪輯的西恩貝克，也在影像剪輯上做了蠻不一樣的處理（是讚美的意思），透過iPhone攝影的特殊性，鏡頭的靈活遊走配合西恩貝克節奏剪裁的輕巧生動，更沒有因為是 iPhone 拍攝而變得扁平，他們用前後人物的構圖來讓不同角色在不同位置製造出影像上的縱深度。

而那場外婆壽宴的大高潮衝突，讓人想起李安導演的《飲食男女》（Eat Drink Man Woman），那種家庭聚會的壓力秘密大爆發（據創作者最初的想法是麥可李《秘密與謊言》），母親淑芬（蔡淑臻）與大女兒宜安（馬士媛）從宴席開始到衝突結束，彼此座位的對調，彷彿就是一重新打破自身處境的再次理解。

還有那場寵物狐蒙搞得天翻地覆的悲喜橋段，透過台灣電視新聞的渲染，讓電影的家庭通俗劇有了喜劇的色彩（讓人想到《火紅大箭男》也有類似的新聞畫面元素）。我也很欣賞電影能拍出有別於一般台灣導演拍台灣電影的窠臼，例如電影不刻意批判男性父權，單單用江國賓飾演的父親躺在病床上，受限制無法言語，就讓這個拋妻棄子的失格丈夫/父親有著「靜默贖罪」的意象，完全沒有廢話贅筆。

《左撇子女孩》。圖/光年映畫提供

還有角色的行為動機就是「生活」，就連最日常的「性行為」有被拍得像是生活的一部分，而非渲染出其他的情慾意味。最厲害的還是那場夜市還東西的橋段，簡直神來之筆，藉由 iPhone 拍攝的特殊性，讓景框內的所有人事物都能在自然不被影響的狀況下完成表演，用一個事件的因，巧妙帶出各夜市店家，是相當動人的敘情刻劃。

我們可以發現電影在某些時刻的情節刻畫，讓角色弧線與情節敘事緊貼而行，母親（蔡淑臻）從開始的壓力緊繃到後來的放鬆，或是大女兒宜安（馬士媛）的叛逆尖銳到後來的流露溫暖，整個思考的脈絡都很清楚。

蔡淑臻戲分不算重，但是有盡力將自身化成夜市麵攤老闆娘，幾場與女兒衝突戲很精采，兩位新人演員更是格外出彩，妹妹葉子綺可愛上鏡、超齡穩定，而女主角馬士媛的表演更是有大將之風，角色塑造鮮明，豔麗搶眼讓人想起《艾諾拉》（Anora）的 Mikey Madison 的神采，金馬新人得獎機會頗濃。當然最佳劇情片、最佳新導演、最佳原著劇本、最佳剪輯，也將是其他入圍者最強勁的對手。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《左撇子女孩》。圖/光年映畫提供